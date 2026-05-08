ETV Bharat / state

নলবাৰীত ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দি ৰাইজৰ ৰোষত প্ৰধান শিক্ষক

শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কত পুনৰ কালিমা সানিলে প্ৰধান শিক্ষকে ৷ নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ দক্ষিণ জানিগোগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷

NALBARI NEWS
নলবাৰীত ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দি ৰাইজৰ ৰোষত প্ৰধান শিক্ষক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কত পুনৰ কালিমা সানিলে প্ৰধান শিক্ষকে ৷ ঘটনা অনুসৰি, নলবাৰীৰ বাঁহজানীত ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দিয়াৰ লগতে ছাত্ৰীৰ দেহত হাত দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৷ যাৰ বাবে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল প্ৰধান শিক্ষক ।

অভিযোগ অনুসৰি, নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ দক্ষিণ জানিগোগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অজয় মজুমদাৰে এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দিয়াৰ লগতে গোপন অংগত হাত দিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷

নলবাৰীত ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দি ৰাইজৰ ৰোষত প্ৰধান শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে কয়,"পেপাৰ দিয়াৰ অচিলা লৈ প্ৰধান শিক্ষক অজয় মজুমদাৰে ছাত্ৰীগৰাকীক স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে গোপন অংগত হাত দিয়ে । ছাত্ৰীগৰাকীক ভিন্ন প্ৰলোভন দিয়াৰ লগতে প্ৰধান শিক্ষকৰ ঘৰলৈও লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ৷ প্ৰধান শিক্ষকৰ সেই আচৰণৰ বাবে বুধবাৰে কান্দি কান্দি ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ৷ আমাক সকলো ঘটনাৰ বিৱৰি কোৱাত আমি ৰাইজক বিষয়টো অৱগত কৰিলো ৷"

বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে বিদ্যালয় চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰধান শিক্ষক অজয় মজুমদাৰক উত্তম-মাধ্যম সোধাই ক্ষোভিত ৰাইজে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নলবাৰী আৰক্ষী ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ ইপিনে উক্ত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে নলবাৰী জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকসহ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত হয় বিদ্যালয়খনত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ যায় ।

স্থানীয় ৰাইজে কয়,"ৰিজাল্ট ভাল কাৰণে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাইছিল ৷ কিন্তু শিক্ষক এজনে যদি এই কাণ্ড কৰে কি শিক্ষা লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷ লজ্জাজনক ঘটনা এয়া ৷"

লগতে পঢ়ক:ৰাইজৰ ৰোষত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, নামভৰ্তিৰ নামত কিয় ধন সংগ্ৰহ অধ্যক্ষৰ ?

TAGGED:

নলবাৰী
ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত
নলবাৰী আৰক্ষী
প্ৰধান শিক্ষক অজয় মজুমদাৰ
NALBARI NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.