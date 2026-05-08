নলবাৰীত ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দি ৰাইজৰ ৰোষত প্ৰধান শিক্ষক
শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কত পুনৰ কালিমা সানিলে প্ৰধান শিক্ষকে ৷ নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ দক্ষিণ জানিগোগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷
Published : May 8, 2026 at 8:45 PM IST
নলবাৰী: শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কত পুনৰ কালিমা সানিলে প্ৰধান শিক্ষকে ৷ ঘটনা অনুসৰি, নলবাৰীৰ বাঁহজানীত ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দিয়াৰ লগতে ছাত্ৰীৰ দেহত হাত দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৷ যাৰ বাবে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল প্ৰধান শিক্ষক ।
অভিযোগ অনুসৰি, নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ দক্ষিণ জানিগোগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অজয় মজুমদাৰে এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত দিয়াৰ লগতে গোপন অংগত হাত দিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷
এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে কয়,"পেপাৰ দিয়াৰ অচিলা লৈ প্ৰধান শিক্ষক অজয় মজুমদাৰে ছাত্ৰীগৰাকীক স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে গোপন অংগত হাত দিয়ে । ছাত্ৰীগৰাকীক ভিন্ন প্ৰলোভন দিয়াৰ লগতে প্ৰধান শিক্ষকৰ ঘৰলৈও লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ৷ প্ৰধান শিক্ষকৰ সেই আচৰণৰ বাবে বুধবাৰে কান্দি কান্দি ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ৷ আমাক সকলো ঘটনাৰ বিৱৰি কোৱাত আমি ৰাইজক বিষয়টো অৱগত কৰিলো ৷"
বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে বিদ্যালয় চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰধান শিক্ষক অজয় মজুমদাৰক উত্তম-মাধ্যম সোধাই ক্ষোভিত ৰাইজে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নলবাৰী আৰক্ষী ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ ইপিনে উক্ত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে নলবাৰী জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকসহ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত হয় বিদ্যালয়খনত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ যায় ।
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"ৰিজাল্ট ভাল কাৰণে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাইছিল ৷ কিন্তু শিক্ষক এজনে যদি এই কাণ্ড কৰে কি শিক্ষা লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷ লজ্জাজনক ঘটনা এয়া ৷"
