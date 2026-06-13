ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা প্ৰধান শিক্ষকক ৭ বছৰৰ কাৰাদণ্ড
২০২১ চনৰ ১০ জুনত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ত পঞ্জীয়ন সম্পৰ্কীয় কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই সংঘটিত হৈছিল জঘন্য় কাণ্ড।
Published : June 13, 2026 at 4:33 PM IST
ধুবুৰী: বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আদালতে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় । ধুবুৰীৰ বিশেষ পকছ' আদালতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক ৭ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল পাঁচ বছৰ পূৰ্বে ।
ধুবুৰীৰ বিশেষ পকছ' আদালতে এগৰাকী ১৪ বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত ফকিৰগঞ্জস্থিত ছাতছিয়া জনকল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন মণ্ডলক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে । ধুবুৰীৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ (পকছ') আলহাজ ছাবিনা মজুমদাৰে অভিযুক্তক সাত বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ১০ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহে ।
জৰিমনাৰ ধন আদায় হ'লে সেয়া ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰদান কৰিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভুক্তভোগী ক্ষতিপূৰণ আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰীগৰাকীক এক লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰো নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
ঘটনাৰ বিবৰণ অনুসৰি, ২০২১ চনৰ ১০ জুনত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত ছাতছিয়া জনকল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঞ্জীয়ন সম্পৰ্কীয় কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ গৈছিল । সেই সময়ত প্ৰধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন মণ্ডলে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰৰ কাম তেওঁ নিজেই সম্পন্ন কৰিব বুলি আশ্বাস দি ছাত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ ওচৰত বহিবলৈ কৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি, এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অভিযুক্তই ছাত্ৰীগৰাকীৰ শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে কাপোৰ খোলাৰো চেষ্টা কৰিছিল ।
ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চিঞৰি সহায় বিচৰাত বিদ্যালয়ৰ ওচৰত থকা লোকসকল দৌৰি আহি অভিযুক্তক আটক কৰিছিল । পিচত স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰী অধিবক্তা ঋতুপৰ্ণা গুহই কয়, "এই গোচৰটোত মুঠ ছয়জন সাক্ষীৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল । আদালতে ভুক্তভোগীৰ সাক্ষ্যক বিশ্বাসযোগ্য আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰি এই ৰায়দান কৰে ।"
আদালতে ৰায়ত উল্লেখ কৰে যে, এনে ধৰণৰ অপৰাধে 'বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও' অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্যক আঘাত হানিছে । ইয়াৰ ফলত অভিভাৱকসকলৰ মাজত ভয়ৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেওঁলোকে কন্যা সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ অনিচ্ছুক হৈ পৰে ।
চৰকাৰী অধিবক্তা ঋতুপৰ্ণা গুহই এইবুলিও কয়, "পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে এই বিশ্বাসেৰে যে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ নিৰাপত্তা আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশ নিশ্চিত কৰিব; কিন্তু এই ঘটনাত অভিযুক্ত কেৱল এজন শিক্ষকেই নহয়, বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে সমগ্ৰ শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ অভিভাৱকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া ব্যক্তি আছিল । তথাপি তেওঁ নিজৰ কৰ্তৃত্বৰ অপব্যৱহাৰ কৰি সুৰক্ষাৰ আশাৰে তেওঁৰ ওচৰলৈ অহা এগৰাকী অসহায় কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি কৰে বুলি আদালতে মন্তব্য কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:পুনৰ এবাৰ পোহৰলৈ নাবালিকা ধৰ্ষণকাণ্ড : ৬ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
৯ বছৰীয়া কন্যাশিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গোচৰত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড অভিযুক্তক