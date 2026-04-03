এসময়ত ভেটিয়ে মাটিয়ে থকা এওঁলোকৰ দুটা দশকজুৰি এটাই ঠিকনা- মথাউৰি

প্ৰায় ২০ বছৰে কটাইছে এক দুৰ্বিসহ জীৱন । খহনীয়াত নিজৰ ভেটি-মাটি হেৰুৱাই মথাউৰিয়ে আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ । এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Having lost everything in the erosion, some people are leading a pathetic life on embankment
ব্ৰহ্মপুত্ৰই কাঢ়ি নিলে ভেটি-মাটি, খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 3:33 PM IST

নগাঁও: ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । নেতাই তুংগত তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু জনতাই আঙুলিৰ মূৰত গণিছে পূৰ্বৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ কামৰ হিচাপ । পিছে এনে কিছু অঞ্চলত এনে একাংশ লোকে বসবাস কৰি আছে, যি হিচাপ কৰিও নাপায় কোনো উত্তৰ ।

যাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰয় আৰু তেওঁলোকে দিনৰ পিছত দিন পাৰ কৰে সীমাহীন যাতনা লৈয়েই । কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম, দুৰ্বিসহ জীৱন আদিবোৰ যেন তেওঁলোকৰ বাবে এটা এটা শব্দহে মাথোঁ ।

কাৰণ এনেবোৰ দুৰৱস্থাৰ সৈতে যেন তেওঁলোক এতিয়া একপ্ৰকাৰ অভ্যস্ত হৈ পৰিছে । প্ৰায় ২০ বছৰে ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই মথাউৰিৰ ওপৰত কটাবলগীয়া হৈছে প্ৰায় দুই শতাধিক পৰিয়ালে । কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ, তেওঁলোকৰ কথা ভাবিবলৈ যেন আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ ।

হয়, আমি ক’ব বিচাৰিছোঁ নগাঁৱৰ লাওখোৱাৰ ভুৰবন্ধাৰ বান গৰাখহনীয়াত আক্ৰান্ত পৰিয়লৰ কথা । তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ শেষৰ ফালৰ পৰাই সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ গৃহ সমষ্টি চামগুৰিৰ লাওখোৱা, ভুৰবন্ধা অঞ্চলত আৰম্ভ হৈছিল বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱলীলা ।

মথাউৰিতে আশ্ৰয় লৈছে বছৰ বছৰ ধৰি (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বহু পৰিয়ালৰ মাটি-ভেটি জাহ যোৱাত প্ৰায় অঘৰী জীৱন কটাবলগীয়া হৈছিল বহু পৰিয়ালে । বাসস্থানৰ অভাৱত এটা দুটাকৈ পৰিয়ালে ৩ নং আৰু ৪ নং ভুৰবন্ধাৰ মথাউৰিৰ ওপৰতে অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এটা দুটাকৈ প্ৰায় দুই শতাধিক পৰিয়াল মথাউৰিৰ ওপৰৰ অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰৰ বাসিন্দা হৈ পৰে ।

এসময়ত বিশাল কৃষিভূমিৰ গৰাকী বহু পৰিয়ালৰ কৃষিভূমি পৰ্যন্ত লুইতৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ ফলত এতিয়া দিন হাজিৰাই জীৱন ৰক্ষাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ লোকে লোকৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰি কোনোবাই পৰিয়াল পোহ পাল দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ আন একাংশই বহিঃৰাজ্যত কাম কৰি চলাবলগীয়া হৈছে পৰিয়াল । আনকি অৰ্থৰ অভাৱত একাংশ পৰিয়ালৰ সন্তানে আধাতে শিক্ষা জীৱনো সামৰিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

গৰু-ছাগলীৰ সৈতে একেলগে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হয় বহু পৰিয়ালৰ । মথাউৰিৰ ওপৰতে প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালকেইটাক ঢুকি পোৱা নাই জলজীৱন আঁচনিৰ পানীৰ নলেও । যাৰ ফলত অন্য স্থানৰ পৰা পানী আনি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় আশ্ৰয় শিবিৰৰ বাসিন্দাই ।

অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত, খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় আশ্ৰয় শিবিৰৰ এইসকল বাসিন্দাই । আনকি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশতেই পোহপাল দিবলগীয়া হয় নৱজাতক সন্তানকো । কেৱল এয়াই নহয়, মথাউৰিৰ ওপৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বাবেই এই পৰিয়ালসমূহৰ ল’ৰা-ছোৱালীক আন স্থানৰ পৰা বিয়া কৰোৱা অথবা আন স্থানলৈ বিয়া দিব নোৱৰা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিও ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে আশ্ৰয় শিবিৰৰ বাসিন্দাই ।

টিনপাত, তৰ্জা বেৰৰ ঘৰতে আশ্ৰয় লৈছে বছৰ বছৰ ধৰি (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাই কয়, “বছৰে বছৰে ফটো উঠাই লৈ যায়, সুবিধা দিম বুলি কয় । কিন্তু আজিলৈকেতো আমাৰ মামা ছাৰেটো একোৱেই দিয়া নাই । তাৰ আগতো কংগ্ৰেছৰ দিনটো একো নাপালোঁ ।মথাউৰিত ঘৰ বছৰি ভাগে, বছৰি বনাই, কিমান কষ্টত মানুহখিনি আছে ।“

স্থায়ীকৈ এটুকুৰা মাটি নোহোৱাৰ বাবে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,”নিজৰ বুলিবলৈ যদি মাটি অকনমান থাকিলেহেতেন । ল’ৰা-ছোৱালীৰ বিয়া পাতিবলৈ আছে । মথাউৰিৰ ওপৰত ল’ৰা থাকিলেটো ছোৱালী নাহে ।“

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাই তেওঁ কয়,”মামা ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, দুখীয়া মানুহখিনিক, মথাউৰিৰ ওপৰত থকা এই মানুহখিনিক অলপ সহায় কৰক ।“

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰাই পুনৰ সংস্থাপন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি অহা প্ৰায় দুশ পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰখনেও কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । গৃহহীন অথবা ভূমিহীন লোকক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ ঢাক-ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনৰ দিনতো লুইতৰ বুকুত মাটি-ভেটি হেৰুওৱা এইসকল লোকে কিন্তু লাভ নকৰিলে কোনো ভূমিপট্টা ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে চামগুৰি সমষ্টিৰ এইসকল নাগৰিক কেৱল ভোটৰ অংকত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে যদিও পোন্ধৰ বছৰকাল ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পাছতো এইসকল লোকৰ স্থায়ী কোনো সমাধনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ল । আনকি বিগত দহ বছৰীয়া বিজেপি চৰকাৰেও এইসকল লোকৰ বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত আজিও মথাউৰিৰ ওপৰৰ অস্থায়ী শিবিৰৰ বাসিন্দা হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে দুই শতাধিক বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বৰ্তমান ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এইসকল পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ যেন আহৰি নোপোৱা হৈছে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়েই । অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক নেতা উপস্থিত হৈ ভোট ভিক্ষা কৰে এইসকল দুৰ্ভগীয়া ৰাইজৰ ওচৰতে ।

