ভাৰাত লৈ বিক্ৰী কৰিছিল ৮০ খনৰো অধিক বাহন; আৰক্ষীৰ জালত মহাপ্ৰৱঞ্চক গাড়ী চোৰ ৰূপজ্যোতি !

মহানগৰীত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ নতুন জাল । বেংকৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰিচয়ৰে প্ৰৱঞ্চনা ।

Notorious vehicle lifter arrested in Guwahati
আৰক্ষীৰ জালত বেংকৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰিচয়ৰে প্ৰৱঞ্চনা কৰা ৰূপজ্যোতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 16, 2026 at 4:59 PM IST

গুৱাহাটী : বেংকৰ শীৰ্ষ বিষয়া বুলি পৰিচয় দিয়াৰ পিচত গাড়ী ভাৰাত লৈ সেইবোৰ চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰি আছিল এটা চক্ৰই । ইয়াৰ মাজতেই ৰমৰমীয়া বেহা চলাই থকা দুধৰ্ষ চোৰৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল । ৮০খনৰো অধিক বাহন বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰিছিল এই চোৰটোৱে । মহানগৰীত বাহৰ পাতি এইদৰে গাড়ী চুৰিৰ বেহা চলাই থকাৰ তথ্য় আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পিচতেই জালত পৰিল মহাপ্ৰৱঞ্চক ৰূপজ্যোতি দাস ।

মহানগৰীত গাড়ী ভাৰাত লৈ বিক্ৰী কৰা চক্ৰৰ মাষ্টাৰমাইণ্ডক হাতীগাঁও থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৷ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰা মহাপ্ৰৱঞ্চকটো হৈছে কমলপুৰৰ ৰূপজ্যোতি দাস ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰূপজ্যোতিয়ে এইচ এছ বি চি বেংকৰ শীৰ্ষ বিষয়া বুলি পৰিচয় দি গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ নেতৃত্ব দি আহিছিল ৷

আৰক্ষীৰ জালত বেংকৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰিচয়ৰে প্ৰৱঞ্চনা কৰা ৰূপজ্যোতি (ETV Bharat Assam)

অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে বেংকৰ কাৰণে গাড়ী ভাৰাত লোৱা দেখুৱাই ডেৰশৰো অধিক বাহন প্ৰৱঞ্চনাৰে অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰিছিল ৰূপজ্যোতিয়ে ৷ ৮০খনৰো অধিক বাহন বিক্ৰী কৰিছিল বহিঃৰাজ্যত । চুৰি চক্ৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ১২খনকৈ বাহন ৷

এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিচতেই গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ মধ্যমণ্ডলৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত মৃণাল ডেকাই কয়, "১ জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ মণ্টু গোস্বামীৰ এখন এজাহাৰ পৰিছিল যে তেওঁৰ গাড়ীখন কোনোবাই ভাৰাত লোৱাৰ পিছত নোহোৱা হৈ আছে ৷ তাৰ পিছত তদন্তত আমি গম পালো যে ৰূপজ্যোতি দাস ইয়াত ভেটাপাৰাত আছিল । ঘৰ কমলপুৰত । মানুহৰ পৰা গাড়ী ভাৰাত লৈ অকচনত পোৱা গাড়ী বুলি কৈ তৃতীয় পক্ষক বিক্ৰী কৰে । ৮০খন গাড়ীৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে ১২খন গাড়ী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷"

গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ মধ্যমণ্ডলৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তই পুনৰ কয়, “এতিয়ালৈকে তেওঁ এনেকৈ ৮০খন গাড়ী বিক্ৰী কৰাৰ হিচাব এটা পাইছো । তদন্তকালত এতিয়ালৈকে আমাৰ ১২ খন গাড়ী উদ্ধাৰ হৈছে । অৰুণাচলৰ পৰা ৮খন আৰু অসমৰ পৰা চাৰিখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ হাতীগাঁও আৰক্ষীক জোনাই আৰক্ষী আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিছে ।”

“তেওঁৰ ছিষ্টেমটো হ’ল প্ৰথমে নিজকে এইচ এছ বি চি বেংকৰ বিষয়া বুলি পৰিচয় দি কয় বেংকৰ কামত গাড়ীসমূহ ব্যৱহাৰ হ’ব ৷ ভাৰাত লৈ প্ৰথমে কিছুদিন পইচা দি থাকে ৷ পিছত ফাইনেন্সৰ পৰা টনা অকচনৰ গাড়ী বুলি কৈ বাহৰিৰ ৰাজ্য়ত বিক্ৰী কৰি দিয়ে । গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে ।” এইদৰে কয় মধ্যমণ্ডলৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত ডেকাই ।

ইটিভি ভাৰত অসম
