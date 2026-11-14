হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ অনন্য প্ৰয়াস, 'হাতী বন্ধু'ৱে বন্যহস্তীৰ বাবে মুকলি কৰিলে ২০০ বিঘাৰ ধাননি
হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে 'হাতী বন্ধু'ৱে নগাঁও-কাৰ্বি আংলং সীমান্তত বনৰীয়া হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে মুকলি কৰিলে ২০০ বিঘা ধাননি...
Published : November 14, 2026 at 6:19 PM IST
চামগুৰি: অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতী-মানুহৰ সমস্যা বৰ্তমান সময়ত এক প্ৰধান সমস্যা হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এনে সময়তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে 'হাতী বন্ধু' নামৰ এটি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
বিশেষকৈ কৃষকে পথাৰত কৰা ধান পকাৰ সময়তেই জাকে জাকে পাহাৰৰ পৰা বনৰীয়া হাতী নামি আহি কৃষকে কষ্টৰে কৰা ধান খেতি তহিলং কৰে । কেৱল ধান খেতি নষ্ট কৰাই নহয়, ধান পকাৰ সময়তেই হাতী-মানুহৰ সংঘাতো যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ।
এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণ বিচাৰি হাতী বন্ধু নামৰ এটি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনে খাদ্যৰ সন্ধানতে পাহাৰৰ পৰা হাতীৰ জাক নামি আহি ভৈয়ামত উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল । তাৰ পাছতে আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ বছৰ পূৰ্বেই হাতী বন্ধু নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনটোৰ সঞ্চালক বিশিষ্ট সমাজসেৱক প্ৰদীপ ভূঞাৰ নেতৃত্বত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাই হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে ধান খেতি আৰম্ভ কৰিছিল ।
বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এই বছৰো 'হাতী বন্ধু'-এ নগাঁও কাৰ্বি-আংলং সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংখাং গাঁৱৰ ২০০ বিঘা ভূমিত ধান খেতি কৰিছিল । হাতী বন্ধুৰ তৎপৰতাত কৰা ধাননি এতিয়া পকিবলৈ আৰম্ভ কৰাত হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে দুশ বিঘাৰ ধাননি বিশাল পথাৰ । শুকুৰবাৰে হাতীখুলি ৰংখাং গাঁৱৰ বিশাল ধাননি পথাৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে বিশাল ধাননি পথাৰ মুকলি কৰি দিয়ে হাতী বন্ধুৱে ।
বিশাল ধাননি পথাৰ হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে মুকলি কৰি দি হাতী বন্ধুৰ সঞ্চালক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাই কয়,"পাহাৰীয়া এলেকাত হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবেই জাকে জাকে হাতী ভৈয়ামলৈ নামি আহে । এনে সময়তে হাতী- মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পায় । সেয়ে আমি হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে হাতীৰ পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগানৰ উদ্দেশ্যে আমি ধান খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰথম দ্বিতীয় বছৰত সফলতা অৰ্জন কৰাৰ পাছতেই পৰৱৰ্তী সময়ত একেৰাহে বিগত দহ বছৰ ধৰি হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে আমি ধান খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ । হাতীয়ে পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগান পালে মানুহৰ সৈতে কেতিয়াও সংঘাতত লিপ্ত নহয় । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বনভূমিত চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানে হাতীৰ আশ্ৰয়ৰ যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিয়াত হাতী মানুহৰ সংঘাত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ।"
হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবেই হাতী-বন্ধুৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । প্ৰাৰ্থনা কৰি হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে দুশ বিঘাৰ ধান খেতি মুকলি কৰি দিয়ে । হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ উদ্দেশ্যে হাতী বন্ধুৱে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে স্থানীয় লোকসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰা বুলিও স্থানীয় লোকে মন্তব্য কৰে ।