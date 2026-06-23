ETV Bharat / state

জি আই টেগ লাভ কৰা বাঁহ-বেতৰ শিল্পই পাইছেনে প্ৰকৃত বজাৰ মূল্য ?

বাঁহ-বেতৰ শিল্পলৈ জি আই টেগ । কিন্তু জি আই টেগ লাভ কৰা বাঁহ-বেতৰ শিল্পীসকলে পাইছেনে প্ৰকৃত বজাৰ মূল্য ?

Has the bamboo and cane industry got the real market value
জি আই টেগ লাভ কৰা বাঁহ-বেতৰ শিল্পই পাইছেনে প্ৰকৃত বজাৰ মূল্য ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: থলুৱা কলা-কৃষ্টি আৰু শিল্পকৰ্মসমূহৰ প্ৰতি যিসময়ত যুৱ প্ৰজন্মই অনীহা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, সেইসময়তে তেনে সময়তে অসমৰ পৰম্পৰাগত বাঁহ আৰু বেতৰ শিল্পই লাভ কৰিলে বিশেষ ভৌগোলিক সূচক । কিন্তু কেৱল জি আই টেগ দিলেই গ্ৰামাঞ্চলৰ বাঁহ-বেতৰ শিল্পীসকলে বজাৰত উচিত মূল্য পাব নে ?

এই সন্দৰ্ভত গাঁৱৰ শিল্পীসকলৰ বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি সহায় কৰা ধেমাজিৰ এগৰাকী বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী বিক্ৰেতা চিন্ময় জ্যোতি শৰ্মাৰ ক'লে এই শিল্প বজাৰখনৰ আঁৰৰ কথা ৷ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ তুলনাত অত্যন্ত কষ্টকৰ কাম এই বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাটো ৷ সেয়ে প্ৰকৃত মূল্য লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি শিল্পীসকল ? ক'লে শৰ্মাই ।

জি আই টেগ লাভ কৰা বাঁহ-বেতৰ শিল্পই পাইছেনে প্ৰকৃত বজাৰ মূল্য ? (ETV Bharat Assam)

অসমৰ সম্পদ বাঁহ শিল্পলৈ শেহতীয়াকৈ জি আই টেগ প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ধেমাজিৰ নগৰৰ অন্যতম বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী বিক্ৰেতা প্ৰতিষ্ঠান Cane and Bamboo Handcraft ৰ গৰাকী চিন্ময় জ্যোতি শৰ্মাই ৷ ২০১৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই ব্যৱসায় ৷ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা ডলা-পাচি, খৰাহী, দোন, জাকৈ, খালৈ, পল, ডিঙৰা আদি অসমীয়া সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা সকলো সামগ্ৰীয়েই তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানত উপলব্ধ ৷

বাঁহ-বেতৰ কাম কৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহখিনি লাভান্বিত হোৱা নাই

দীৰ্ঘদিন ধৰি এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত শৰ্মাই কয়,"বাঁহ-বেতৰ বস্তুৰ ওপৰত মানুহে বহুত বাৰ্গেনিং কৰে ৷ দাম দিবই নিবিচাৰে ৷ এখন ডলা বনাওঁতে এদিন লাগে ৷ এখন বিক্ৰী কৰিলে ডেৰশ বা দুশ টকাহে পায় ৷ বাঁহ-বেতৰ এটা বস্তু বনাই ১৫/২০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে, সেইবিলাকৰ লাভ হৈছে । কিন্তু সৰু সৰু মানুহখিনিৰ, গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহখিনি একেবাৰে লাভ হোৱা নাই ৷"

তেওঁ পুনৰ কয়,"গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহখিনিক বজাৰ এখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৷ ২০১৭চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ৷ তেওঁলোকে মাহে চাৰি গাড়ী সামগ্ৰী মোক বনাই দিয়ে ৷ চাৰি গাড়ী মই আধাখিনিহে পাইকাৰী মূল্য দিব পাৰোঁ, বাকী আধাখিনি কি কৰিম ৷ আধাখিনি মই বাণিজ্য মেলালৈ লৈ যাওঁ ৷ এইবিলাকত গৈ বিক্ৰী কৰি যিটো পইচা সংগ্ৰহ হয় তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৷"

লগতে কেৱল জি আই টেগ দিলে নহয় গাঁৱৰ বাঁহ-বেতৰ কাম কৰা শিল্পীখিনিক জলপানি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ ইপিনে চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি অহা বাণিজ্য মেলাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় শিল্পী চিন্ময় জ্যোতি শৰ্মা ৷

উল্লেখ্য যে ধেমাজিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকলে ঘৰতে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আনি নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানত বিক্ৰী কৰা উপৰিও কিছু পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰে আন কিছু নিজে গৈ বাণিজ্য মেলাত বিক্ৰী কৰে । বিগত বহু বছৰ ধৰি বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত আত্মনিয়োগ কৰি অহা গ্ৰামাঞ্চলৰ এশ-ডেৰশ শিল্পীক এখন বজাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা চিন্ময় শৰ্মাৰ আছে দুখকৈ এনে সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান ৷

তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে শিল্পীসকলতকৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰাটো অত্যন্ত কষ্টকৰ কাম ৷ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এশ-ডেৰশ লোক তেওঁৰ লগত জড়িত পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত সকাহ লাভ কৰিছে আৰু নিজেও স্বাৱলম্বী হৈছে ৷ বছৰত ২৫লাখ পৰ্যন্ত ব্যৱসায় কৰে যদিও সেই সিংহভাগ ধনৰাশি দিয়া হয় শিল্পীসকলক ৷ যাতে কুটীৰ শিল্পটো জীয়াই ৰাখে ৷

চৰকাৰলৈ আহবান

শৰ্মাই কয়,"ইতিমধ্যে বাঁহ শিল্পক জি আই টেগ দিছে । কুটীৰ শিল্প জীয়াই ৰাখিবলৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা মানুহখিনিক জলপানি দিয়াৰ লগতে পৰোক্ষভাৱে কুটীৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ খুচুৰা আৰু পাইকাৰী হিচাপে ব্যৱসায় কৰা থলুৱা ব্যৱসায়ীক ৰেহাই মূল্যত বাহন এখন চৰকাৰে দিয়া ব্যৱস্থা কৰিলে এই কুটীৰ শিল্পৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব ৷"

সেয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ ভৌগোলিক সূচক স্বীকৃতিয়ে বজাৰ প্ৰসাৰত অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু সকলোৱে উচিত মূল্য পাব বুলি গভীৰভাৱে আশাবাদী ব্যৱসায়ী উদ্যোগী চিন্ময় জ্যোতি শৰ্মা ৷

লগতে পঢ়ক: সনাতনৰ সংকট আহিলে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব নাগা বাবাই, ক’কৰোছ জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন নকৰে নাগা বাবাই

ৰহস্য ! কপিলী নদীত কিয় জাঁপ দিলে কিশোৰীয়ে ?

TAGGED:

BAMBOO AND CANE
বাঁহ বেতৰ শিল্প
ধেমাজি
ইটিভি ভাৰত অসম
GI STATUS TO BAMBOO CRAFT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.