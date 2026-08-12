৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস প্ৰকক্ষণত বাক্সা-নগাঁও-তিনিচুকীয়াত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ৰেলী

বাক্সা নগাঁও তিনিচুকীয়াত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ৰেলী (ETV Bharat Assam)
বাক্সা/ নগাঁও/ তিনিচুকীয়া : দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ৷ তাৰ পূৰ্বে দেশবাসীৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ চেতনা জগাই তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে বিশাল ত্ৰিৰংগা ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে ৷ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমটো 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ২০২৬’ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ভিন্ন ঠাইত ত্ৰিৰংগা ৰেলী উলিওৱা হৈছে ৷
৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে বাক্সাৰ বৰমাত উলিওৱা হয় এক বিশাল ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা । বৰমা থানা পৰ্যায়ৰ নাগৰিক সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত বৰমা পৌৰসভা, গাঁওৰক্ষী বাহিনী, প্ৰাক্তন আলফা সদস্যৰ, বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বৰমা ছোৱালী হাইস্কুলৰ লগতে বৰমাবাসী ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।
বাক্সা নগাঁও তিনিচুকীয়াত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ৰেলী (ETV Bharat Assam)
একেদৰে কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ বঢ়মপুৰ বামুনী মণ্ডলৰ উদ্যোগত নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীটো ত্ৰিৰংগা যাত্রা বাহিৰ কৰা হয় ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত শতাধিক পুৰুষ-মহিলাৰ লগতে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইফালে তিনিচুকীয়াত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ২০২৬ ৰেলী আনুষ্ঠানিকভাবে শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক পুলক গোঁহায়ে ৷
|ভাৰতত 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ?
|২০২২ চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৫ বছৰত ভৰি দিছিল ৷ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'ৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছিল 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী ৷
|প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা দেশৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ ব্যক্তি, চৰকাৰী-বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ঘৰতে ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ ২০২২ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী হিচাবে এই বৰ্ষত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা, ত্ৰিৰংগা ৰেলী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে ৷
|২০২৬ বৰ্ষৰ 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচীৰ বিশেষত্ব
|ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত 'বন্দে মাতৰম' ৰচনাৰ ১৫০ বছৰ হ'ল ৷ উল্লেখ্য যে, চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত অৰ্থাৎ ১৮৭৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ৰচনা কৰিছিল 'বন্দে মাতৰম' ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ ১৮৮২ চনত প্ৰকাশিত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ 'আনন্দমথ' গ্ৰন্থত কবিতা আকাৰে সন্নিবিষ্ট হৈছিল 'বন্দে মাতৰম' গীতটি ৷
|আনহাতে ১৮৯৬ চনত কলিকতাত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰাজহুৱাভাৱে গাইছিল 'বন্দে মাতৰম' ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৫০ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰাসাদৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সংবিধান সভাত 'বন্দে মাতৰম' দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাবে গ্ৰহণ কৰা হয় ৷
|'বন্দে মাতৰম' গীতৰ ৰচনাৰ ১৫০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা উপলক্ষে এই বৰ্ষৰ 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ৷ 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচীৰ সময়ত যাতে 'বন্দে মাতৰম' গীত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে পৰিৱেশনত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ সেয়ে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা, ত্ৰিৰংগা ৰেলী, ত্ৰিৰংগা কনচাৰ্ট আৰু 'বন্দে মাতৰম'ৰ জৰিয়তে 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচীয়ে দেশবাসীক একত্ৰিত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷