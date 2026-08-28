সমাগত দুৰ্গাপূজা: ব্যস্ততা বাঢ়িছে হাৰাংগাজাওৰ মৃৎশিল্পী প্ৰদেশ ভট্টাচাৰ্যৰ
পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও জিলাক আজিও উপকৰণৰ উপকৰণৰ অভাৱ ৷ হাৰাংগাজাওত মৃৎশিল্পী প্ৰদেশ ভট্টাচাৰ্যৰ হাতৰ পৰশত এইবাৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে ১৪ খন দুৰ্গা প্ৰতিমা ৷
Published : August 28, 2026 at 2:31 PM IST
হাফলং : প্ৰায় আৰু এটা মাহ ৷ ১০ অক্টোবৰত মহালয়া ৷ দুৰ্গাপূজাৰ দিন যিমানে কাষ চাপিছে, সিমানে মৃৎশিল্পীসকলৰো ব্যস্ততা দুগুনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ৷ দুৰ্গাপূজাৰ ঢাক বাজিবলৈ এতিয়াও প্ৰায় এটা মাহ বাকী যদিও ডিমা হাছাও জিলাৰ হাৰাংগাজাওৰ মৃৎশিল্পী প্ৰদেশ ভট্টাচাৰ্যৰ কৰ্মশালাত এতিয়াৰে পৰাই ব্যস্ততা তুংগত উঠা দেখা গৈছে ।
প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি তেওঁ মাটি, খেৰ আৰু বাঁহৰ কাঠামোৰে দেৱী নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ৷ এইবাৰো যেন তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই । বিগত এটা বছৰ ধৰি ২০২৬ বৰ্ষৰ বাবে তেওঁ লাহে লাহে প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ আৰম্ভ কৰি আছে । বিভিন্ন বাধা অহাৰ স্বস্তেও বিগত চল্লিশ বছৰ ধৰি তেওঁ এই কাম কৰি গৈছে বুলিও নিজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ৷
মৃৎশিল্পী প্ৰদেশ ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘পাহাৰীয়া জিলাখনত এই কাম কৰিবলৈ গৈ প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । মূল সমস্যা হৈছে উপযুক্ত মাটি আৰু নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ । ডিমা হাছাওৰ দৰে পাহাৰীয়া অঞ্চলত প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে উপযোগী উন্নত মানৰ মাটি সহজে পোৱা নাযায় । একেদৰে ডাঙৰ আকাৰৰ বাঁহসহ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰীৰো পৰ্যাপ্ত যোগান নাই । সেয়েহে দূৰৱৰ্তী শিলচৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আনিবলগীয়া হয় ।’’
প্ৰদেশ ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘পাহাৰীয়া অঞ্চলত প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ এই কাম কেৱল শিল্পসাধনা নহয়, এয়া একপ্ৰকাৰৰ সংগ্ৰামো । প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিমা নিৰ্মাণলৈকে প্ৰতিটো পৰ্যায়তে অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় । তথাপি চাৰি দশকৰ অভিজ্ঞতা আৰু শিল্পৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাক সম্বল কৰি প্ৰতি বছৰে শাৰদীয় উৎসৱৰ পূৰ্বে মৃন্ময়ী দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছো ।’’
এইবাৰ তেওঁৰ মুঠ ১৪ টা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আছে । ইতিমধ্যে ১০খন প্ৰতিমাৰ বায়না তেওঁ লাভ কৰিছে । আগন্তুক দিনত আৰু চাৰিখন প্ৰতিমাৰ অৰ্ডাৰ আহিব পাৰে বুলি শিল্পীগৰাকীয়ে আশা কৰিছে । সেই সম্ভাৱনাক সন্মুখত ৰাখিয়েই পূৰ্ণগতিত তেওঁ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম চলাই নিছে ।
অৱশ্যে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট মৃতশিল্পীগৰাকীয়ে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ডিমা হাছাও জিলাত এতিয়াও বৃহৎ বাজেটৰ দুৰ্গাপূজাৰ সংখ্যা অতি কম । ফলত ব্যয়বহুল প্ৰতিমাৰ চাহিদাও তুলনামূলকভাৱে কম ।
শিল্পীগৰাকীৰ পৰিশ্ৰম আৰু সময়ৰ তুলনাত ইয়াৰ উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক পোৱা নাযায় । প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কেঁচামালৰ মূল্যবৃদ্ধি পালেও সেই অনুপাতে প্ৰতিমাৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰা সম্ভৱ নহয় বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
ইয়াৰ মাজতো ব্যতিক্ৰম হাফলং চহৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌহদৰ ‘মা শক্তি দুৰ্গাপূজা কমিটী’ । পাহাৰীয়া জিলাখনৰ ভিতৰত এই পূজাৰ প্ৰতিমা তুলনামূলকভাৱে বৃহৎ বাজেটৰ হয় । এই পূজাৰ সৈতে প্ৰদেশ ভট্টাচাৰ্যৰ সম্পৰ্কও দীৰ্ঘদিনীয়া । একেৰাহে প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি এই পূজা কমিটীৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বুলি সদৰী কৰে ।
প্ৰদেশ ভট্টাচাৰ্যৰ ভাষাত, এজন প্ৰতিমা শিল্পীৰ বাবে দুৰ্গাপূজা কেৱল কেইটামান দিনৰ উৎসৱ নহয় । এটা বৰ্ষৰ পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগেই পৰৱৰ্তী বছৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয় । মাটি বিচৰা, বাঁহ-খেৰ সংগ্ৰহ, কাঠামো নিৰ্মাণ, মাটিৰ প্ৰলেপ দিয়া, শুকুওৱা, ৰং কৰা আৰু অলংকাৰ ইত্যাদি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে লাহে লাহে মৃন্ময়ী ৰূপ লাভ কৰে দেৱী দুৰ্গাই ।
হাৰাংগাজাওৰ এই প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকীৰ চাৰি দশকৰ যাত্ৰা সেয়েহে কেৱল প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ ইতিহাস নহয়; পাহাৰীয়া অঞ্চলত নানা প্ৰতিকূলতাৰ মাজতো এজন শিল্পীয়ে নিজৰ পেছা আৰু পৰম্পৰাক জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী । উপকৰণৰ অভাৱ, সীমিত বজাৰ অথবা পাৰিশ্ৰমিকৰ সমস্যা - কোনো কথাই তেওঁৰ হাতক ৰখাব পৰা নাই । শৰতৰ আগমনী সুৰৰ সৈতে আজিও তেওঁৰ কৰ্মশালাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃন্ময়ী দেৱী দুৰ্গাৰ মুখমণ্ডল ।