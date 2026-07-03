সীমা-জনসংখ্যা বাঢ়িলেও বিটিচিৰ বাজেট বঢ়া নাই: চিন্তাত পৰিছে হাগ্ৰামা
বিটিআৰ চুক্তি মৰ্মে প্ৰমোদ বড়ো আৰু এবছুৱে বিটিচিৰ সীমা বঢ়াইছে ঠিকেই, কিন্তু সীমা বঢ়ালেই জনসংখ্যা বাঢ়ে আৰু বাজেট বৃদ্ধি পাব লাগে । হাগ্ৰামাৰ ক্ষোভ ৷
Published : July 3, 2026 at 1:57 PM IST
কোকৰাঝাৰ: ‘‘বিগত পাঁচ বছৰৰ শাসনকালত কি কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে ? এতিয়া আমাক একো কৰিব নোৱাৰিলে বুলি দোষাৰোপ কৰি কি হ'ব ? বিটিচিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, নলবাৰী, দৰং আদি এলেকাৰ অঞ্চলত উন্নয়নত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । এলেকা তথা জনসংখ্যা বাঢ়িলে বাজেট বঢ়াব লাগে বুলি বড়ো চুক্তিত দফা এটা উল্লেখ থাকিব লাগিছিল ৷ কিন্তু চুক্তি কৰাৰ সময়ত এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ কাণ্ডজ্ঞান নাছিল নেকি ? এতিয়া বিষয়টোক লৈ বিপদত পৰিছোঁ ৷ বাজেটৰ বাবে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ৷’’ প্ৰাক্তন বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷
বিটিচি সচিবালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনাৰ উদ্দেশ্যে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় এখন পৰ্যালোচনা সভা । উক্ত সভাত লোকনিৰ্মাণ বিভাগ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আৰু পৌৰসভাৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ অগ্ৰগতি বিস্তৃতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।
সভাৰ অন্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয় যে ২০২৪-২৫ আৰু ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামসমূহ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । কিছুমান কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিছুমান কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছুমান কাম আৰম্ভই হোৱা নাই ৷ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত পুনৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । বিশেষকৈ লোকনিৰ্মাণ আৰু গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগত যিসকল ঠিকাদাৰে এতিয়ালৈ কাম আৰম্ভ কৰা নাই, তেওঁলোকক জাননী জাৰি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ৷
ইপিনে বাজেট সন্দৰ্ভত মহিলাৰীয়ে কয়, ‘‘বিটিচিৰ বাবে যিখিনি বাজেট অনুদানৰ প্ৰয়োজন, সেয়া অসম চৰকাৰক বিতংভাৱে দিয়া হৈছে । কিন্তু এইবেলি ভাৰত চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰক তিনি হাজাৰ কোটি টকা বাজেটৰ ধন কমকৈ দিব বুলি শুনিছোঁ আৰু সেয়া হ'লে বিটিচিয়েও কমকৈ বাজেট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷’’
পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ অপৰিপক্কতাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি মহিলাৰীয়ে কয়, ‘‘বিটিআৰ চুক্তি মৰ্মে প্ৰমোদ বড়ো আৰু এবছুৱে বিটিচিৰ সীমা বঢ়াইছে ঠিকেই, কিন্তু সীমা বঢ়ালেই জনসংখ্যা বাঢ়ে আৰু বাজেট বৃদ্ধি পাব লাগে । গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ পাছতো বিটিআৰ চুক্তিত বাজেট বৃদ্ধি কৰাৰ কথা নাই ৷ তেনেক্ষেত্ৰত আমি ইচ্ছা থাকিলেও উক্ত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত অঞ্চলৰ বিকাশ সাধন আৰু উন্নয়নৰ বাবে একো কৰিব নোৱৰা হৈছোঁ ৷ উক্ত অঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়া মহাসমস্যাত পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কিবা পাব নে বিটিচিৰ পৰা কিবা পাব ৷ এতিয়া ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিব ? আমি এতিয়া মহা বিপদত পৰিছোঁ ৷ এবছুত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছে, কিন্তু এবছুৰ মহাপণ্ডিতসকলে এই বিষয়ে চিন্তা কৰা নাছিল ৷’’
আনহাতে পূৰ্বৰ চৰকাৰে ৮-৯ লাখকৈ টকা লৈ বন আৰু ভিচিডিচিৰ সচিব পদত চাকৰি দিছিল বুলি মন্তব্য কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে সেইবোৰৰ এতিয়া পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে । চাকৰি পোৱা সকলৰ অৰ্হতা আৰু আইনী দিশটোও পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে, যাতে ভৱিষ্যতে অসুবিধা নহয় ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত বাওঁখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপম চন্দ্ৰ ৰায়, পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল ইছলাম শ্বেইখ, দোতমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, গোঁসাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক শোভাৰাম বসুমতাৰী, বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ক্ৰমে দেৰহাছাৎ বসুমতাৰী, কৰ্মেশ্বৰ ৰায়, জেমচ বসুমতাৰী আদিকে ধৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছে কৰি যোৱা ভুলৰ পৰিণাম ভূগিছে সীমান্তৰ ৰাইজে, সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ মন্তব্য