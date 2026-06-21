জাতিংগাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন : শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন

জাতিংগাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন : শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন
হাফলং-শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ ভূমিস্খলন । নিশাৰে পৰা শ শ বাহন আবদ্ধ ৰাজপথত । পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত প্ৰশাসনৰ ।
Published : June 21, 2026 at 2:16 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাত নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে পুনৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হয় । জাতিংগাত হোৱা এই ভূমিস্খলনৰ ফলত হাফলং-শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে । স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে নিশা প্ৰায় ১ মান বজাত পাহাৰৰ পৰা শিল আৰু মাটি খহি পৰে । ফলত ঘাইপথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে । এনে পৰিস্থিতিত সেই স্থানত নিশাৰে পৰা যাত্ৰীবাহী বাছ, ট্ৰাক আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে যাত্ৰী আৰু চালকসকল ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কিন্তু ৰাজপথত বৃহৎ পৰিমাণৰ শিল-মাটি জমা হোৱাৰ বাবে সেইবোৰ আঁতৰোৱাত কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি প্ৰশাসনে জনাইছে । সেয়ে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈ হাফলং-শিলচৰ পথেৰে অতি জৰুৰী নহ'লে যাত্ৰা নকৰিবলৈ প্ৰশাসনে পৰামৰ্শ দিছে ।
উদ্ধাৰকাৰী দলৰ এজন সদস্যই কয়, "নিশা ভূমিস্খলন হৈছে । কেইবাটাও মেচিনেৰে পথটো মুকলি কৰাৰ কাম কৰি থকা হৈছে । ২-৩ ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।" আশা কৰা মতে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈহে পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি হ'ব । যাৰ বাবে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থকা বাহনৰ চালকসকলো সমস্যাত পৰিছে ।
পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ থকা এজন চালকে কয়, "নিশা ১-১.৩০ বজাত পাহাৰৰ পৰা শিল-মাটি আদি খহি পৰে । পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে । কিন্তু কাৰো ক্ষতি হোৱা নাই ।" আন এজন চালকে কয়, "প্ৰায় ৪ ঘণ্টা হ'ল আমি আবদ্ধ হৈ আছোঁ । পিছত আৰু বহুত গাড়ী আছে । জেচিবি আৰু মেচিনবোৰ আনিছে । সন্ধিয়ালৈ মুকলি হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে ।"
লগতে পঢ়ক :
জোনাইত ডেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ; নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৮ পৰিয়ালৰ ঘৰ