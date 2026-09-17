ETV Bharat / state

হাফলং হ্ৰদ : কেৱল পৰ্যটনস্থলী নহয়, ঔপনিৱেশিক ইতিহাসৰো স্মাৰক

হাফলঙৰ ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু নগৰীয়া জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মাৰক হাফলং হ্ৰদ । ব্ৰিটিছ আমোলৰ নগৰ পৰিকল্পনা আৰু বিনোদন সংস্কৃতিৰো সম্পৰ্ক আছে ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
হাফলং হ্ৰদ : কেৱল পৰ্যটনস্থলী নহয়, ঔপনিৱেশিক ইতিহাসৰো স্মাৰক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 4:21 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : বৰাইল পাহাৰে আৱৰি থকা অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ ৰাজধানী হাফলং প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য উপহাৰ । সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৬৮৩ ফুট উচ্চতাত এই মনোৰম চহৰখন আছে । এই চহৰখনক হাফলং হ্ৰদ অবিহনে কল্পনা কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ ।

চহৰৰ একেবাৰে মাজমজিয়াত পাহাৰৰ সেউজ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত বিস্তৃত এই জলাশয় কেৱল এক পৰ্যটনস্থলী নহয়, হাফলঙৰ ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু নগৰীয়া জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মাৰক হৈ আছে । প্ৰায় শতবৰ্ষৰ দুৱাৰডলিত উপস্থিত হোৱা হাফলং হ্ৰদ আজিও পাহাৰীয়া চহৰখনৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হৈ আছে ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
হাফলং হ্ৰদৰ ইতিহাস (ETV Bharat)

কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল হাফলং হ্ৰদৰ ?

হাফলং হ্ৰদৰ ইতিহাসৰ সৈতে ব্ৰিটিছ আমোলৰ নগৰ পৰিকল্পনা আৰু বিনোদন সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক আছে । প্ৰচলিত ঐতিহাসিক তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ১৯৩২ চনত ব্ৰিটিছ অভিযন্তা জে. বায়াজেন আৰু জে. চি. কাৰ্টিঙৰ উদ্যোগত গল্ফ কোৰ্ছৰ এটা অংশ ৰূপান্তৰ কৰি এই জলাশয়টো খন্দোৱা হৈছিল বুলি জানিব পৰা যায় ।

মূলতঃ চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু ব্ৰিটিছ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ বিনোদনৰ কথা মনত ৰাখিয়েই জলাশয়টোৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল বুলি ঐতিহাসিকভাৱে প্ৰচলিত । অৰ্থাৎ আজিৰ জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী হাফলং হ্ৰদৰ আৰম্ভণি আছিল ঔপনিৱেশিক যুগৰ এক নগৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
ব্ৰিটিছ আমোলত হাফলঙৰ গুৰুত্ব (ETV Bharat)

হ্ৰদ সৃষ্টিৰ পূৰ্বেই গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল হাফলঙে

অৱশ্যে হাফলং হ্ৰদ সৃষ্টি হোৱাৰ বহু আগতেই পাহাৰীয়া চহৰখনৰ প্ৰশাসনিক গুৰুত্ব গঢ় লৈ উঠিছিল । ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষভাগত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে হাফলঙক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পাহাৰীয়া প্ৰশাসনিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।

১৮৯৫ চনৰ পিছত প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়, বাট-পথ, আৱাস আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে হাফলঙৰ গুৰুত্বও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৮৯৯-১৯০৪ চনৰ ভিতৰত ৰে'ল যোগাযোগৰ সম্প্ৰসাৰণে পাহাৰীয়া চহৰখনৰ সৈতে অসমৰ সমতল অঞ্চলৰ যোগাযোগ অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
হাফলং হ্ৰদ : কেৱল পৰ্যটনস্থলী নহয়, ঔপনিৱেশিক ইতিহাসৰো স্মাৰক (ETV Bharat)

এইদৰে প্ৰশাসনিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠা হাফলং ক্ৰমে এক আকৰ্ষণীয় পাহাৰীয়া চহৰ বা 'হিল ষ্টেচন'ৰ ৰূপ লাভ কৰে । ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলৰ বাংলো, বিনোদনস্থলী, পথ আৰু অন্যান্য নাগৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে চহৰখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব বৃদ্ধি পায় । এই পৰিৱেশৰেই এটা অংশ হিচাপে হাফলং হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি ইতিহাদবিদসকলৰ একাংশই মত প্ৰকাশ কৰে ।

ব্ৰিটিছৰ বিনোদনস্থলীৰ পৰা পৰ্যটনকেন্দ্ৰলৈ

হাফলঙৰ পুৰণি নগৰ পৰিকল্পনাত ব্ৰিটিছ প্ৰভাৱৰ বিভিন্ন নিদৰ্শন দেখা যায় । চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ লগতে বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ আৱাস, বাংলো, পথ আদিৰ নিৰ্মাণে পাহাৰীয়া চহৰখনক এক বিশেষ নগৰীয়া ৰূপ দিছিল ।

সেই সময়ত কেৱল প্ৰশাসনিক কাম-কাজতেই গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল । বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰ বিনোদন আৰু চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবেও বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল । হাফলং হ্ৰদৰ সৃষ্টি সেই ঔপনিৱেশিক নগৰ পৰিকল্পনা আৰু বিনোদন সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বুলি বহু ইতিহাসবিদে উল্লেখ কৰিছে ।

হ্ৰদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ই হাফলঙৰ অন্যতম প্ৰধান বিনোদনস্থলীত পৰিণত হৈছিল । ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্ত পৰাৰ পিছতো ইয়াৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পোৱা নাছিল ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
সময়ৰ লগে লগে হাফলং হ্ৰদৰো ৰূপ সলনি (ETV Bharat)

বৰং স্বাধীনতাৰ পিছত স্থানীয় লোকৰ দৈনন্দিন জীৱন, অৱসৰ বিনোদন আৰু সামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতেও হ্ৰদটো অধিক ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যটনৰ বিকাশৰ লগে লগে হাফলং হ্ৰদ জিলাখনৰ অন্যতম পৰিচিত পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হয় । পাহাৰ, পানী আৰু সেউজীয়াৰ সমন্বয়ে গঢ় লৈ উঠা হ্ৰদৰ পৰিৱেশে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ।

আজিও হ্ৰদৰ পাৰৰ ব্যস্ততা হাফলং চহৰৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক স্বাভাৱিক ছবি । পৰ্যটকৰ বাবে ই এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ । আনহাতে স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ বাবে হাফলং হ্ৰদৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বহু স্মৃতি, আবেগ আৰু ঐতিহাসিক মূল্য ।

সময়ৰ সৈতে সলনি হৈছে হ্ৰদৰ ৰূপ

প্ৰায় ১০০ বছৰীয়া যাত্ৰাত হাফলং হ্ৰদে বহু পৰিৱৰ্তনৰ সাক্ষী হৈছে । সময়ৰ লগে লগে জলাশয়টোৰ পলস জমা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু পৰ্যটন আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন আদি বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
ব্ৰিটিছ অভিযন্তা জে. বায়াজেন আৰু জে. চি. কাৰ্টিঙৰ উদ্যোগত হ্ৰদটো খন্দোৱা হৈছিল (ETV Bharat)

হ্ৰদটোৰ ঐতিহাসিক মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাটোও এতিয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান । স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন মহলৰ পৰা সময়ে সময়ে হাফলং হ্ৰদৰ সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উত্থাপন হৈ আহিছে ।

ব্ৰিটিছ আমোলত পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ সৈতে সমতল অসমৰ যোগাযোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ৰে'লপথে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ৰে'ল যোগাযোগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে হাফলং বৃহত্তৰ অসমৰ সৈতে অধিক সংযুক্ত হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত প্ৰশাসনিক কাম-কাজ, মানুহৰ আগমন আৰু বাণিজ্যিক যোগাযোগ সহজ হৈ উঠে ।

এই যোগাযোগ ব্যৱস্থাই হাফলঙক এক তুলনামূলকভাৱে আধুনিক পাহাৰীয়া নগৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠাত সহায় কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত হাফলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, শীতল জলবায়ু আৰু পাহাৰীয়া পৰিৱেশৰ বাবে ইয়াৰ 'হিল ষ্টেচন' হিচাপেও পৰিচয় বৃদ্ধি পায় ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
চহৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু ব্ৰিটিছ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বিনোদনৰ বাবে খন্দোৱা হৈছিল এই হ্ৰদ (ETV Bharat)

কেৱল জলাশয় নহয়, হাফলঙৰ পৰিচয়

প্ৰায় এক শতিকা অতিক্ৰম কৰাৰ পথত হাফলং হ্ৰদ এতিয়া কেৱল এটা জলাশয় হৈ থকা নাই । ই পাহাৰীয়া চহৰখনৰ পৰিচয়ৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰিছে । ব্ৰিটিছ আমোলৰ এক বিনোদনমূলক নগৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা এই হ্ৰদ আজি জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী ।

এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত হাফলং হ্ৰদে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চহৰখনৰ প্ৰশাসনিক, সামাজিক আৰু নগৰীয়া জীৱনৰ বহু পৰিৱৰ্তন । ১৯৩২ চনৰ সেই আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়া শতবৰ্ষৰ দুৱাৰডলিত উপস্থিত হোৱা হাফলং হ্ৰদ সেয়ে কেৱল অতীতৰ স্মৃতি নহয়, ই ডিমা হাছাওৰ ঔপনিৱেশিক ইতিহাস আৰু নগৰ বিকাশৰ এক জীৱন্ত দলিল ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
ব্ৰিটিছ আমোলৰ নগৰ পৰিকল্পনা আৰু বিনোদন সংস্কৃতিৰে সম্পৰ্ক হাফলং হ্ৰদৰ (ETV Bharat)

আগন্তুক দিনত হাফলং হ্ৰদক অধিক যত্ন, পৰিকল্পিত সংৰক্ষণ আৰু পৰ্যটন ব্যৱস্থাৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিলে এই ঐতিহাসিক জলাশয়ে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে ইতিহাস আৰু ঐতিহ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপেও ভূমিকা পালন কৰিব পাৰি ।

হাফলঙৰ বিশেষত্ব কেৱল ইয়াৰ পাহাৰীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত সীমাবদ্ধ নহয় । ইয়াৰ বৰ্তমান পৰিচয়ৰ আঁৰত আছে ডিমাছা আৰু অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাস, ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক প্ৰশাসন, যোগাযোগৰ বিকাশ আৰু স্বাধীনোত্তৰ নগৰ বিকাশৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস ।

Haflong lake and British Era : A legacy of colonial urban planning
হাফলং হ্ৰদ : ব্ৰিটিছৰ বিনোদনস্থলীৰ পৰা পৰ্যটনকেন্দ্ৰলৈ (ETV Bharat)

সেয়ে হাফলং হ্ৰদৰ পাৰত থিয় হৈ কেৱল পাহাৰ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় ১০০ বছৰীয়া ইতিহাসো মনত ৰখা দৰকাৰ ।

লগতে পঢ়ক :

গুৱাহাটীৰ ক’লা ৰঙৰ অট’ৰিক্সা : যুগৰ সৈতে মিলিব নোৱাৰি নষ্টালজিয়া হৈ পৰিব নেকি ?

TAGGED:

হাফলং হ্ৰদ
ব্ৰিটিছ শাসন
ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটনস্থলী
হিল ষ্টেচন
HAFLONG LAKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.