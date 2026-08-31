হাফলং কালীবাৰী মন্দিৰ: শতবৰ্ষীয় আস্থা, ভক্তি আৰু ঐতিহ্যৰ জীৱন্ত সাক্ষী

হাফলং কালীবাৰী মন্দিৰ: শতবৰ্ষীয় আস্থা, ভক্তি আৰু ঐতিহ্যৰ জীৱন্ত সাক্ষী
১০৮ বছৰীয়া যাত্ৰাপথত হাফলং কালীবাৰী মন্দিৰে কেৱল উপাসনাস্থলী হিচাপেই নহয়, ডিমা হাছাওৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপেও নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে ।
Published : August 31, 2026 at 2:06 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ চহৰ হাফলঙৰ অন্যতম প্ৰাচীন আৰু পৱিত্ৰ ধৰ্মীয় তীৰ্থস্থান হাফলং কালীবাৰী মন্দিৰ । এই মন্দিৰটোৱে এই বছৰ ১০৮ বছৰীয়া গৌৰৱময় যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
এক শতাব্দীৰো অধিক সময় ধৰি এই মন্দিৰে আধ্যাত্মিক সাধনা, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন হিচাপে অঞ্চলবাসীৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে ।
১৯১৭ চনত মা কালীৰ একনিষ্ঠ উপাসক তথা পূজনীয় সাধু শ্ৰীশ্ৰী সম্ভাৰগিৰি বাবাই এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । জনশ্ৰুতি অনুসৰি, তেওঁ গভীৰ তপস্যা আৰু আধ্যাত্মিক সাধনাৰ জৰিয়তে মা কালীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছিল আৰু সেই অনুপ্ৰেৰণাৰে হাফলং পাহাৰৰ বুকুত এই পৱিত্ৰ উপাসনাস্থলীৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল ।
প্ৰাচীন বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি অনুসৰি নিৰ্মিত এই মন্দিৰৰ প্ৰতিটো অংশত ঐতিহ্য আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সুন্দৰ সমন্বয় পৰিলক্ষিত হয় । মন্দিৰ নিৰ্মাণ আৰু পৰৱৰ্তী উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গোৰ্খা, ডিমাছা, বঙালী, মাৰ, জেমি নগা আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ভক্তসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে ইয়াক সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ এক উজ্জ্বল প্ৰতীকত পৰিণত কৰিছে ।
মন্দিৰ চৌহদত স্থাপিত মা ভদ্ৰকালী আৰু কল্পিলেশ্বৰ মহাদেৱৰ বিগ্ৰহত প্ৰতিদিনে অসংখ্য ভক্তই পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় । বিশেষকৈ কালী পূজা, দেৱী পূজা, শিৱৰাত্ৰি আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় উৎসৱৰ সময়ত মন্দিৰ প্ৰাঙ্গণত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে । এই উৎসৱসমূহে কেৱল ধৰ্মীয় ভাৱাবেগকেই সজীৱ কৰি তোলা নহয়, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সম্প্ৰীতি আৰু সৌহাৰ্দ্যৰ বাণীও প্ৰসাৰিত কৰে ।
হাফলঙৰ মনোমোহা পাহাৰীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত এই ঐতিহাসিক মন্দিৰে আধ্যাত্মিক শান্তি বিচৰা লোকসকলৰ বাবে এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । স্থানীয় লোকসকলৰ উপৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু বহিঃৰাজ্যৰ বহু ভক্ত আৰু পৰ্যটকে নিয়মিতভাৱে এই পবিত্ৰ স্থান দৰ্শন কৰিবলৈ আহে ।
সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কিছু উন্নয়ন সাধন কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ মূল ঐতিহ্য, ধৰ্মীয় মৰ্যাদা আৰু আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আজিও অক্ষুণ্ণ হৈ আছে । ১০৮ বছৰৰ এই দীঘলীয়া যাত্ৰাত হাফলং কালীবাৰী মন্দিৰে কেৱল এক উপাসনাস্থলী হিচাপেই নহয়, ডিমা হাছাওৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপেও নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে ।
আজিও এই পৱিত্ৰ তীৰ্থস্থানত উপস্থিত হ’লে ভক্তসকলে এক অনন্য মানসিক প্ৰশান্তি অনুভৱ কৰে । ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, আধ্যাত্মিক শক্তি আৰু ডিমা হাছাওৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সান্নিধ্য লাভৰ আশাৰে অহা প্ৰতিজন দর্শনাৰ্থীক হাফলং কালীবাৰীয়ে একে আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাই আহিছে ।
মন্দিৰটো সন্দৰ্ভত হাফলং কালী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য জীৱন চেত্ৰীয়ে কয়, "হাফলং কালী মন্দিৰ ১৯১৭ চনত প্ৰতিষ্ঠা হয় আৰু ১০৮ বছৰ পূৰ্ণ হৈছে । এই কালী মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সাধু সম্ভাৰগিৰি বাবাই । বাৰ্মাৰ পৰা নাগালেণ্ড, বদৰপুৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইত মন্দিৰ স্থাপন কৰি হাফলং কানাইবস্তি মৌলাত আহি প্ৰথমতে ত্ৰিশূল স্থাপন কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে তাত বেছি জংঘল আৰু তাত শ্মশান হোৱাৰ বাবে সম্ভাৰগিৰি বাবাক তাতে মন্দিৰ স্থাপন কৰিবলৈ মানা কৰিছিল । কিন্তু তেতিয়া বাবাই এই কথাখিনি মানি লোৱা নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় বাসিন্দাসকলক বাবাই কৈছিল যে আমি তিনি-চাৰি দিনৰ ভিতৰত মন্দিৰ স্থাপন কৰাৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম । ইয়াৰ পিছতে বাবাই স্বপ্নত পায় যে হাফলং চহৰৰ এই ঠাইত এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে । ইয়াৰ পিছতে হাফলং চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰত এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে সম্ভাৰগিৰি বাবাই । পৰৱৰ্তী সময়ত আস্থা, ভক্তি আৰু ঐতিহ্যৰ জীৱন্ত ছবি এই হাফলং কালী মন্দিৰ হাফলং চহৰৰ সকলোৰে দান-বৰঙণি আৰু সহযোগিতাত যোৱা ১০০ বছৰৰ বেছি সময় ধৰি চলি আহিছে ।"
জীৱন ছেত্ৰীয়ে কয় যে পৌৰাণিক এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা যেনে ত্ৰিপুৰা, গুৱাহাটী, শিলচৰ, বদৰপুৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী আহে । লগতে তেওঁলোকৰ মনৰ কামনা পূৰা হয় বুলি জীৱন চেত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে ।