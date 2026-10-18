ওদালবাক্ৰাৰ পূজা মণ্ডপত অসমীয়া সাহিত্যৰ সুবাস

ওদালবাক্ৰাৰ পূজা মণ্ডপত অসমীয়া সাহিত্যৰ সুবাস
গুৱাহাটীৰ ওদালবাক্ৰাত ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ । সাহিত্য আৰু থলুৱা শিল্পৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস ।
Published : October 18, 2026 at 6:51 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উছাহ-উদ্দীপনা দেখা গৈছে । মহাসপ্তমী উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সৰু-বৰ পূজা মণ্ডপসমূহত বৈদিক ৰীতি-নীতি তথা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি দেৱী দুৰ্গাৰ বিহিত পূজা চলি আছে । ঢাকৰ শব্দ, ধূপ-ধূনাৰ সুবাস আৰু মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে সমগ্ৰ ৰাজ্য ভক্তিৰসত ডুব গৈছে ।
পুৱাৰে পৰাই মণ্ডপসমূহত ভক্তসকলে দেৱী দৰ্শন কৰাৰ লগতে মা দুৰ্গাৰ আশিস লৈছে । এই ভক্তিৰসৰ মাজতে চলিত বৰ্ষত মহানগৰীৰ ওদালবাক্ৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু অনন্য ৰূপত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷
অসমীয়া সাহিত্যৰ অপূৰ্ব সজ্জাৰে 'জ্ঞান মন্দিৰ'
অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনক চহকী কৰা স্বনামধন্য সাহিত্যিকসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই এইবাৰ ওদালবাক্ৰাৰ মণ্ডপটো এটা পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মণ্ডপটো 'জ্ঞান মন্দিৰ' হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে ।
মণ্ডপৰ ভিতৰত অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীস্বৰূপ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, নলিনীবালা দেৱী, পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, মামণি ৰয়চম গোস্বামী, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰমুখ্যে বহু কেইগৰাকী বৰেণ্য সাহিত্যিকৰ আলোকচিত্ৰ সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ লগতে সাহিত্যিকসকলৰ কালজয়ী উপন্যাস আৰু বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ প্ৰায় ১৫০০ প্ৰতীকী ৰূপ মণ্ডপত সজাই তোলা হৈছে । আনহাতে অসমৰ থলুৱা বাঁহ শিল্পক প্ৰসাৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ মণ্ডপটো বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
লক্ষ্য : নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সাহিত্যৰ প্ৰসাৰ
এই ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ আৰু এই চিন্তা সন্দৰ্ভত ওদালবাক্ৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক যীচু ভট্টাচাৰ্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ মণ্ডপ সাহিত্যৰ আৰ্হিত বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াক 'জ্ঞান মন্দিৰ' নামেৰে নামকৰণ কৰিছো । আমাৰ টেগ লাইন হৈছে 'সাহিত্য সৃষ্টিৰে আমাৰ অসম সদায় সজীৱ' ।"
তেওঁ লগতে কয়,"স্বনামধন্য সাহিত্যিকসকলৰ উপন্যাস আৰু গ্ৰন্থৰ প্ৰায় ১৫০০ প্ৰতীকী ৰূপ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ চহকী সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেই এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ থলুৱা বাঁহ শিল্পক আগুৱাই নিবলৈ বাঁহেৰে মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
২৫ লাখৰ বাজেট, নিতৌ ২০-২৫ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম
পূজা কমিটীয়ে জনোৱা মতে চলিত বৰ্ষত প্ৰায় ২৫ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে এই পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইফালে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সকলো নীতি-নিয়ম আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ দিশ কঠোৰভাৱে পালন কৰা হৈছে বুলিও পূজা কমিটীয়ে উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে কমিটীয়ে জনোৱা মতে ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপত প্ৰতিদিনে ২০ ৰ পৰা ২৫ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে । কেৱল ধৰ্মীয় আচাৰ-অনুষ্ঠানেৰেই নহয়, বৰঞ্চ জ্ঞান আৰু সাহিত্যৰ বাৰ্তাৰে ওদালবাক্ৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাই এইবাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰ পূজা মণ্ডপত ৪৫ ফুটৰ নৰসিংহ অৱতাৰ, ভক্তৰ ভীৰ