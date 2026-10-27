ETV Bharat / state

হোটেল বিলাস ইনত গুলীচালনা : গুলীবিদ্ধ সত্যেন পাঠকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ

গুৱাহাটীৰ গুলীচালনাত নিহত পাঁচজনৰ GMCH-ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে ৷ আহত সত্যেন পাঠকে কেইদিনমান হাস্পতালতে থাকিব লাগিব ৷

Guwahati shootout survivor stable, post-mortem exams of five victims underway
হোটেল বিলাসকাণ্ড (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : October 27, 2026 at 2:48 PM IST

|

Updated : October 27, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য ৷ এই গুলীচালনাত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ৷ আহত লোকজনক নিশাই আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷

শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, এই গুলীচালনাত আহত হোৱা একমাত্ৰ লোকজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷ সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত মঙলবাৰে এগৰাকী বিষয়াই সদৰী কৰে ৷ সোমবাৰে নিশা হোটেল বিলাস ইনত ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিত হোৱা গুলীচালনাত ছয়জন লোকৰ ভিতৰত সত্যেন পাঠকো গুলীবিদ্ধ হৈছিল । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই আক্ৰমণত আহত পাঠকেই হৈছে একমাত্ৰ জীৱিত ব্য়ক্তি ৷ বাকীসকলৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ।

গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালতৰ অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয় যে এটা গুলীয়ে পাঠকৰ সোঁহাতত আঘাত কৰিছিল ৷ গুলীটোৱে পাঠকৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগৰ বিশেষ ক্ষতি নকৰাকৈ ইপাৰ-সিপাৰ হৈ গৈছিল ।

অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়, "তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । আৰু কিছু পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ কেইদিনমান তেওঁ চিকিৎসালয়তে থাকিব লাগিব ।"

চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘নিহত পাঁচোজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা জিএমচিএইচত চলি আছে ৷ প্ৰয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাৰ পিছতে মৃতদেহকেইটা পৰিয়ালক গতাই দিয়া হ’ব ।’’ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত আটাইকেইজন হোটেলৰ মালিকৰ সৈতে জড়িত আৰু চাৰিজন একে পৰিয়ালৰে সদস্য ।

গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই জনোৱা মতে, সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ ঘটনাৰ প্ৰায় এঘণ্টাৰ ভিতৰতে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনাত ব্যৱহাৰ কৰা অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা .৩২ ব’ৰ পিষ্টলটোও (.32-bore pistol) জব্দ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ঘাতকৰ গুলীয়ে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত কৰা হেলেনা ভৰালী কোন আছিল ?

লগতে পঢ়ক : ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত

Last Updated : October 27, 2026 at 3:30 PM IST

TAGGED:

হোটেল বিলাস ইনত গুলীচালনা
হেলেনা ভৰালী
গুৱাহাটীৰ গুলীচালনা
ইটিভি ভাৰত অসম

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.