হোটেল বিলাস ইনত গুলীচালনা : গুলীবিদ্ধ সত্যেন পাঠকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ
গুৱাহাটীৰ গুলীচালনাত নিহত পাঁচজনৰ GMCH-ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে ৷ আহত সত্যেন পাঠকে কেইদিনমান হাস্পতালতে থাকিব লাগিব ৷
By PTI
Published : October 27, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:30 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য ৷ এই গুলীচালনাত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ৷ আহত লোকজনক নিশাই আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, এই গুলীচালনাত আহত হোৱা একমাত্ৰ লোকজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷ সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত মঙলবাৰে এগৰাকী বিষয়াই সদৰী কৰে ৷ সোমবাৰে নিশা হোটেল বিলাস ইনত ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিত হোৱা গুলীচালনাত ছয়জন লোকৰ ভিতৰত সত্যেন পাঠকো গুলীবিদ্ধ হৈছিল । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই আক্ৰমণত আহত পাঠকেই হৈছে একমাত্ৰ জীৱিত ব্য়ক্তি ৷ বাকীসকলৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ।
গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালতৰ অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয় যে এটা গুলীয়ে পাঠকৰ সোঁহাতত আঘাত কৰিছিল ৷ গুলীটোৱে পাঠকৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগৰ বিশেষ ক্ষতি নকৰাকৈ ইপাৰ-সিপাৰ হৈ গৈছিল ।
অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়, "তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । আৰু কিছু পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ কেইদিনমান তেওঁ চিকিৎসালয়তে থাকিব লাগিব ।"
চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘নিহত পাঁচোজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা জিএমচিএইচত চলি আছে ৷ প্ৰয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাৰ পিছতে মৃতদেহকেইটা পৰিয়ালক গতাই দিয়া হ’ব ।’’ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত আটাইকেইজন হোটেলৰ মালিকৰ সৈতে জড়িত আৰু চাৰিজন একে পৰিয়ালৰে সদস্য ।
গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই জনোৱা মতে, সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ ঘটনাৰ প্ৰায় এঘণ্টাৰ ভিতৰতে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনাত ব্যৱহাৰ কৰা অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা .৩২ ব’ৰ পিষ্টলটোও (.32-bore pistol) জব্দ কৰে ।