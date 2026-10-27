অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু; কোনে ল’ব সিহঁতৰ দায়িত্ব ? এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো...

অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু; কোনে ল’ব সিহঁতৰ দায়িত্ব ? এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো...
পিতৃ দেৱৰ্ষি কাশ্যপ আৰু মাতৃ ৰিণিকা কাশ্যপৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিষ্পাপ শিশু দুটিৰ দায়িত্ব কোনে ল’ব ?
Published : October 27, 2026 at 7:11 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা ঘটনাত এটা পৰিয়াল থানবান হৈ পৰিল ৷ এটা নিশাতে দুটি নিষ্পাপ শিশুৰ হাঁহিভৰা পৃথিৱীখন মষিমূৰ হৈ গ’ল । পলকতে নোহোৱা হৈ গ’ল সিহঁতৰ আটাইতকৈ আপোন, আটাইতকৈ সুৰক্ষিত আশ্ৰয়স্থলকণ । এটা ডেৰ বছৰীয়া আৰু আনটো ৭-৮ বছৰীয়া - এই দুটি শিশুৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা নিমিষতে হেৰাই গ'ল পিতৃ-মাতৃৰ স্নেহৰ ছাঁ ।
আটাইতকৈ কৰুণ কথাটো হ’ল, এই অবোধ শিশু দুটিয়ে এতিয়াও গমেই পোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ মৰমৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু এই পৃথিৱীত নাই । পিতৃ দেৱৰ্ষি কাশ্যপ আৰু মাতৃ ৰিণিকা কাশ্যপৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত এই নিষ্পাপ শিশু দুটিৰ দায়িত্ব কোনে ল’ব ? এই শিশু দুটিৰ ভৱিষ্যত এতিয়া কি হ'ব ? কোনে সিহঁতক বুকুৰ মাজত সাৱতি ল’ব ? কোনে সিহঁতক প্ৰতিপাল কৰিব ? - প্ৰশ্ন বহুত, কিন্তু উত্তৰ নাই কাৰো হাতত ৷
দেৱৰ্ষি-ৰিণিকাৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয় যে শিশু দুটিয়ে এই বিষয়ে একোৱে গম পোৱা নাই ৷ কেৱল সিহঁতে মাকক বিচাৰি বাৰে বাৰে আমনি কৰি আছে ৷
দেৱৰ্ষি কাশ্যপ হৈছে গুৱাহাটীত সংঘটিত গুলীচালনাত মৃত্যু হোৱা হেলেনা ভৰালীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আৰু তেওঁৰ বোৱাৰী হৈছে ৰিণিকা কাশ্যপ, যি এতিয়া এই পৃথিৱীত নাই ৷ গুৱাহাটীৰ গুলীচালনাত নিহত ব্যক্তিসকল হৈছে -
- ভূদেৱ ভৰালী (৬৫ বছৰ)
- হেলেনা ভৰালী (৫৮ বছৰ)
- দেৱৰ্ষি কাশ্যপ (৩৯ বছৰ)
- ৰিণিকা কাশ্যপ (৩০ বছৰ)
- নাৰায়ণ দাস (৪৮ বছৰ)
সোমবাৰে নিশা কি হৈছিল হোটেল বিলাস ইনত ?
আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, হোটেল বিলাস ইনৰ ভাৰাচুক্তি আৰু পৰিচালনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ পৰিণতিত সোমবাৰে নিশা এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
২০২৫ চনৰ ১০ ছেপ্টেম্বৰত হোটেলখনৰ মালিকসকলে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ সৈতে পাঁচ বছৰীয়া এখন ভাৰাচুক্তি সম্পাদন কৰিছিল ৷ চুক্তি অনুসৰি হোটেলখনৰ মাহিলি ভাৰা আছিল ১ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা ৷ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈয়ে হোটেলখনৰ মেৰামতি আৰু নৱীকৰণৰ কাম সম্পন্ন কৰাৰ পাছত হোটেলৰ চৌহদ ব্যৱহাৰ আৰু কেতবোৰ সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থাক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈ আছিল ৷
এই বিবাদ নিষ্পত্তিৰ উদ্দেশ্যে সোমবাৰে হোটেলখনত এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু বৈঠকখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ এটা সময়ত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰু দুই পক্ষই সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় ৷
ইয়াৰ পাছতেই ঘনকান্ত গগৈয়ে ছয়জন ব্যক্তিৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ সেই খবৰৰ আধাৰতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ কেইটা উদ্ধাৰ কৰে আৰু অভিযুক্তৰ সন্ধানত নামি পৰে ৷
ঘটনা সংঘটিত হোৱা প্ৰায় এক-ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ উপস্থিতিৰ খবৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা এলেকাত পোৱা যায় আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত ব্যৱহৃত মাৰণাস্ত্ৰটোও জব্দ কৰে ৷
ইফালে নিশাই লগে লগে ঘটনাস্থলী সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ (CID) আৰু ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ (FSL) দলৰ সহায়ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ঘটনাস্থলী পৰীক্ষা আৰু সাক্ষ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তদন্তকাৰী দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা .৩২ কেলিবাৰৰ পিষ্টলৰ কেইবাটাও ব্যৱহৃত কাৰ্টিজৰ খোল আৰু সজীৱ কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰে ৷
বৰ্তমান তদন্তকাৰী বিষয়াই অভিযুক্তক এক অজ্ঞাত স্থানত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
গুলী চালনাৰ ঘটনাক লৈ SIT গঠন
মহানগৰীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰে ৷ সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ গভীৰতালৈ গৈ ইয়াৰ এক পুংখানুপুংখ, বৈজ্ঞানিক আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্ত নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে এটি ছয়জনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰে ।
মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনক দলৰ মুৰব্বী হিচাপে লৈ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য) শাম্ভৱী মিশ্ৰ, উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (অপৰাধ) ড৹ দেৱজিৎ নাথ, অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য) ভিকু আচুমি, পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুলেশজ্যোতি ভূঞা, উপ-পৰিদৰ্শক অবিনাশ দাসক সদস্য হিচাপে লৈ এচ আই টি গঠন কৰা হয় ।
আলোচনাৰ বাবে ঘনকান্তই মাতি আনিছিল ভৰালী পৰিয়ালক
ঘনকান্ত গগৈয়ে হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী পৰিয়ালটোক আলোচনাৰ বাবে মাতি আনিছিল । আলোচনাৰ বাবে মাতি আনি তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্য হোৱাত ঘনকান্ত গগৈয়ে পাঁচজন লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত হেলেনাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দিলীপ ভৰালীয়ে কয়, ‘‘ঘনকান্ত গগৈ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুত আছিল গুলী কৰিবলৈ । সেয়েহে এটা গুলীও মিছ হোৱা নাই । আমি ব্যৱসায়ী কৰা মানুহ, আমি মাৰপিটত সহযোগ নকৰো । আমি শান্ত-শিষ্ট জীৱন যাপন কৰো । মোৰ ভাই আৰু ভণ্টিৰ পৰিয়ালৰ মৃত্যু হ'ল, মই কেনেকৈ আছো । ইমান আঘাত পাইছো, ক'বলৈ ভাষা নাই । এই দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায় আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু নঘটে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মোৰ পিতৃৰ হোটেলখন বৰ্তমান মোৰ, ভণ্টি আৰু ভাইটিৰ অধীনত আছে । আমি ঘনকান্তক লীজত দিছোলো । এবছৰ মানৰ পৰা তেওঁ ভাৰা আদায় দিয়া নাই । আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছিলো, আমাৰ ভাৰাখিনি দিবলৈ । ইফালে লীজ এগ্ৰিমেণ্ট শেষ হ'বলৈ হৈছিল । সোমবাৰে ঘনকান্ত গগৈয়ে মাতিছিল আলোচনা কৰিবলৈ । আলোচনা কৰিবলৈ মাতি আনি হত্যা কৰিলে । মই পূজা কমিটীৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবে আহিব নোৱাৰিলোঁ । মই থাকিলে মোৰ মৃত্যু হ'ল হয় । ঘনকান্তই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে । আগতে মই বহু বাৰ লগ পাইছো ঘনকান্তক ।’’
বৰ্তমান কেনে আছে সত্যেন্দ্ৰ পাঠক ?
জি এম চিৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘হাতত গুলী লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা সত্যেন্দ্ৰ পাঠক জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ । ৫-৬ দিন হাস্পতালত থাকিব লাগিব ৷ গুলী তেওঁৰ বাওঁহাততখনত সোমাই ওলাই গৈছিল ।’’
নাৰায়ন দাস কোন আৰু ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ হোটেলখনত কিয় আছিলে ?
নাৰায়ন দাস এগৰাকী ৰং মিস্ত্ৰীৰ লগতে ৱেৰিংঙৰ কাম কৰা এজন লোক । তেওঁ ঘৰ গোৱালপাৰাত যদিও তেওঁ পৰিয়ালৰ লগত বৰপেটা ৰোডৰ নিমুৱা থাকে । তেওঁ বৰপেটাৰ লগতে গুৱাহাটীতো কাম কৰে ।
তেওঁৰ ভৰালী পৰিয়ালৰ লগত দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছিল । সোমবাৰে তেওঁ দিনত ঘৰৰ পৰা বৰপেটালৈ বুলি ওলাই আহিছিল । ভূদেৱ ভৰালীৰ লগত নাৰায়ন দাস গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । মঙলবাৰে পুৱা তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা কথা আছিল ৷ এই কথা জনায় নাৰায়ন দাসৰ পুত্ৰই ৷