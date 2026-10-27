ETV Bharat / state

অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু; কোনে ল’ব সিহঁতৰ দায়িত্ব ? এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো...

পিতৃ দেৱৰ্ষি কাশ্যপ আৰু মাতৃ ৰিণিকা কাশ্যপৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিষ্পাপ শিশু দুটিৰ দায়িত্ব কোনে ল’ব ?

Guwahati Shooting Incident
দুটি শিশুৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা নিমিষতে হেৰাই গ'ল পিতৃ-মাতৃৰ স্নেহৰ ছাঁ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2026 at 7:11 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সোমবাৰে নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা ঘটনাত এটা পৰিয়াল থানবান হৈ পৰিল ৷ এটা নিশাতে দুটি নিষ্পাপ শিশুৰ হাঁহিভৰা পৃথিৱীখন মষিমূৰ হৈ গ’ল । পলকতে নোহোৱা হৈ গ’ল সিহঁতৰ আটাইতকৈ আপোন, আটাইতকৈ সুৰক্ষিত আশ্ৰয়স্থলকণ । এটা ডেৰ বছৰীয়া আৰু আনটো ৭-৮ বছৰীয়া - এই দুটি শিশুৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা নিমিষতে হেৰাই গ'ল পিতৃ-মাতৃৰ স্নেহৰ ছাঁ ।

আটাইতকৈ কৰুণ কথাটো হ’ল, এই অবোধ শিশু দুটিয়ে এতিয়াও গমেই পোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ মৰমৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু এই পৃথিৱীত নাই । পিতৃ দেৱৰ্ষি কাশ্যপ আৰু মাতৃ ৰিণিকা কাশ্যপৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত এই নিষ্পাপ শিশু দুটিৰ দায়িত্ব কোনে ল’ব ? এই শিশু দুটিৰ ভৱিষ্যত এতিয়া কি হ'ব ? কোনে সিহঁতক বুকুৰ মাজত সাৱতি ল’ব ? কোনে সিহঁতক প্ৰতিপাল কৰিব ? - প্ৰশ্ন বহুত, কিন্তু উত্তৰ নাই কাৰো হাতত ৷

দেৱৰ্ষি-ৰিণিকাৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয় যে শিশু দুটিয়ে এই বিষয়ে একোৱে গম পোৱা নাই ৷ কেৱল সিহঁতে মাকক বিচাৰি বাৰে বাৰে আমনি কৰি আছে ৷

Guwahati Shooting Incident
এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো... (ETV Bharat Assam)

দেৱৰ্ষি কাশ্যপ হৈছে গুৱাহাটীত সংঘটিত গুলীচালনাত মৃত্যু হোৱা হেলেনা ভৰালীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আৰু তেওঁৰ বোৱাৰী হৈছে ৰিণিকা কাশ্যপ, যি এতিয়া এই পৃথিৱীত নাই ৷ গুৱাহাটীৰ গুলীচালনাত নিহত ব্যক্তিসকল হৈছে -

  • ভূদেৱ ভৰালী (৬৫ বছৰ)
  • হেলেনা ভৰালী (৫৮ বছৰ)
  • দেৱৰ্ষি কাশ্যপ (৩৯ বছৰ)
  • ৰিণিকা কাশ্যপ (৩০ বছৰ)
  • নাৰায়ণ দাস (৪৮ বছৰ)

সোমবাৰে নিশা কি হৈছিল হোটেল বিলাস ইনত ?

আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, হোটেল বিলাস ইনৰ ভাৰাচুক্তি আৰু পৰিচালনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ পৰিণতিত সোমবাৰে নিশা এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷

২০২৫ চনৰ ১০ ছেপ্টেম্বৰত হোটেলখনৰ মালিকসকলে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ সৈতে পাঁচ বছৰীয়া এখন ভাৰাচুক্তি সম্পাদন কৰিছিল ৷ চুক্তি অনুসৰি হোটেলখনৰ মাহিলি ভাৰা আছিল ১ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা ৷ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈয়ে হোটেলখনৰ মেৰামতি আৰু নৱীকৰণৰ কাম সম্পন্ন কৰাৰ পাছত হোটেলৰ চৌহদ ব্যৱহাৰ আৰু কেতবোৰ সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থাক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈ আছিল ৷

এই বিবাদ নিষ্পত্তিৰ উদ্দেশ্যে সোমবাৰে হোটেলখনত এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু বৈঠকখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ এটা সময়ত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰু দুই পক্ষই সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় ৷

ইয়াৰ পাছতেই ঘনকান্ত গগৈয়ে ছয়জন ব্যক্তিৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ সেই খবৰৰ আধাৰতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ কেইটা উদ্ধাৰ কৰে আৰু অভিযুক্তৰ সন্ধানত নামি পৰে ৷

ঘটনা সংঘটিত হোৱা প্ৰায় এক-ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ উপস্থিতিৰ খবৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা এলেকাত পোৱা যায় আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত ব্যৱহৃত মাৰণাস্ত্ৰটোও জব্দ কৰে ৷

ইফালে নিশাই লগে লগে ঘটনাস্থলী সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ (CID) আৰু ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ (FSL) দলৰ সহায়ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ঘটনাস্থলী পৰীক্ষা আৰু সাক্ষ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তদন্তকাৰী দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা .৩২ কেলিবাৰৰ পিষ্টলৰ কেইবাটাও ব্যৱহৃত কাৰ্টিজৰ খোল আৰু সজীৱ কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰে ৷

বৰ্তমান তদন্তকাৰী বিষয়াই অভিযুক্তক এক অজ্ঞাত স্থানত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

গুলী চালনাৰ ঘটনাক লৈ SIT গঠন

মহানগৰীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰে ৷ সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ গভীৰতালৈ গৈ ইয়াৰ এক পুংখানুপুংখ, বৈজ্ঞানিক আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্ত নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে এটি ছয়জনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰে ।

মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনক দলৰ মুৰব্বী হিচাপে লৈ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য) শাম্ভৱী মিশ্ৰ, উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (অপৰাধ) ড৹ দেৱজিৎ নাথ, অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য) ভিকু আচুমি, পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুলেশজ্যোতি ভূঞা, উপ-পৰিদৰ্শক অবিনাশ দাসক সদস্য হিচাপে লৈ এচ আই টি গঠন কৰা হয় ।

Guwahati Shooting Incident
অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ (ETV Bharat Assam)

আলোচনাৰ বাবে ঘনকান্তই মাতি আনিছিল ভৰালী পৰিয়ালক

ঘনকান্ত গগৈয়ে হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী পৰিয়ালটোক আলোচনাৰ বাবে মাতি আনিছিল । আলোচনাৰ বাবে মাতি আনি তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্য হোৱাত ঘনকান্ত গগৈয়ে পাঁচজন লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত হেলেনাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দিলীপ ভৰালীয়ে কয়, ‘‘ঘনকান্ত গগৈ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুত আছিল গুলী কৰিবলৈ । সেয়েহে এটা গুলীও মিছ হোৱা নাই । আমি ব্যৱসায়ী কৰা মানুহ, আমি মাৰপিটত সহযোগ নকৰো । আমি শান্ত-শিষ্ট জীৱন যাপন কৰো । মোৰ ভাই আৰু ভণ্টিৰ পৰিয়ালৰ মৃত্যু হ'ল, মই কেনেকৈ আছো । ইমান আঘাত পাইছো, ক'বলৈ ভাষা নাই । এই দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায় আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু নঘটে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মোৰ পিতৃৰ হোটেলখন বৰ্তমান মোৰ, ভণ্টি আৰু ভাইটিৰ অধীনত আছে । আমি ঘনকান্তক লীজত দিছোলো । এবছৰ মানৰ পৰা তেওঁ ভাৰা আদায় দিয়া নাই । আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছিলো, আমাৰ ভাৰাখিনি দিবলৈ । ইফালে লীজ এগ্ৰিমেণ্ট শেষ হ'বলৈ হৈছিল । সোমবাৰে ঘনকান্ত গগৈয়ে মাতিছিল আলোচনা কৰিবলৈ । আলোচনা কৰিবলৈ মাতি আনি হত্যা কৰিলে । মই পূজা কমিটীৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবে আহিব নোৱাৰিলোঁ । মই থাকিলে মোৰ মৃত্যু হ'ল হয় । ঘনকান্তই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে । আগতে মই বহু বাৰ লগ পাইছো ঘনকান্তক ।’’

বৰ্তমান কেনে আছে সত্যেন্দ্ৰ পাঠক ?

জি এম চিৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘হাতত গুলী লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা সত্যেন্দ্ৰ পাঠক জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ । ৫-৬ দিন হাস্পতালত থাকিব লাগিব ৷ গুলী তেওঁৰ বাওঁহাততখনত সোমাই ওলাই গৈছিল ।’’

নাৰায়ন দাস কোন আৰু ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ হোটেলখনত কিয় আছিলে ?

নাৰায়ন দাস এগৰাকী ৰং মিস্ত্ৰীৰ লগতে ৱেৰিংঙৰ কাম কৰা এজন লোক । তেওঁ ঘৰ গোৱালপাৰাত যদিও তেওঁ পৰিয়ালৰ লগত বৰপেটা ৰোডৰ নিমুৱা থাকে । তেওঁ বৰপেটাৰ লগতে গুৱাহাটীতো কাম কৰে ।

তেওঁৰ ভৰালী পৰিয়ালৰ লগত দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছিল । সোমবাৰে তেওঁ দিনত ঘৰৰ পৰা বৰপেটালৈ বুলি ওলাই আহিছিল । ভূদেৱ ভৰালীৰ লগত নাৰায়ন দাস গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । মঙলবাৰে পুৱা তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা কথা আছিল ৷ এই কথা জনায় নাৰায়ন দাসৰ পুত্ৰই ৷

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক ঘনকান্ত গগৈ প্ৰকৃততে কোন ? ক’ত ক’ত আছে তেওঁৰ কুকীৰ্তি ?

লগতে পঢ়ক : হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে ছজনীয়া এছআইটি গঠন

TAGGED:

হোটেল বিলাস ইন
গুৱাহাটীত গুলীচালনা
অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু
হেলেনা ভৰালী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.