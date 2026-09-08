এইচ আই ভি পজিটিভ পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ; অন কেমেৰা আন এক হত্যাকাণ্ডৰ হুংকাৰ
পত্নীক অতি বৰ্বৰোচিতভাৱে হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পাছতো হত্যাকাৰী ৰামানুজৰ মনত নাই কোনো অনুশোচনা । তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য পত্নীৰ 'চুগাৰ ডেডী' ৷
Published : September 8, 2026 at 8:43 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ ৰাজ্য জোঁকাৰি যোৱা ৰিয়া তালুকদাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তথা দুৰ্ভগীয়া ৰিয়াৰ স্বামী ৰামানুজ গোস্বামীৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ অতি চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । পত্নীক অতি বৰ্বৰোচিতভাৱে হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পাছতো হত্যাকাৰী ৰামানুজৰ মনত কোনো অনুশোচনা নাই । বৰঞ্চ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নিৰুদ্বেগভাৱে ৰামানুজে ‘‘No regrets, No apology’’ বুলি মন্তব্য কৰা দেখা যায় ।
কেৱল ইমানতে ক্ষান্ত থকা নাই পত্নীহন্তা ৰামানুজ । পত্নীৰ পাছত এইবাৰ তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ’ল পত্নীৰ 'চুগাৰ ডেডী' ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক হত্যা কৰাৰ মুকলি হুংকাৰ দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰামানুজে কয়, ‘‘তাইকতো কাটিলোঁ, জেলৰ পৰা ওলালে চুগাৰ ডেডীটোকো কাটিম ।’’
- HIV পজিটিভ অভিযুক্ত ৰামানুজ
আনহাতে, এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এক অতি সংবেদনশীল তথা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আনিছে গুৱাহাটীৰ 'চেঞ্চ এণ্ড গ্ৰ’থ ফাইণ্ডেশ্যন' নামৰ পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী নৰেশ সৰকাৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ সদৰী কৰা মতে, ধুবুৰীৰ বাসিন্দা ৰামানুজ গোস্বামী কেৱল ড্ৰাগছ আসক্তই নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ এগৰাকী HIV পজিটিভ ৰোগীও আছিল । বৰ্তমান তেওঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ এআৰটি (ART) ঔষধ সেৱন কৰি আছিল ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী সৰকাৰে কয়, ‘‘প্ৰায় ৪-৫ বছৰ পূৰ্বে ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৩ মাহৰ কাৰণে ৰামানুজ মোৰ ৰাজগড়ত থকা ৰিহেব চেন্টাৰলৈ আহিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰটো পানীখাইতিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । তালৈও তেওঁ ৬ৰ পৰা ৮ বাৰ মান আহিছিল । সৰ্বমুঠ ১৫ ৰ পৰা ২০ বাৰ তেওঁ মোৰ চেণ্টাৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল । কেইবাবাৰো চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে তেওঁ গুচি গৈছিল । আমাৰ পানীখাইতিৰ চেণ্টাৰত থকা অৱস্থাতে তেওঁৰ HIV পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ৰিপ’ৰ্ট পজিটিভ পোৱা গৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ GMCH ৰ পৰা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আছে । এই সন্দৰ্ভত মই নিজে তেওঁৰ পৰিয়ালকো অৱগত কৰিছিলোঁ ।’’
- পত্নীক কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল ৰামানুজে ?
ইফালে আৰক্ষীৰ জেৰাত পত্নী হন্তা ৰামানুজ গোস্বামীয়ে মুখ খুলিছে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে পত্নী ৰিয়া তালুকদাৰক ৰামানুজে ৫ বাৰকৈ দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল । হত্যাৰ পাছতেই এবাৰতে ঘপিয়াই পত্নীৰ মুণ্ড ছেদ কৰিছিল ৷ তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱতি নিশা ৩:৩০ বজাত ৰিয়াক হত্যা কৰিছিল । শিৰশ্ছেদ কৰি তেওঁ পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে আহাৰো খাইছিল ।
শনিবাৰে পুৱা ৯ বজাত ৰামানুজ ফ্লেটৰ পৰা ওলাই গৈছিল । সন্ধিয়া পুনৰ অভিযুক্ত ৰামানুজ ফ্লেটলৈ ঘূৰ আহিছিল । গধূলি ফ্লেটৰ পৰা ওলাই গৈ অত্যধিক সুৰাপান কৰিছিল । দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে ৰিয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল । তাৰ পাছতে ৰামানুজে নিজকে শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু নিজকে শেষ কৰিবলৈ ৰামানুজে ভয় খাইছিল । দেওবাৰে পুৱা গাড়ীৰ ভিতৰত বহি পুনৰ সুৰাপান কৰিছিল । অত্যধিক মাত্ৰাত সুৰাপান কৰি আত্মসমৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
- তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ৰহস্য
ৰামানুজৰ এই চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ অন্তৰালৰ প্ৰকৃত কাৰণক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা চলিছে ৰামানুজে নিজৰ এই মাৰাত্মক ব্যাধিৰ কথা লুকুৱাই ৰিয়াক বিবাহ পাশত আৱদ্ধ কৰাইছিল নেকি ? নে বিবাহৰ পিছত এই সত্য ফাদিল হোৱাৰ বাবেই দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ অথবা স্বামীয়ে সন্দেহ কৰাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে মৃত ৰিয়াৰ কোনো পৰকীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল নেকি ? এই সকলোবোৰ ৰহস্যৰ প্ৰকৃত সত্য এতিয়া আৰক্ষীৰ গভীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব । বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে পুনৰ ৰামানুজৰ HIV পৰীক্ষা কৰাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড: চাৰিদিন পূৰ্বে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক, মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য়
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী হত্য়াকাণ্ড: ফ্ৰীজৰ পৰা ওলাল পত্নীৰ কটা মূৰ-আঙুলি, স্বামীৰ আত্মসমৰ্পণ