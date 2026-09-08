ETV Bharat / state

এইচ আই ভি পজিটিভ পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ; অন কেমেৰা আন এক হত্যাকাণ্ডৰ হুংকাৰ

পত্নীক অতি বৰ্বৰোচিতভাৱে হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পাছতো হত্যাকাৰী ৰামানুজৰ মনত নাই কোনো অনুশোচনা । তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য পত্নীৰ 'চুগাৰ ডেডী' ৷

RIYA TALUKDAR MURDER
এইচ আই ভি পজিটিভ পত্নীহন্তা ৰামানুজ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 8:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমগ্ৰ ৰাজ্য জোঁকাৰি যোৱা ৰিয়া তালুকদাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তথা দুৰ্ভগীয়া ৰিয়াৰ স্বামী ৰামানুজ গোস্বামীৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ অতি চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । পত্নীক অতি বৰ্বৰোচিতভাৱে হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পাছতো হত্যাকাৰী ৰামানুজৰ মনত কোনো অনুশোচনা নাই । বৰঞ্চ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নিৰুদ্বেগভাৱে ৰামানুজে ‘‘No regrets, No apology’’ বুলি মন্তব্য কৰা দেখা যায় ।

কেৱল ইমানতে ক্ষান্ত থকা নাই পত্নীহন্তা ৰামানুজ । পত্নীৰ পাছত এইবাৰ তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ’ল পত্নীৰ 'চুগাৰ ডেডী' ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক হত্যা কৰাৰ মুকলি হুংকাৰ দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰামানুজে কয়, ‘‘তাইকতো কাটিলোঁ, জেলৰ পৰা ওলালে চুগাৰ ডেডীটোকো কাটিম ।’’

অন কেমেৰা আন এক হত্যাকাণ্ডৰ হুংকাৰ ৰামানুজৰ (ETV Bharat)
  • HIV পজিটিভ অভিযুক্ত ৰামানুজ

আনহাতে, এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এক অতি সংবেদনশীল তথা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আনিছে গুৱাহাটীৰ 'চেঞ্চ এণ্ড গ্ৰ’থ ফাইণ্ডেশ্যন' নামৰ পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী নৰেশ সৰকাৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ সদৰী কৰা মতে, ধুবুৰীৰ বাসিন্দা ৰামানুজ গোস্বামী কেৱল ড্ৰাগছ আসক্তই নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ এগৰাকী HIV পজিটিভ ৰোগীও আছিল । বৰ্তমান তেওঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ এআৰটি (ART) ঔষধ সেৱন কৰি আছিল ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী সৰকাৰে কয়, ‘‘প্ৰায় ৪-৫ বছৰ পূৰ্বে ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৩ মাহৰ কাৰণে ৰামানুজ মোৰ ৰাজগড়ত থকা ৰিহেব চেন্টাৰলৈ আহিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰটো পানীখাইতিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । তালৈও তেওঁ ৬ৰ পৰা ৮ বাৰ মান আহিছিল । সৰ্বমুঠ ১৫ ৰ পৰা ২০ বাৰ তেওঁ মোৰ চেণ্টাৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল । কেইবাবাৰো চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে তেওঁ গুচি গৈছিল । আমাৰ পানীখাইতিৰ চেণ্টাৰত থকা অৱস্থাতে তেওঁৰ HIV পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ৰিপ’ৰ্ট পজিটিভ পোৱা গৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ GMCH ৰ পৰা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আছে । এই সন্দৰ্ভত মই নিজে তেওঁৰ পৰিয়ালকো অৱগত কৰিছিলোঁ ।’’

  • পত্নীক কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল ৰামানুজে ?

ইফালে আৰক্ষীৰ জেৰাত পত্নী হন্তা ৰামানুজ গোস্বামীয়ে মুখ খুলিছে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে পত্নী ৰিয়া তালুকদাৰক ৰামানুজে ৫ বাৰকৈ দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল । হত্যাৰ পাছতেই এবাৰতে ঘপিয়াই পত্নীৰ মুণ্ড ছেদ কৰিছিল ৷ তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱতি নিশা ৩:৩০ বজাত ৰিয়াক হত্যা কৰিছিল । শিৰশ্ছেদ কৰি তেওঁ পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে আহাৰো খাইছিল ।

শনিবাৰে পুৱা ৯ বজাত ৰামানুজ ফ্লেটৰ পৰা ওলাই গৈছিল । সন্ধিয়া পুনৰ অভিযুক্ত ৰামানুজ ফ্লেটলৈ ঘূৰ আহিছিল । গধূলি ফ্লেটৰ পৰা ওলাই গৈ অত্যধিক সুৰাপান কৰিছিল । দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে ৰিয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল । তাৰ পাছতে ৰামানুজে নিজকে শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু নিজকে শেষ কৰিবলৈ ৰামানুজে ভয় খাইছিল । দেওবাৰে পুৱা গাড়ীৰ ভিতৰত বহি পুনৰ সুৰাপান কৰিছিল । অত্যধিক মাত্ৰাত সুৰাপান কৰি আত্মসমৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।

  • তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ৰহস্য

ৰামানুজৰ এই চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ অন্তৰালৰ প্ৰকৃত কাৰণক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা চলিছে ৰামানুজে নিজৰ এই মাৰাত্মক ব্যাধিৰ কথা লুকুৱাই ৰিয়াক বিবাহ পাশত আৱদ্ধ কৰাইছিল নেকি ? নে বিবাহৰ পিছত এই সত্য ফাদিল হোৱাৰ বাবেই দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ অথবা স্বামীয়ে সন্দেহ কৰাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে মৃত ৰিয়াৰ কোনো পৰকীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল নেকি ? এই সকলোবোৰ ৰহস্যৰ প্ৰকৃত সত্য এতিয়া আৰক্ষীৰ গভীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব । বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে পুনৰ ৰামানুজৰ HIV পৰীক্ষা কৰাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড: চাৰিদিন পূৰ্বে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক, মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য়

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী হত্য়াকাণ্ড: ফ্ৰীজৰ পৰা ওলাল পত্নীৰ কটা মূৰ-আঙুলি, স্বামীৰ আত্মসমৰ্পণ

TAGGED:

ৰিয়া তালুকদাৰ হত্যাকাণ্ড
ৰামানুজ গোস্বামী
গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড
HIV পজিটিভ পত্নীহন্তা ৰামানুজ
RIYA TALUKDAR MURDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.