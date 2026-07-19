আৰক্ষীৰ গুলীত আহত আজনৱী চোৰৰ, জিএমচিএইছত চিকিৎসাধীন আজনৱী চোৰ
মহানগৰীত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা, আৰক্ষীৰ গুলীত আহত গভাইত চোৰ ৷
Published : July 19, 2026 at 7:00 PM IST
গুৱাহাটী : শনিবাৰে নিশা মহানগৰীত পুনৰ আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ পৰা ওলাল ধোঁৱা ৷ এইবাৰ মালিগাঁৱত জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে আজনৱী আলী নামৰ এটা গভাইত চোৰ ৷ সম্প্ৰতি চোৰটোক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ আজনৱী আলী নামৰ চোৰটোৱে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত চুৰি কাৰ্যৰ সৈতে জৰিত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (পশ্চিম) বলীন দেউৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, "বৰপেটাৰ আজনৱী আলী গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও ডাঙৰ চুৰি কাণ্ডৰ সৈতে জৰিত আছিল । ১৪ জুলাইত মালিগাঁৱৰ 'আৰ কে ট্ৰেডাৰ্চ' নামৰ এখন পাইকাৰী দোকানৰ পৰা ৭ লাখ টকাৰো অধিক সামগ্ৰী লুট কৰি বৰপেটাত বিক্ৰী কৰিছিল । এই গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"শনিবাৰে নিশা চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবোৰৰ লুকুৱাই থোৱা স্থান দেখুৱাবলৈ আজনৱীৰে জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ কাষৰ এটা স্থানলৈ নিছিল । কিন্তু তাত তেওঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে । আলীক ধৰি ৰাখিবলৈ আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলগীয়া হয় আৰু গুলীটো তাৰ ভৰিত লাগে । এই অভিযানত দুজন আৰক্ষী কনিষ্টবলো আহত হয় ।"
আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰা অনুসৰি, এই চোৰৰ দলটোৱে দিনৰ ভাগত বাহন লৈ গুৱাহাটীলৈ আহে ৷ দিনৰ ভাগত বিভিন্ন স্থান পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু নিশালৈ দোকানৰ তলা ভাঙি লুটপাত চলায় । উল্লেখ্য যে, মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত চোৰৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে চিচিটিভি স্থাপন কৰে যদিও স্মাৰ্ট চোৰে ভিন্ন কৌশলেৰে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক : চিমেন নদীত অবৈধ শিল-বালি খননৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী আছুৰ