যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী
গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান ৷ এই অভিযানত গতিবেগৰ বিসংগতিৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে ৩০ খনৰো অধিক ট্ৰেভেলাৰ জব্দ কৰে ।
Published : November 21, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 5:05 PM IST
গুৱাহাটী : কাজিৰঙাৰ শেহতীয়া ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ সষ্টম হৈ পৰিছে ।
যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা চালক আৰু আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰি শনিবাৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক তালাচী অভিযান চলোৱা হয় ।
- এবিচি পইণ্টত ডি চি পিৰ নেতৃত্বত অভিযান
শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডস্থিত এবিচি (ABC) পইণ্টত যান-বাহন শাখাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (DCP) জয়ন্ত সাৰথি বৰাৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে এক যৌথ অভিযান চলায় ।
হেলমেট পৰিধান নকৰা, ছীটবেল্ট নমৰা আৰু নীতি-নিয়ম ভংগ কৰা চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এই আকস্মিক অভিযানত অৰ্ধশতাধিক মটৰ চাইকেল জব্দ কৰা হয় ।
There's only two ways to drive a two wheeler in Assam Option 1: You wear a helmet Option2: You follow option 1 Drive Safe, Be Safe, else State hospitality awaits you. #DriveSafeAssam https://t.co/sIb2uXUbCQ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 21, 2026
অৱশ্যে অভিযান চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কেইবাগৰাকীও বাইক আৰোহীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ উপৰিও গতিবেগৰ বিসংগতিৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে শেহতীয়াকৈ ৩০ খনৰো অধিক ট্ৰেভেলাৰ জব্দ কৰে ।
অভিযানস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ডি চি পি জয়ন্ত সাৰথি বৰাই কয়, "আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ উদ্দেশ্য ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা নহয়, বৰঞ্চ ৰাইজক নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি সজাগ কৰাহে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, "শীতকালত কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পায় । সেয়ে গাড়ী চলাওঁতে ছীটবেল্ট পিন্ধা, হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰা আৰু মোবাইল ফোন পৰিহাৰ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । অভিভাৱকসকলেও সন্তানক বিদ্যালয়লৈ অনা-নিয়া কৰোঁতে শিশুটিৰ বাবেও হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । বনভোজৰ বতৰতো ৰাইজ সজাগ হৈ নিশাৰ পৰিৱৰ্তে দিনৰ ভাগত যাত্ৰা কৰা উচিত ।"
ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জনাই যে যান-বাহন আইন উলংঘনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীল নীতি অব্যাহত থাকিব । ১৮ নৱেম্বৰৰ তুলনাত ১৯ নৱেম্বৰত জৰিমনা সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাটো এক ইতিবাচক লক্ষণ বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই পৰিমাণ শূন্য হোৱাটো কামনা কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি, সৰ্বনিম্ন বাক্সা জিলাত ৩ খন চালান কটা হৈছে । নিয়ম উলংঘনৰ বাবে সৰ্বাধিক চালান কটা শীৰ্ষ ৫ খন জিলা হ’ল -
|ক্ৰমিক নং
|জিলা
|চালান কটা বাহনৰ সংখ্যা
|১
|গুৱাহাটী
|৮১৩ খন
|২
|শোণিতপুৰ
|৪০৯ খন
|৩
|ডিব্ৰুগড়
|৩০৯ খন
|৪
|কোকৰাঝাৰ
|১৯৮ খন
|৫
|শিৱসাগৰ
|১৮৫ খন
- অভিযানৰ মাজতে ফটাশিলত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা
আৰক্ষীৰ এনে কঠোৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱা ফটাশিল আমবাৰীৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী উৰণ সেতুত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । এখন তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে এখন অট'ৰিক্সাত খুন্দা মৰাৰ ফলত তপন কলিতা নামৰ অ’টোচালকজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । এই দুৰ্ঘটনাত অ’টোখনত থকা এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীও গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত সুৰাপায়ী চালকৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল অট' চালকৰ