মহানগৰ আৰক্ষীৰ স্পষ্টিকৰণ, এআই দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা নাছিল শিক্ষয়িত্ৰী-ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো, প্ৰমাণ নাই

মহানগৰ আৰক্ষীৰ স্পষ্টিকৰণ, এআই দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা নাছিল শিক্ষয়িত্ৰী-ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো, প্ৰমাণ নাই
শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো প্ৰস্তুত কৰি ফটোসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত ৰহস্য ভেদ মহনগৰ আৰক্ষীৰ ৷
Published : June 20, 2026 at 7:39 PM IST
গুৱাহাটী : মহানগৰীৰ দুই আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো প্ৰস্তুত কৰি ফটোসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ উল্লেখ্য় যে, ইতিপূৰ্বে স্কুল দুখনৰ শিক্ষয়িত্ৰীসহ প্ৰায় ৭৫ গৰাকী ছাত্ৰীৰ ফটো এআইত অশ্লীলকৈ প্ৰস্তুত কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷
এই ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । সকলোৱে ঘটনাটোৰ নিন্দা কৰিছিল ৷
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চেন্ট্ৰেল ডিচিপি সম্ভৱী মিশ্ৰই কয় ," ডিপিএছ স্কুল আৰু এছএফএছ স্কুলৰ অধ্যক্ষ, শিক্ষয়িত্ৰী, স্কুল কৰ্তৃপক্ষ আৰু অভিযুক্ত ছাত্ৰক সোধা পোছা কৰা হৈছিল । তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে দুয়োখন স্কুলৰ ঘটনা পৃথক পৃথক । কিন্তু একে সময়তে ঘটনাকেইটা হোৱা বাবে সকলোৱে একে বুলি ভাবিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ডিপিএছ স্কুলৰ এজন ছাত্ৰই বেলেগ পৰিচয়ৰে ইষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট এটা খুলিছিল আৰু সেই একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ড শ্বেয়াৰ কৰিছিল তাৰ কেইজনমান বন্ধুৰ মাজত । একাউণ্টো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পৰা এজন ছাত্ৰই তাত হোৱা কথা বতৰা স্ক্ৰীণ শ্ব'ট মাৰি শ্বেয়াৰ কৰিছিল । কিন্তু তাক আপত্তিজনক একো নাছিল । সেই একাউণ্টৰ জৰিয়তে কোনো ফটো আপলোড কৰা হোৱা নাছিল ।"
আনহাতে, এছএফএছৰ সন্দৰ্ভত কয়,"ছাত্ৰ এজনে ইন্টাৰনেটৰ পৰা কিছুমান ফটো ডাউনলোড কৰিছিল । সেই ফটোবোৰ তেওঁৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছিল । বন্ধু সকলৰ মাজত হিৰো হ'বলৈ কৈছিল যে মোৰ মাজত বহু ফটো আছে, মই দিব পাৰিম । এই কথাটো ছাত্ৰসকলৰ মাজত বিয়পি পৰে । আন এজন ছাত্ৰই সেই ছাত্ৰ জনৰ মুখা খুলিবলৈ ছাত্ৰজনৰ পৰা ফটোবোৰ বিচাৰিলে । তেওঁলোক দুজনৰ মাজত এই সন্দৰ্ভত কথোপকথন হয় ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"তেওঁলোকে গোটেই ক্লাছটোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ইষ্টাগ্ৰামত এটা গ্ৰুপ খোলা হৈছিল । তাত কোনো এআই দ্বাৰা প্ৰস্তুত ফটো নাছিল । ইন্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰা ফটো তিনি চাৰিখন পোৱা গৈছিল । কিন্তু কোনো ভুক্তভোগী বা কোনো ছাত্ৰীৰ ফটো আমি পোৱা নাই । আতংকিত হৈ একাংশই কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে ৷"
লগতে পঢ়ক: ঘৃণনীয় কাণ্ড... ! এআইৰ দ্বাৰা শিক্ষয়িত্ৰীসহ ৭৫ গৰাকী ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো প্ৰস্তুত ছাত্ৰৰ