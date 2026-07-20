প্ৰৱঞ্চকৰ মৰসাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল

প্ৰৱঞ্চকৰ মৰসাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল খুলি বিভিন্নজনলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগত প্ৰৱঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ৷
Published : July 20, 2026 at 8:17 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল খুলি পংকজ দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নজনলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, পংকজ দাস নামৰ লোকজনে পত্নীৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত এটা ভুৱা ই-মেইল খুলিছিল ৷ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ নামটো ভুৱা ই-মেইলেৰে খুলাৰ অভিযোগ দাসৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল ৷
অৱশেষত চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ নামৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলা পংকজ দাস আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৷ এই সন্দৰ্ভত চাইবাৰ অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ জ্যোতি শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা অভিযোগ পাইছিলো । ভুৱা ই-মেইল আইডি খুলি লোক নিৰ্মাণ বিভাগত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ হ'ব বুলি কিছু লোকলৈ মেইল গৈছিল ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোৱা অভিযোগৰ পাছতে চিআইডি চাইবাৰ থানাত ১১/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত আৰম্ভ কৰো । তদন্তত এই ই-মেইল আইডিটোৰ লগত এটা ফোন নম্বৰ সংযোগ কৰা আছিল । নম্বৰটো নলবাৰীৰ জুৰিমণি বেজবৰুৱা নামৰ এগৰাকী মহিলা নামত আছে । এই নম্বৰটো পংকজ দাস নামৰ লোক জনে ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ তথ্য পোৱা যায় । তাৰ পিছতেই শনিবাৰে নিশা পংকজ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"পংকজে এই মেইল আইডি খুলিছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে, লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ নামতো এটা ই-মেইল আইডি খুলিছিল বুলি তথ্য পোৱা গৈছে । তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰাই তিনিদিনৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে । ধৃত পংকজৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা ফোন ৷"
লগতে পঢ়ক: শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত মহানগৰীৰ নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীৰ