গুৱাহাটীত 'ভিক্ষাৰী'ৰ জোলোঙাত ওলাল ৩৭ কিলো সোণ: মাহে ৮০ হাজাৰ দৰমহাৰে মগনীয়াৰ চাকৰি

গুৱাহাটীত 'ভিক্ষাৰী'ৰ জোলোঙাত ওলাল ৩৭ কিলো সোণ: মাহে ৮০ হাজাৰ দৰমহাৰে মগনীয়াৰ চাকৰি
বিগত দুমাহত তিনিবাৰ এনেধৰণে প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম সোণ সৰবৰাহ কৰিছে ৷
Published : June 30, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 7:20 PM IST
গুৱাহাটী: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণ সৰবৰাহৰ ট্ৰেঞ্জিত কেম্পলৈ পৰিণত হৈছে নেকি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ গুৱাহাটী ? সোমবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ খাৰঘূলিত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
ঘটনা অনুসৰি, বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত মহানগৰৰ লতাশিল আৰক্ষীয়ে খাৰঘূলিত অভিযান চলাইছিল ৷ সেই সময়তে পদপথত ভিক্ষাৰীৰ বেশ ধৰি থকা সোণ সৰবৰাহকাৰী ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰায় ৫৫ কোটি মূল্যৰ ৩৭ কিঃগ্ৰাম সোণ আৰু ১৩ গ্ৰাম ৰূপ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে ভিক্ষাৰীৰ বেশ ধৰি থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণ সৰবৰাহকাৰী অক্ষয় বানচোডক (৩২) গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে চেন্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ ডিচিপি সম্ভবী মিশ্ৰই কয়, "সোমবাৰে খাৰঘূলিত অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ অভিযানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণ সৰবৰাহকাৰী অক্ষয় বানচোডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পৰা ৩৭ কিলোগ্ৰাম সোণ আৰু ১৩ গ্ৰাম ৰূপ জব্দ কৰা হয় ৷ তেওঁ পদপথত ভিক্ষাৰীৰ বেশ ধৰি এটা বেগত সোণখিনি কাৰোবাক দিবলৈ ৰৈ আছিল ৷ তেতিয়াই আমি সোণসহ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছাংলী জিলাৰ বাসিন্দা অক্ষয় বানচোডক (৩২) গ্ৰেপ্তাৰ কৰো ৷"
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"বানচোডে বিগত দুমাহ ধৰি গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তিৰ এটা ভাৰাঘৰত বাহৰ পাতি আছিল । তেওঁক কোনোবাই সোণখিনি দিয়ে আৰু তেওঁ যোগান ধৰে ৷ বিগত দুমাহত তিনিবাৰ এনেধৰণে প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম সোণ সৰবৰাহ কৰিছে ৷ তেওঁৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণ সৰবৰাহৰ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে ৷ বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ম্যানমাৰৰ লগতে মুম্বাই, দিল্লী, কলকাতা আৰু বেংগালুৰুৰ সৈতে আন্তঃৰাজ্যিক সংযোগ পোৱা গৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বানচোডে এই কাম কৰাৰ বাবে মাহিলী ৮০ হাজাৰ টকাকৈ দৰমহা লাভ কৰিছিল । মালিকটো কোন তাৰ ওপৰত তদন্ত চলি আছে । জব্দকৃত সোণখিনি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । এই সৰবৰাহত বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে ৷ সিহঁতৰ সোণ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত একেজন ব্যক্তি জড়িত নাথাকে, ভিন্ন সময়ত ভিন্ন ব্যক্তিৰে যোগাযোগ হয় আৰু তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে ৷ এয়া গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বাবে বৃহৎ সফলতা ৷"
লগতে পঢ়ক: আনৰ ঘৰ-মাটি নিজৰ কৰাৰ চক্ৰান্ত ! কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ এটা পৰিয়ালৰ