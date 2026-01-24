যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা, কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব আপুনি জানেনে ?
মহানগৰবাসীৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ ৷ নুনমাটি আমবাৰী উৰণসেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে জাৰি কৰিছে এক যান-বাহন চলাচলৰ নিৰ্দেশনা ৷
Published : January 24, 2026 at 7:08 PM IST
গুৱাহাটী : নুনমাটি আমবাৰী উৰণসেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰীত যাতায়ত চলাচলত কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে । গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ চানমাৰি উৰণসেতুখনৰ লগত নতুনকৈ নিৰ্মিত উৰণসেতুখন সংযোগ কৰা হ’ব ।
এই জংচনটো সংযোগৰ বাবে আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চানমাৰি উৰণ সেতুখনত যান-বাহনৰ চলাচল সীমিত কৰা হ’ব । চানমাৰী উৰণসেতুখন যান-বাহন চলাচল লেন অনুসৰি পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰা হ’ব ।
প্ৰতিটো লেন ১৫ দিনকৈ বন্ধ থাকিব আৰু এইদৰে মুঠ নিৰ্মাণকাল ৩০ দিন হ’ব । এই সময়ছোৱাত যাতায়াতকাৰীসকলক সম্ভৱ হ'লে এই পথটো এৰাই চলিবলৈ আৰু তলত উল্লেখ কৰা বিকল্প পথসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনে ।
- বিকল্প পথসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল -
ক ) জু ৰোডৰ দিশৰ পৰা অহা বাহনৰ বাবে :
অপূৰ্ব সিনহা পথ হৈ ৰাজগড় ৰোডলৈ আগবঢ়িব পাৰে অথবা পোনপটীয়াকৈ ৰাজগড় ৰোডেৰে যাব পাৰে । ৰাজগড় ৰোডৰ পৰা যাতায়াতকাৰীসকলে
দক্ষিণ শৰণীয়া ৰোড → জি এছ ৰোড → ড° বি. বৰুৱা ৰোড → জি এন বি ৰোড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
খ) চানমাৰী দিশৰ পৰা অহা বাহনবোৰ
এম আৰ ডি ৰোড হৈ বামুনীমাইদামলৈ যাব পাৰিব । এম আৰ ডি ৰোডৰ পৰা বাহনসমূহে তলৰ দিশসমূহলৈ যাব পাৰে-
হাতীগড় চাৰিআলিলৈ ৰে'লৱে কলনী ৰোডলৈ যাব পাৰিব
নুনমাটি-মঠঘৰীয়া পথ হৈ যাব পাৰিব
ইয়াৰ উপৰিও, মহানগৰীৰ বাসসমূহক কঠোৰভাৱে লেন শৃংখলা মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । বাসসমূহে কেৱল বাঁওফালৰ লেনত চলাচল কৰিব লাগিব আৰু ওভাৰটেকৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, যাতে চানমাৰী অঞ্চলত যানজঁট কমে ।