যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা, কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব আপুনি জানেনে ?

মহানগৰবাসীৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ ৷ নুনমাটি আমবাৰী উৰণসেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে জাৰি কৰিছে এক যান-বাহন চলাচলৰ নিৰ্দেশনা ৷

যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 7:08 PM IST

গুৱাহাটী : নুনমাটি আমবাৰী উৰণসেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰীত যাতায়ত চলাচলত কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে । গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ চানমাৰি উৰণসেতুখনৰ লগত নতুনকৈ নিৰ্মিত উৰণসেতুখন সংযোগ কৰা হ’ব ।

এই জংচনটো সংযোগৰ বাবে আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চানমাৰি উৰণ সেতুখনত যান-বাহনৰ চলাচল সীমিত কৰা হ’ব । চানমাৰী উৰণসেতুখন যান-বাহন চলাচল লেন অনুসৰি পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰা হ’ব ।

প্ৰতিটো লেন ১৫ দিনকৈ বন্ধ থাকিব আৰু এইদৰে মুঠ নিৰ্মাণকাল ৩০ দিন হ’ব । এই সময়ছোৱাত যাতায়াতকাৰীসকলক সম্ভৱ হ'লে এই পথটো এৰাই চলিবলৈ আৰু তলত উল্লেখ কৰা বিকল্প পথসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনে ।

যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)
  • বিকল্প পথসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল -

ক ) জু ৰোডৰ দিশৰ পৰা অহা বাহনৰ বাবে :

অপূৰ্ব সিনহা পথ হৈ ৰাজগড় ৰোডলৈ আগবঢ়িব পাৰে অথবা পোনপটীয়াকৈ ৰাজগড় ৰোডেৰে যাব পাৰে । ৰাজগড় ৰোডৰ পৰা যাতায়াতকাৰীসকলে

দক্ষিণ শৰণীয়া ৰোড → জি এছ ৰোড → ড° বি. বৰুৱা ৰোড → জি এন বি ৰোড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

খ) চানমাৰী দিশৰ পৰা অহা বাহনবোৰ

এম আৰ ডি ৰোড হৈ বামুনীমাইদামলৈ যাব পাৰিব । এম আৰ ডি ৰোডৰ পৰা বাহনসমূহে তলৰ দিশসমূহলৈ যাব পাৰে-

হাতীগড় চাৰিআলিলৈ ৰে'লৱে কলনী ৰোডলৈ যাব পাৰিব

নুনমাটি-মঠঘৰীয়া পথ হৈ যাব পাৰিব

ইয়াৰ উপৰিও, মহানগৰীৰ বাসসমূহক কঠোৰভাৱে লেন শৃংখলা মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । বাসসমূহে কেৱল বাঁওফালৰ লেনত চলাচল কৰিব লাগিব আৰু ওভাৰটেকৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, যাতে চানমাৰী অঞ্চলত যানজঁট কমে ।

লগতে পঢ়ক : দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বস্তি স্থাপনৰ যো-জা চলাইছে নগাই

