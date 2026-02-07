ETV Bharat / state

কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সেতু সাজু : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা স্মৃতিৰ পেৰাত আবদ্ধ হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ ফেৰীৰে কৰা যাত্ৰাৰ মাদকতা

নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ । উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত ।

নৱনিৰ্মিত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 1:24 PM IST

আমিনগাঁও : নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে নৱনিৰ্মিত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী অত্যাধুনিক দলং । ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে বহু প্ৰত্যাশিত দলংখন । চলিত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ১৪ তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুকলি কৰিব গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন ।

ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ নামেৰে নামকৰণ

নৱনিৰ্মিত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন কামৰূপৰ সুপ্ৰসিদ্ধ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে দলংখনৰ সকলো নিৰ্মাণকাৰ্য । ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ৮ তাৰিখে নিৰ্মাণৰ সকলো কাম শেষ কৰিবলৈ আদেশ প্ৰদান কৰিছে । যাৰ বাবে এতিয়া শ্ৰমিকসকলে অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে নিৰ্মাণৰত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙত

অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ

বৰ্তমান দলংখনৰ বৈদ্যুতিকীকৰণ, ৰং আৰু ছাইড ৰেলিঙৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে । অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা দলংখনত যাত্ৰা কৰি অভিভূত হ'ব যাতায়াতকাৰী । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী আটকধুনীয়া ৬ লেনযুক্ত এই "Extra Dose Cable Bridge" খন দেখিবলৈ হ'ব অতি আকৰ্ষিত ।

২০২৬ বৰ্ষত ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্যতম উপহাৰ হ'ব এই দলংখন । অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰায় ৩০০০ (তিনি হাজাৰ) কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে দলংখন । বিশ্বত্ৰাস কোভিড মহামাৰীৰ সময়তো বন্ধ হোৱা নাছিল দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য । উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অভয়পুৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখলৈ দলংখনৰ দৈৰ্ঘ ১৬০০ মিটাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পথসহ দৈৰ্ঘ ৪২০০ মিটাৰ ।

দেশৰ প্ৰথমখন Extradosed নদী দলং

ভাৰতবৰ্ষৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত প্ৰথমখন extradosed দলং হিচাপে চিহ্নিত হ'ব গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত থকা দলংখনৰ মুঠ ছয়টা খুঁটাত আছে মুঠ ১৩২ ডালকৈ Extradosed Cable । এই কেবলসমূহে দলংখনৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি অধিক মজবুত কৰাৰ লগতে দেখিবলৈ আকৰ্ষণীয় কৰিব ।

২০২৯ চনত হৈছিল আধাৰশিলা

২০১৯ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ২০২০ চনৰ আগষ্ট মাহত । অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত দলংখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এছ পি শিংলা কনষ্ট্ৰাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ।

এই সন্দৰ্ভত দলং নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ফ'ৰমেন বাহাদুৰ সিঙে কয়, "ফেব্ৰুৱাৰীৰ ১৪ তাৰিখে দলংখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰিব বুলি জানিছোঁ । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সকলো নিৰীক্ষণ কৰি গৈছে । দলংখন মুকলিৰ পাছত গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দূৰত্ব হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে সকলো ক্ষেত্ৰতে সুবিধা হ'ব । দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য এক কিলোমিটাৰৰ অধিক হ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ

আনহাতে, উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ চৰকাৰী মনোনীত সদস্য পাৰ্থপ্ৰতিম বৰকাকতিয়ে কয়, "উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এটা সমাধানৰ পথত । উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ অনুৰোধক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অত্যাধুনিক দলংখন উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰাত নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু জননেতা, আমাৰ অভিভাৱক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । কেৱল যোগাযোগ ব্যৱস্থায়ে নহয়, এই দলংখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক অৰ্থনৈতিকভাৱে সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন সাধন কৰিব ।"

