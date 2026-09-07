গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড: চাৰিদিন পূৰ্বে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক, মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য়

গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড: চাৰিদিন পূৰ্বে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক, মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য়
৩ ছেপ্টেম্বৰত ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক । পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে মনত সৃষ্টি হোৱা সন্দেহৰ বশৱৰ্তী হৈ পত্নীক হত্যা কৰা বুলি আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত তথ্য় প্ৰকাশ...
Published : September 7, 2026 at 6:24 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰেমত ঘূৰে ভূমণ্ডল, প্ৰেমত ফুলে শতদল ! বাক্য়শাৰী প্ৰখ্য়াত, সাহিত্য়ৰ সৃষ্টি কিন্তু প্ৰেম সদায় মধুৰ হৈ নাথাকে ৷ প্ৰেম শ্বাশ্বত-প্ৰেম অমৰ-প্ৰেমৰ বাখ্য়া গভীৰ, কিন্তু এই ধৰাত প্ৰেমে সৃষ্টি অনাৰ সমান্তৰালকৈ যুদ্ধও আনিছে, বিভীষিকাও আনিছে, মৃত্য়ুও আনিছে ৷
প্ৰেমৰ মাধ্য়মত সৃষ্টি হোৱা জিঘাংসা অতি ভয়াৱহ আৰু ধ্বংসাত্মক ৷ মনৰ নিজানত সৃষ্টি হোৱা পবিত্ৰ আৰু নিৰ্মল অনুভৱ ভুল দিশত পৰিচালিত হ'লে সেয়া সমাজ আৰু ব্য়ক্তিৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হৈ পৰে ৷
মহানগৰত দেওবাৰে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এটা হত্য়াকাণ্ডৰ খবৰবোৰ সোমবাৰে বিয়লিলৈ যেন বহু কথা স্পষ্ট কৰিলে ৷ ৰামানুজ গোস্বামী বনাম ৰীতা তালুকদাৰ, প্ৰেম বিবাহ আৰু পাছলৈ সৃষ্টি হোৱা একাধিক ব্য়াধিয়ে মধুৰ সম্বন্ধক কৰি তুলিলে তিক্ত ৷
পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰিলে ৰামানুজ গোস্বামীয়ে । পত্নী ৰিয়াৰ আনৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ বাবে দম্পতীটোৰ মাজত সঘনাই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ।
৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা হোৱা কাজিয়াই চূড়ান্ত ৰূপ লৈছিল । খঙৰ ভমকত হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই এসময়ৰ প্ৰেমিকা আৰু বৰ্তমানৰ পত্নীক হত্যাৰ কথা ৰামানুজে স্বীকাৰ কৰিছে ।
এই কথা গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ ডিচিপি টাবুৰাম পেগুৱে সোমবাৰে বিয়লি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰিছে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ডিচিপি টাবুৰাম পেগুৱে কয়, "দেওবাৰে নিশা ৯.৪৫ বজাত আমালৈ এটা খবৰ আহিছিল । বশিষ্ঠপুৰ ৪ নম্বৰ বাইলেনৰ ১৪ নম্বৰ ঘৰৰ এহাল দম্পতীক দুদিনৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল । এই খবৰ পোৱাৰ পিছতেই লগে লগে হাতীগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ দল এটা উপস্থিত হৈছিল । ফ্লেটটোৰ দৰ্জা ভিতৰৰ পৰা খোলা আছিল । ঘটনাস্থলীত গৈ মহিলাগৰাকীৰ মূৰ আৰু দেহৰ অংগ পৃথক হৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ।"
৩ ছেপ্টেম্বৰত হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক
তেওঁ লগতে কয়, "আমি মূৰটো ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সুমুৱাই থোৱা অৱস্থাত পাইছিলোঁ । ঘটনাস্থলীত ফৰেনছিক আৰু চিআইডি দল উপস্থিত হৈ তন্নতন্নকৈ সকলো পৰীক্ষা কৰিলে । আমি সাক্ষ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ । ঘটনাস্থলীত এখন দাৰ লগতে মদৰ বটলো পোৱা গৈছে ।"
ৰামানুজ গোস্বামী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ৰামানুজ গোস্বামীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । তেওঁ পত্নীক হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে । সিহঁতৰ মাজত সঘনাই বিভিন্ন কাৰণত কাজিয়া হৈ আছিল বুলি কৈছে । ৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা হোৱা কাজিয়াত খঙৰ ভমকত মানসিক হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পত্নীক ঘৰত থকা দাৰে কাটি হত্যাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে ৰামানুজ ।"
পৰকীয়া প্ৰেম আছিল পত্নীৰ
পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেম সন্দৰ্ভত কয়, "তেওঁ কৈছে পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেম আছিলে । সেইবাবে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া হৈ আছিল । তেনে কাজিয়াত ৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা পত্নীক হত্যা কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত ২০২/২৬ গোচৰ ৰুজু হৈছে । আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ । আমি ৰামানুজক আদালতত হাজিৰ কৰি ৭ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিম।"
আনহাতে, হত্যাত অভিযুক্ত স্বামী ৰামানুজ গোস্বামীক জিম্মাত লৈ পুনৰ জেৰা চলালে বহু কথা ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা ডিচিপিয়ে প্ৰকাশ কৰে।
কেতিয়া বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল
এবছৰ নৌহওঁতেই থানবান হৈ গ'ল এখন সংসাৰ । প্ৰথম অৱস্থাত ৰামানুজ আৰু ৰিয়াৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কই স্বামী-স্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল । ২০২৫ চনৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰত ৰামানুজ আৰু ৰিয়া বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ এটা মন্দিৰত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু তেতিয়া ৰিয়াই কল্পনাও কৰা নাছিল যে স্বামী ৰামানুজ এগৰাকী ঘাটক হ'ব বুলি ।
কিয় কয় ৰামানুজৰ মাতৃয়ে
আনহাতে, ৰামানুজৰ মাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বিগত বৰ্ষৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰামানুজ আৰু ৰিয়া । সিহঁতৰ ভালপোৱা আছিল । বিয়া পাতিব বিচাৰত আমি বাধা দিয়া নাছিলোঁ । বোৱাৰীৰ মাক-দেউতাক নাই, ককায়েক এজন আছে । বোৱাৰীক মই খুব মৰম কৰিছিলোঁ । বোৱাৰীৰ লগত ২ ছেপ্টেম্বৰত শেষ কথা হৈছিল । যোৱা মাঘবিহুত সিহঁত ঘৰলৈ আহিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বোৱাৰী লগত আহিছিল, এক সপ্তাহ থাকি গৈছিল । পূজাত ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল । কেব চলাইছিল ৰামানুজে ।"
আনহাতে, শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত কেব চালকসকলে চলোৱা ধৰ্মঘটক লৈ ৰামানুজে মাকৰ আগত সেই বিষয়টোক লৈ মন বেয়া বুলি কৈছিল ।
ৰিয়া তালুকদাৰ কেনে আছিল
ৰিয়া তালুকদাৰ ফাঁচীবজাৰৰ কাপোৰৰ বিপণি এখনত কৰ্মৰত আছিল । প্ৰায় দুবছৰ ধৰি তেওঁ চিটি কৰ্ণাৰ নামৰ কাপোৰৰ দোকানখনত কাম কৰিছিল । কিন্তু ককায়েকৰ গা বেয়া বাবে বিগত দুমাহ পূৰ্বে তাত কাম এৰিছিল । শেহতীয়াকৈ প্ৰায় ১০-১২ দিনৰ পৰা ফাঁচীবজাৰৰ এচি মাৰ্কেটৰ কাপোৰৰ বিপণিত ৰিয়া তালুকদাৰ কৰ্মৰত আছিল ।
ইফালে চিটি কৰ্ণাৰত কৰ্মৰত সহকৰ্মীসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ৰিয়াৰ স্বামী ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি শুনিছিলোঁ । ৰিহেব চেণ্টাৰত তিনিমাহৰ বাবে আছিল বুলি তাইৰ পৰা শুনিছিলোঁ ।"
দোকানত থকা সময়তো ফোনতো কাজিয়া লগা দেখিছিল সহকৰ্মীয়ে । কিন্তু সহকৰ্মীবোৰে ৰিয়া খুব ভাল আছিল বুলি ইটিভি ভাৰতৰ আগত উল্লেখ কৰে।