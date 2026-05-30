কপৌফুলৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিব এখন মহানগৰ, কিন্তু কিয়?

কপৌফুলৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিব এখন মহানগৰ, কিন্তু কিয়?

স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণলৈ সাজু গুৱাহাটী পৌৰ নিগম । নিগমৰ এলেকাৰ প্ৰতিখন উন্নয়ন সমিতি, ক্লাব, মহিলা সমিতিৰ মাজত হ'ব স্বচ্ছতাৰ প্ৰতিযোগিতা । আপুনি সাজুনে?

জিএমচিৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 4:42 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ জাতীয় ফুল কপৌফুলৰ বেঙুনীয়া আভাৰে ৰঙীন হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটীখনক কপৌফুলৰ ৰঙেৰে সজাই তোলাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীক অধিক পৰিচ্ছন্ন, সেউজ আৰু নান্দনিক ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে ।

এই কথা শনিবাৰে সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই । সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণলৈ সাজু গুৱাহাটী পৌৰ নিগম । নিগমৰ এলেকাৰ প্ৰতিখন উন্নয়ন সমিতি, ক্লাব, মহিলা সমিতিৰ মাজত হ'ব স্বচ্ছতাৰ এক প্ৰতিযোগিতা । অহা ১ জুনৰ পৰা ১৫ জুনলৈ আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিযোগিতাৰ পঞ্জীয়ন পৰ্ব । পঞ্জীয়ন কৰা সমিতিসমূহৰ মাজত ১ জুলাইৰ ৩১ আগষ্টলৈ চলিব প্ৰতিযোগিতা ।"

স্বচ্ছতাৰ প্ৰতিযোগিতা সন্দৰ্ভত মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়ম আৰু নম্বৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰতিযোগীসকলে নিজৰ এলেকাৰ ১০০-৩০০ পৰিয়াল সামৰি ল'ব লাগিব । প্ৰতিযোগীসকলৰ বাবে বিভিন্ন শিতানত থাকিব ১৫০ নম্বৰ । ইয়াৰে ভিতৰত ভিজা আৰু শুকান জাবৰ পৃথকীকৰণৰ বাবে ১০ নম্বৰ, নলা নিষ্কাশন, প্লাষ্টিক পেলোৱাত বাধা দিয়াত থাকিব ১০ নম্বৰ, মুকলি স্থানত জাবৰ পেলোৱাত বাধা দিলে পাব ১০ নম্বৰ, উন্নয়ন সমিতিৰ এলেকাত গছ-গছনি ৰোপণ কৰিলে ১০ নম্বৰ, উন্নয়ন সমিতি এলেকাত সাৱধানবাণী, জনসজাগতা সৃষ্টি কৰিলে ১০ নম্বৰ আৰু প্ৰতিযোগীৰ এলেকাৰ তিনিআলি, চাৰিআলি, উপপথৰ দেৱাল আদিত আমাৰ জাতীয় ফুল কপৌফুলৰ দৰে পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিলে লাভ কৰিব ৫০ নম্বৰ । অৱশ্যে এয়া বাধ্যবাধকতা নহয়, পৌৰ নিগমৰ এক আহ্বান ।"

প্ৰতিযোগিতাত কি পুৰস্কাৰ থাকিবঃ

এই সন্দৰ্ভত মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, "মুঠ ৬টা সংমণ্ডলত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰতিটো সংমণ্ডলত তিনিটা পুৰস্কাৰ থাকিব । প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে ৩ লাখ টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ ২ লাখ আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ ১ লাখ টকা লাভ কৰিব । অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে নিচুকনি বঁটাৰ ব্যৱস্থা থাকিব । তদুপৰি ছটা সংমণ্ডলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীক ৫ লাখ টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব ।"

আনহাতে, মহানগৰীৰ স্বচ্ছতাক লৈ এক হাজাৰ স্বচ্ছ সখী গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নিয়োগ কৰিব ।

গুৱাহাটীবাসীয়ে ভৰিব লাগিব মাচুলঃ

জাবৰ সংগ্ৰাহকক নাগৰিকে ৩০ টকাকৈ দিব লাগিবঃ মেয়ৰ (ETV Bharat Assam)

এতিয়াৰে পৰা মহানগৰবাসীয়ে দিব লাগিব ৩০ টকা । ঘৰে ঘৰে জাবৰ সংগ্ৰহৰ বাবদ আদায় দিব লাগিব ৩০ টকাকৈ । এই কথা সংবাদমেলত সদৰী কৰি মেয়ৰ শৰণীয়াই কয়, "পূৰ্বে জাবৰ সংগ্ৰহৰ মাচুল ৫০ টকা আছিল যদিও বিগত প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ পৰা জাবৰ সংগ্ৰহৰ মাচুল বিনামূলীয়া কৰা হৈছিল । অহা জুনৰ পৰা ঘৰে ঘৰে জাবৰ সংগ্ৰহৰ বাবে মহানগৰবাসীয়ে আদায় দিব লাগিব ৩০ টকাকৈ ।"

