গুৱাহাটীত পৌৰ নিগমৰ স্পট ফাইন স্কোৱাড : সাৱধান নহ’লে ভৰিব লাগিব জৰিমনা
গুৱাহাটীক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে পৌৰ নিগম ৷ অলিয়ে-গলিয়ে ঘূৰিছে জৰিমনা বিহা বাহন ৷
Published : October 24, 2026 at 5:18 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলা-ফুৰা কৰোতে সাৱধান । য'তে-ত'তে পিক পেলোৱাকে ধৰি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বিভিন্ন বদভ্যাস থাকিলে বিপদত পৰিব পাৰে । ৰাজপথত পিকোৱা, আৱৰ্জনা পেলোৱা, ৰাজহুৱা সা-সম্পত্তি নষ্ট কৰা আদিৰ বাবে ভৰিব লাগিব জৰিমনা । ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটীত ঘূৰি ফুৰিছে ‘স্পট ফাইন স্কোৱাড’ ।
গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ছটা ডিভিজনৰ অধীনত মহানগৰৰ অলিয়ে-গলিয়ে অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত চলা গাড়ীয়ে পৌৰ নিগমৰ নিয়ম-নীতি উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ।
যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত থু-খেকাৰ তথা পিক পেলোৱাসকল সাৱধান হ'বৰ হ'ল । অন্যথা মহানগৰখনৰ চৌদিশে ঘূৰি ফুৰা জি এম চিৰ স্পর্ট ফাইন স্কোৱাড অর্থাৎ থিতাতে জৰিমনা বিহা দলে বিহিব পাৰে জৰিমনা ।
এই দলে ৰাজধানী মহানগৰখনৰ ৰাজপথ, উপ-পথৰ লগতে ৰাজহুৱা স্থানত থু-খেকাৰেই নহয়, পিকোৱাসকলক শাস্তি হিচাপে জৰিমনা বিহিব । অকল এয়াই নহয়, য'তে-ত'তে আৱর্জনা দমাই ৰখা, ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰা, নিষিদ্ধ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু ৰাজহুৱা সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰা সকলো এতিয়াৰ পৰা জি এম চিৰ স্পট জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব ।
নিজৰ সন্মান নিজৰ হাতত ৰাজহুৱা স্থানত তামোল বা গুটখা খাই পিক পেলাই পৰিৱেশ প্ৰদূষিত কৰা আৰু জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ লগতে জৰিমনা ভৰাৰ অপবাদৰ পৰা দূৰত থাকক পৰিষ্কাৰ গুৱাহাটী, সুস্থ গুৱাহাটী গঢ়াৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে। #gmc #MoHua #Stoplittering #SwachhtaHiSeva2026 #SHS2026— Guwahati Municipal Corporation (@gmc_guwahati) October 23, 2026
- কি কয় মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই
এই সন্দৰ্ভত যোগাযোগ কৰাত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, "মহানগৰীখনক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ বাবে পৌৰ নিগমে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে । এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ছটা মণ্ডলৰ অধীনত ছখনকৈ স্পট ফাইন স্কোৱাডৰ গাড়ী দিয়া হৈছে । জি এম চিৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানত ঘূৰা এই গাড়ীকেইখনত অনাময় পৰিদর্শক, সহকাৰী অনাময় পৰিদৰ্শক আৰু পৌৰ নিগমৰ আৰক্ষী অহৰ্নিশে থাকে । যোৱা ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত জি এম চিৰ ছটা মণ্ডলৰ অধীনত এনে ছখন বাহন দিনে-নিশাই ৰাজধানী মহানগৰখনৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দি ঘূৰি আছে । ইতিমধ্যে পৌৰ নিগমৰ নীতি-নিয়ম ভংগকাৰী কেইবাজনো লোকৰ পৰা জৰিমনা আদায় কৰা হৈছে ।"
The Guwahati Municipal Corporation (GMC) Spot Fine Squad continues its efforts to maintain cleanliness, public hygiene and a healthy urban environment across the city. Through regular monitoring and enforcement drives, the squad is taking necessary action against civic violations, including littering, improper waste disposal, illegal dumping and the use of banned single-use plastic. These initiatives aim to strengthen civic responsibility, encourage responsible waste management practices and ensure compliance with cleanliness regulations. Let us all contribute towards a cleaner, greener and more hygienic Guwahati by following civic rules and keeping our surroundings clean. গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জৰিমনা আৰোপকাৰী দলে মহানগৰীৰ স্বচ্ছতা ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যবিধি আৰু সুস্থ নগৰীয়া পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে নিয়মীয়াকৈ নিৰীক্ষণ আৰু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। য'তে-ত'তে আৱৰ্জনা পেলোৱা, অনুপযুক্তভাৱে আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰা, অবৈধভাৱে আৱৰ্জনা পেলোৱা আৰু নিষিদ্ধ এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ দৰে জনসাধাৰণৰ নিয়ম অমান্যতাৰ বিৰুদ্ধে দলটোৱে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই পদক্ষেপসমূহৰ জৰিয়তে নাগৰিকৰ মাজত দায়িত্বশীল আচৰণ গঢ়ি তোলা, সঠিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহৰ পালন কৰা সুনিশ্চিত কৰাই হৈছে মূল লক্ষ্য। আহক, আমি সকলোৱে নাগৰিক দায়িত্ব পালন কৰি নিজৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি এখন স্বচ্ছ, সেউজীয়া আৰু স্বাস্থ্যকৰ গুৱাহাটী গঢ়ি তোলাত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ। #gmc #CMO #SBMUrban #SayNoToLittering #CivicResponsibility #SwachhGuwahati #CleanGuwahati— Guwahati Municipal Corporation (@gmc_guwahati) October 22, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে ৰাজধানী মহানগৰখনৰ ডিভাইডাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত এচাম লোকে পিকাই লেতেৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাটো নতুন নহয় । নতুনকৈ চূণ-তেল দি ডিভাইডাৰসমূহ চকুতলগা কৰি তোলাৰ পাছতেই বহু লোকে পিক পেলাই পৰিৱেশ লেতেৰা কৰি তোলে । এনে লোকসকলৰ মানসিকতা সলনি কৰাৰ বাবেই এনেদৰে জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে সকলো লোক সজাগ-সচেতন হয় ।’’
Illegal dumping of trees, plants and garden waste on roads, drains, water bodies, open plots or other public spaces can obstruct drainage, pollute the environment and affect the cleanliness of our city. Such violations may attract a spot fine of ₹500. ৰাস্তা, নলা-নৰ্দমা, জলাশয়, খালী মাটি বা আন যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানত গছ-গছনি আৰু বাগিচাৰ আৱৰ্জনা অবৈধভাৱে পেলোৱাৰ ফলত পানী নিষ্কাশনত বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হ’ব পাৰে আৰু আমাৰ চহৰখনৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বিঘ্নিত হ’ব পাৰে। এনে নিয়ম উলংঘা কৰিলে ৫০০ টকাৰ জৰিমনা তাৎক্ষণিক ভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ বিহা হ’ব । #gmc #WasteManagement #Janbhagidari #SwachhtaHiSeva2026 #SHS2026— Guwahati Municipal Corporation (@gmc_guwahati) October 12, 2026
মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, ‘‘বহু লোকে ৰাস্তাই-ঘাটেই নহয়, নিজৰ পদুলিমুখলৈ আৱৰ্জনাৰ টোপোলা দলিয়াই আন এক কদৰ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । এনেদৰে গুৱাহাটীক লেতেৰা কৰাসকলে যিকোনো সময়তে এই ফ্লায়িং ফাইন স্কোৱাডৰ সম্মুখীন হ'ব । দিনে-নিশাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা পৌৰ নিগমৰ বগা-নীলা ৰঙৰ এই গাড়ীয়ে এনে লোকক চিনাক্ত কৰি থিতাতে জৰিমনা বিহিব ।’’
- কোনে কোনে ভৰিব লাগিব জৰিমনা ?
ইফালে পৌৰ নিগমে ধাৰ্য কৰা জৰিমনা অনুসৰি বাটে-পথে পিক তথা থু-খেঁকাৰ পিকোৱাসকলে ৩০০ টকা ভৰিব লাগিব । নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিলে ৫০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । য'তে-ত'তে আৱৰ্জনা পেলোৱা তথা ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে ভৰিব লাগিব ৫০০ টকাৰ জৰিমনা ।
The Guwahati Municipal Corporation (GMC) urges all citizens, builders, contractors and construction agencies to refrain from illegally dumping construction and demolition (C&D) waste on roads, public places and residential or commercial areas. Illegal dumping of C&D waste obstructs public spaces, affects urban cleanliness and poses risks to public health and safety. A spot fine of ₹2,000 will be imposed for violations. 📞 Report civic violations: GMC Helpline – 8811007000 গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জনসাধাৰণ, নিৰ্মাণকাৰী, ঠিকাদাৰ আৰু নিৰ্মাণকাৰ্য্যৰ সৈতে জড়িত সংস্থাসমূহক পথ, ৰাজহুৱা স্থান তথা আৱাসিক আৰু বাণিজ্যিক এলেকাত নিৰ্মাণ আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ আৱৰ্জনা (C&D Waste) অবৈধভাৱে পেলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিৰ্মাণ আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ আৱৰ্জনা অবৈধভাৱে পেলোৱাৰ ফলত ৰাজহুৱা স্থানসমূহৰ ব্যৱহাৰিক উপযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হয়, মহানগৰীৰ স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয় আৰু জনস্বাস্থ্য তথা সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয়। এনে নিয়ম অমান্য কৰিলে ২,০০০ টকাৰ জৰিমনা তাৎক্ষণিক ভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ বিহা হ’ব। 📞 জনসাধাৰণৰ আইন উলংঘনৰ বিষয়ে জনাবলৈ: GMC হেল্পলাইন – ৮৮১১০০৭০০০ #gmc #CMO #ConstructionWaste #WasteManagement #SpotFine— Guwahati Municipal Corporation (@gmc_guwahati) October 16, 2026
আনহাতে জাবৰ-জোঁথৰ পেলাই নলা বন্ধ কৰা তথা নলাৰ পানীৰ পৰিবহণ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাসকলে ২৫ হেজাৰ টকা ভৰিব লাগিব । সেইদৰে বাট-পথত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণকাৰ্যৰ সামগ্ৰী দমাই ৰাখিলে ২০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব ।
The Guwahati Municipal Corporation (GMC) urges all citizens to protect and responsibly use the city's municipal water supply infrastructure. Any unauthorised connection, damage to pipelines, tampering with valves or water meters or interference with water supply assets can disrupt essential services and affect thousands of households. A spot fine of ₹500 will be imposed for damaging or interfering with GMC’s water supply infrastructure. 📞 To report violations, contact the GMC Helpline: 8811007000. Public infrastructure is our shared responsibility. Protect it. Preserve it. গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে সকলো নাগৰিককে চহৰখনৰ পৌৰ পানী যোগান ব্যৱস্থাটো সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ লগতে দায়িত্বশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। অবৈধ পানীৰ সংযোগ স্থাপন, পানীৰ পাইপলাইনৰ ক্ষতিসাধন, ভালভ বা পানীৰ মিটাৰত হস্তক্ষেপ কৰা অথবা পানী যোগানৰ আন্তঃগাঁথনিত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা ব্যাহত হ’ব পাৰে আৰু হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পানী যোগান আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিসাধন কৰা বা ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে ₹৫০০ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব। 📞 এনে নিয়ম অমান্যৰ বিষয়ে জনাবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হেল্পলাইন নম্বৰ: ৮৮১১০০৭০০০ নম্বৰত ফোন কৰক। #gmc #SBMUrban #MOHUA #WaterConservation #CivicResponsibility— Guwahati Municipal Corporation (@gmc_guwahati) October 14, 2026
আনহাতে পায়খানাৰ ময়লা য'তে-ত'তে পেলালে ২০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । মাছ-মাংসৰ পেলনীয়া আৱৰ্জনা মুকলি ঠাইত পেলালে ১০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । পদপথৰ দাঁতিত ব্যৱসায় কৰাসকলে জাবৰ-জোথৰ য'তে-ত'তে পেলালে ৫০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব ।
The Guwahati Municipal Corporation (GMC) Spot Fine Squad is actively monitoring various parts of the city to identify and take action against civic offences that affect cleanliness, public hygiene and the urban environment. From littering and illegal waste dumping to the use of banned single-use plastic and other sanitation-related violations, the squad works to promote civic discipline and ensure compliance with cleanliness regulations. পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যবিধি আৰু নগৰীয়া পৰিৱেশৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱা নাগৰিক নিয়ম উলংঘনৰ কাৰকসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ (GMC) জৰিমনা আৰোপকাৰী দলে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সক্ৰিয়ভাৱে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে। য'তে-ত'তে আৱৰ্জনা পেলোৱা, অবৈধভাৱে আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰা, নিষিদ্ধ এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ আৰু অন্যান্য অনাময়-সম্পৰ্কীয় নিয়ম উলংঘনৰ বিৰুদ্ধে এই দলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নাগৰিকৰ মাজত দায়িত্বশীল আচৰণ গঢ়ি তোলা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহৰ পালন সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে নিয়মিতভাৱে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। #gmc #CMO #SBMUrban #SayNoToLittering #CivicResponsibility— Guwahati Municipal Corporation (@gmc_guwahati) October 13, 2026
সেইদৰে কেমিকেল আৱৰ্জনা পেলালে ৫০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । আনহাতে ৰাজহুৱা স্থান, চৰকাৰী দেৱাল, নলাৰ ফেন্সিং, বিদ্যুতৰ খুঁটা, দলং, দলঙৰ পিলাৰ আদিত পোষ্টাৰ লগালে ৫০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । এনেদৰে জৰিমনাৰ তালিকা অনুসৰিয়ে এতিয়াৰে পৰা নিয়ম-নীতি ভংগকাৰীসকলক জি এম চিৰ স্পট ফাইন স্কোৱাডে জৰিমনা বিহিব ।