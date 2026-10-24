ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত পৌৰ নিগমৰ স্পট ফাইন স্কোৱাড : সাৱধান নহ’লে ভৰিব লাগিব জৰিমনা

গুৱাহাটীক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে পৌৰ নিগম ৷ অলিয়ে-গলিয়ে ঘূৰিছে জৰিমনা বিহা বাহন ৷

GMC deploys 6 spot‑fine squads to check littering, waste dumping
গুৱাহাটীক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে পৌৰ নিগম (File photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলা-ফুৰা কৰোতে সাৱধান । য'তে-ত'তে পিক পেলোৱাকে ধৰি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বিভিন্ন বদভ্যাস থাকিলে বিপদত পৰিব পাৰে । ৰাজপথত পিকোৱা, আৱৰ্জনা পেলোৱা, ৰাজহুৱা সা-সম্পত্তি নষ্ট কৰা আদিৰ বাবে ভৰিব লাগিব জৰিমনা । ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটীত ঘূৰি ফুৰিছে ‘স্পট ফাইন স্কোৱাড’ ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ছটা ডিভিজনৰ অধীনত মহানগৰৰ অলিয়ে-গলিয়ে অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত চলা গাড়ীয়ে পৌৰ নিগমৰ নিয়ম-নীতি উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ।

GMC deploys 6 spot‑fine squads to check littering, waste dumping
‘স্পট ফাইন স্কোৱাড’ৰ বাহন (ETV Bharat Assam)

যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত থু-খেকাৰ তথা পিক পেলোৱাসকল সাৱধান হ'বৰ হ'ল । অন্যথা মহানগৰখনৰ চৌদিশে ঘূৰি ফুৰা জি এম চিৰ স্পর্ট ফাইন স্কোৱাড অর্থাৎ থিতাতে জৰিমনা বিহা দলে বিহিব পাৰে জৰিমনা ।

এই দলে ৰাজধানী মহানগৰখনৰ ৰাজপথ, উপ-পথৰ লগতে ৰাজহুৱা স্থানত থু-খেকাৰেই নহয়, পিকোৱাসকলক শাস্তি হিচাপে জৰিমনা বিহিব । অকল এয়াই নহয়, য'তে-ত'তে আৱর্জনা দমাই ৰখা, ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰা, নিষিদ্ধ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু ৰাজহুৱা সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰা সকলো এতিয়াৰ পৰা জি এম চিৰ স্পট জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব ।

  • কি কয় মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই

এই সন্দৰ্ভত যোগাযোগ কৰাত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, "মহানগৰীখনক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ বাবে পৌৰ নিগমে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে । এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ছটা মণ্ডলৰ অধীনত ছখনকৈ স্পট ফাইন স্কোৱাডৰ গাড়ী দিয়া হৈছে । জি এম চিৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানত ঘূৰা এই গাড়ীকেইখনত অনাময় পৰিদর্শক, সহকাৰী অনাময় পৰিদৰ্শক আৰু পৌৰ নিগমৰ আৰক্ষী অহৰ্নিশে থাকে । যোৱা ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত জি এম চিৰ ছটা মণ্ডলৰ অধীনত এনে ছখন বাহন দিনে-নিশাই ৰাজধানী মহানগৰখনৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দি ঘূৰি আছে । ইতিমধ্যে পৌৰ নিগমৰ নীতি-নিয়ম ভংগকাৰী কেইবাজনো লোকৰ পৰা জৰিমনা আদায় কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে ৰাজধানী মহানগৰখনৰ ডিভাইডাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত এচাম লোকে পিকাই লেতেৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাটো নতুন নহয় । নতুনকৈ চূণ-তেল দি ডিভাইডাৰসমূহ চকুতলগা কৰি তোলাৰ পাছতেই বহু লোকে পিক পেলাই পৰিৱেশ লেতেৰা কৰি তোলে । এনে লোকসকলৰ মানসিকতা সলনি কৰাৰ বাবেই এনেদৰে জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে সকলো লোক সজাগ-সচেতন হয় ।’’

মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, ‘‘বহু লোকে ৰাস্তাই-ঘাটেই নহয়, নিজৰ পদুলিমুখলৈ আৱৰ্জনাৰ টোপোলা দলিয়াই আন এক কদৰ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । এনেদৰে গুৱাহাটীক লেতেৰা কৰাসকলে যিকোনো সময়তে এই ফ্লায়িং ফাইন স্কোৱাডৰ সম্মুখীন হ'ব । দিনে-নিশাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা পৌৰ নিগমৰ বগা-নীলা ৰঙৰ এই গাড়ীয়ে এনে লোকক চিনাক্ত কৰি থিতাতে জৰিমনা বিহিব ।’’

  • কোনে কোনে ভৰিব লাগিব জৰিমনা ?

ইফালে পৌৰ নিগমে ধাৰ্য কৰা জৰিমনা অনুসৰি বাটে-পথে পিক তথা থু-খেঁকাৰ পিকোৱাসকলে ৩০০ টকা ভৰিব লাগিব । নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিলে ৫০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । য'তে-ত'তে আৱৰ্জনা পেলোৱা তথা ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে ভৰিব লাগিব ৫০০ টকাৰ জৰিমনা ।

আনহাতে জাবৰ-জোঁথৰ পেলাই নলা বন্ধ কৰা তথা নলাৰ পানীৰ পৰিবহণ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাসকলে ২৫ হেজাৰ টকা ভৰিব লাগিব । সেইদৰে বাট-পথত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণকাৰ্যৰ সামগ্ৰী দমাই ৰাখিলে ২০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব ।

আনহাতে পায়খানাৰ ময়লা য'তে-ত'তে পেলালে ২০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । মাছ-মাংসৰ পেলনীয়া আৱৰ্জনা মুকলি ঠাইত পেলালে ১০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । পদপথৰ দাঁতিত ব্যৱসায় কৰাসকলে জাবৰ-জোথৰ য'তে-ত'তে পেলালে ৫০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব ।

সেইদৰে কেমিকেল আৱৰ্জনা পেলালে ৫০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । আনহাতে ৰাজহুৱা স্থান, চৰকাৰী দেৱাল, নলাৰ ফেন্সিং, বিদ্যুতৰ খুঁটা, দলং, দলঙৰ পিলাৰ আদিত পোষ্টাৰ লগালে ৫০০০ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । এনেদৰে জৰিমনাৰ তালিকা অনুসৰিয়ে এতিয়াৰে পৰা নিয়ম-নীতি ভংগকাৰীসকলক জি এম চিৰ স্পট ফাইন স্কোৱাডে জৰিমনা বিহিব ।

লগতে পঢ়ক : আৰ্তজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাৰ পৰা বিদ্যালয় নিৰ্মাণলৈকে; মানৱতাৰ নাম সময় গগৈ

লগতে পঢ়ক : ঐতিহাসিক বাৰপূজীয়া সাৰ্বজনীন গণেশ মন্দিৰ: ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু সমন্বয়ৰ এক অমলিন সুবাস

TAGGED:

গুৱাহাটীত পৌৰ নিগম
স্পট ফাইন স্কোৱাড
গুৱাহাটীক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ৰখা
GMC DEPLOYS SPOT FINE SQUADS
গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.