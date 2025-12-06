ইণ্ডিগ' সংকট : গুৱাহাটী বিমানবন্দৰতো বাতিল কেইবাখনো বিমান, যাত্ৰীৰ বিলৈ
শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগলৈ বাতিল কৰা হৈছে ১১ খন বিমান । আনহাতে, কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা প্ৰায় ১২ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিলম্বিত হৈছে ।
Published : December 6, 2025 at 8:06 AM IST
মিৰ্জা : তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে ইণ্ডিগ' বিমান সংকট । দেশৰ অন্যতম বিমান সংস্থাটোৰ শ শ বিমান দেশৰ বিভিন্ন বিমানবন্দৰৰ পৰা দৈনিক বাতিল হোৱাৰ লগতে প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানত ঘটিছে বিলম্ব । যাৰ বাবে প্ৰায় সকলো বিমানবন্দৰতেই ইণ্ডিগ' বিমানেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া যাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ।
ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰতো । DGCA-ৰ নতুন নিয়মৰ বাবেই ইণ্ডিগ' বিমান সংস্থাৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থাত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি বিমান সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰিলেও সংস্থাটোৰ আন কিছুমান অবিবেচক কাণ্ডও এই অচলাৱস্থাৰ বাবে দায়ী বুলি অভিযোগ উঠিছে । যাৰ ফলত অচল হৈ পৰিছে বিমান যাত্ৰা ।
বুধবাৰৰ পৰা চলি থকা এই সংকট শুকুৰবাৰৰ দিনটোতো উপশম ঘটা নাই । যাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে ইণ্ডিগ'ৰ প্ৰায় ৮০০ বিমান বাতিল কৰা হৈছে । আনহাতে, যাত্ৰাত বিলম্ব হৈছে শ শ বিমানৰ । গুৱাহাটী বিমানবন্দৰতো একেই অৱস্থা । শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগলৈ বাতিল কৰা হৈছে ১১ খন বিমান । আনহাতে, কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা প্ৰায় ১২ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিলম্বিত হৈছে ।
গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত যাত্ৰা বাতিল হৈছে 6E572, 6E623, 6E271, 6E6720, 6E972, 6E631 আৰু 6E6053 নম্বৰৰ ৭ খন বিমান । গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ বুলি পুৱা ৬.৩০ বজাত উৰিবলগা 6E6416 নম্বৰৰ বিমান বিলম্বিত হৈ সন্ধিয়া ৬.১০ বজাত নতুন সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে, ডিব্ৰুগড়লৈ পুৱা ১০ বজাত উৰিবলগা 6E6457 বিমানখনৰ নতুন সময় ৪.২০ বজাত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।
একেদৰে আগৰতলালৈ উৰা মাৰিবলগা 6E2154 নম্বৰৰ বিমান পুৱা ১০.৪০ৰ পৰিৱৰ্তে নতুন সময় সন্ধিয়া ৬ বজাত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । একেদৰে গুৱাহাটীলৈ আহিবলগা 6E612, 6E467, 6E146, 6E6457, 6E146, 6E212, 6E467 নং বিমানকে ধৰি মুঠ এঘাৰখন বিমানৰ উৰণ আৰু অৱতৰণত বিলম্ব হৈছে ।
ইফালে এই বিমান যাত্ৰা বাতিল তথা প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানত ঘটা বিলম্বৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । গুৱাহাটী বিমানবন্দৰতে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰিছে শ শ যাত্ৰীয়ে । ইণ্ডিগ' বিমানৰ এই অচলাৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিছে যাত্ৰীসকলে । আনহাতে, এই পৰিস্থিতিৰ কেতিয়া লাঘৱ হয় তাৰো এতিয়ালৈকে কোনো নিশ্চিত তথ্য নাই । ফলত আগন্তুক আৰু কেইবাদিনো যে এই বিমান সংস্থাটোৰ যাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব সেইটো ধুৰূপ ।