ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু আৰু বিশাল মূৰ্তিৰে বিঘ্নহৰ্তাক আদৰিবলৈ সাজু মহানগৰবাসী

ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু আৰু বিশাল মূৰ্তিৰে বিঘ্নহৰ্তাক আদৰিবলৈ সাজু মহানগৰবাসী
গণেশ বাবাক আদৰিবলৈ সাজু গুৱাহাটীবাসী । এইবাৰ মহানগৰীত দেখা যাব বাৰাণসী ঘাট, অ’চেন থীমৰ লগতে বিশাল গণেশ প্ৰতিমা ।
Published : September 12, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : September 12, 2026 at 2:17 PM IST
গুৱাহাটী : ১৪ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ দেশতে গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হ’ব । বিঘ্নহৰ্তা শ্ৰীগণেশক আদৰিবলৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানতো এতিয়া গণেশ চতুৰ্থীক লৈ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰীলৈকে - মৃৎশিল্পী আৰু ব্যৱসায়ীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । মহানগৰীৰ কেবাটাও স্থানত ভিন্ন আৰ্হি আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপত গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি ভক্তসকলক চমক দিয়াৰ বাবে পূজা সমিতিসমূহ সাজু হৈছে ।
সমান্তৰালভাৱে পূজাৰ বাবে মণ্ডপসমূহো সজাই তোলা হৈছে । কোনোখন পূজা কমিটীয়ে যদি বিশেষ আৰ্হিৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণত কৰিছে, আনহাতে কোনোবাই আকৌ গণেশৰ বিশাল আৰু আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ বয়’জ ষ্টাৰ কমিটীয়ে মালিগাঁৱৰ চেণ্ট্ৰেল গোটানগৰত, ৰাম মন্দিৰৰ সমীপত তেওঁলোকৰ ৫০ সংখ্যক গণেশ পূজা উপলক্ষে ৪১ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে । প্ৰায় ১৭ৰ পৰা ১৮ লাখ টকা ব্যয় সাপক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰতিমাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আয়োজক সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘আমাৰ ৫০ সংখ্যক গণেশ পূজা উপলক্ষে এইবাৰ আমি 8১ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছো । কলকাতাৰ পৰা অহা শিল্পীৰ দল এটাই এই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে । এইবাৰ আমি ৭ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিম । ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো আমি জুবিন দাৰ নামত উছৰ্গা কৰিম । আমাৰ এই পূজাভাগত প্ৰায় ৪০০০ ভক্তৰ সমাগম হ’ব বুলি আমি আশা কৰিছো ।’’
ইফালে জানিব পৰা অনুসৰি ফটাশিল আমবাৰী জিএমচি নিউকলনীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ বুলি দাবী কৰা ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আমবাৰী জিএমচি নিউকলনীত এই বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে ।
মহানগৰীৰ আঠগাঁৱত এইবাৰ গণেশৰ মুখমণ্ডলৰ আকৃতিৰ এক বিশেষ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । প্ৰায় ১২ ৰ পৰা ১৪ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষ এই মণ্ডপভাগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি পূজা সমিতিয়ে উল্লেখ কৰে ।
পাণ্ডুৰ জয়মতী নগৰত এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে ‘বাৰাণসী ঘাট’ৰ আৰ্হিৰ মণ্ডপ দেখা যাব ৷ ইফালে মালিগাঁৱত সাগৰৰ তলৰ জগতৰ আৰ্হিত বা ‘অ’চেন থীম’ত গণেশ পূজাৰ মণ্ডপভাগ সজাই তোলা হৈছে । লগতে ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ হিচাপে বৰাহ অৱতাৰৰ গণেশ প্ৰতিমা থাকিব ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৬ বৰ্ষৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰ, সোমবাৰৰ দিনা সমগ্ৰ দেশতে গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হ’ব ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে, এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ তিথি ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৭:০৬ বজাত আৰম্ভ হৈ ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৭:৪৪ শেষ হ’ব ৷ মধ্যাহ্ন কাল বা মূৰ্তি স্থাপন আৰু পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত হৈছে পুৱা ১১:০২ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ০১:৩১ বজালৈ ।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে, ভগৱান গণেশৰ জন্ম যিহেতু দুপৰীয়াৰ ভাগত অৰ্থাৎ মধ্যাহ্ন কালত হৈছিল, সেয়েহে এই বিশেষ সময়ছোৱাত মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ লগতে পূজা কৰাটো আটাইতকৈ বেছি ফলদায়ক আৰু শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ।