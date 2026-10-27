ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত

ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত
হোটেল বিলাস ইন'ত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাটো ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ বাবেই সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
Published : October 27, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 9:15 AM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচস্থিত হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনাত ব্যৱহৃত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা .৩২ পিষ্টলটোও জব্দ কৰিছে । ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই এই কথা নিশ্চিত কৰে ৷
আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এই ঘটনাত মুঠ ৬ জন লোক আহত হয় আৰু আহতসকলৰ পাঁচজন লোকৰ পাছত মৃত্যু হয় ৷ আনহাতে এজন আহত লোক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ভুক্তভোগী লোককেইজনৰ ৪ জন স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰিয়ালৰ আৰু দুজন তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ৷
মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "নিশা প্ৰায় ৯ বজাত হোটেল বিলাস ইনত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ঘটনাটোত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজন আহত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।"
মহন্তই সদৰী কৰা মতে, প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত লীজক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা সংঘাতৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে হোটেলখন ঘনকান্ত গগৈক লীজত দিয়া হৈছিল । এই লীজক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই হোটেলখনৰ মালিকপক্ষৰ সৈতে ঘনকান্ত গগৈৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
অৱশ্যে এই ঘটনাত হতাহত হোৱা লোকৰকেইজনৰ নাম বা পৰিচয় বৰ্তমান পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিশ্চিত কৰা নাই ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘটনাটো স্পষ্ট হৈ পৰিব বুলি আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই কয় ।
লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীৰ হোটেলত কমেও পাঁচজনক গুলীয়াই হত্যা