বিলাস বিভীষিকা : ঘাতক ঘনকান্তক ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
ঘনকান্ত গগৈক মঙলবাৰৰ দিনটো পল্টন বজাৰ থানাত জেৰা চলোৱাৰ পাছত সন্ধিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ।
By PTI
Published : October 28, 2026 at 8:57 AM IST
হায়দৰাবাদ : মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচস্থিত হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক মঙলবাৰে আদালতে ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । ৩ নৱেম্বৰত গগৈক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব ।
ঘনকান্ত গগৈক মঙলবাৰৰ দিনটো পল্টন বজাৰ থানাত জেৰা চলোৱাৰ পাছত সন্ধিয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰিছে ।
ইফালে, হোটেল বিলাস ইনৰ স্বত্বাধিকাৰী হেলেনা ভৰালীৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই আক্ৰমণ পূৰ্ব পৰিকল্পিত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি অভিযুক্তক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ।
STORY | Guwahati hotel shooting: Accused remanded to 7-day police custody A court on Tuesday remanded Ghanakanta Gogoi, accused of gunning down five people and injuring another at a hotel here, to seven days of police custody, a lawyer said. READ: https://t.co/EZig5adNui https://t.co/bbojoPU8S0— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
গুৱাহাটীৰ বৰা ছাৰ্ভিচৰ হোটেল বিলাস ইনত সোমবাৰে নিশা ঘনকান্ত গগৈৰ পিষ্টলৰ গুলীত হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী হেলেনা ভৰালীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আন তিনি সদস্য আৰু এজন কৰ্মচাৰী নিহত হয় ৷ আনহাতে এই গুলীচালনাত আন এজন লোকো আহত হয় ৷
ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত কৰে ৷
ঘনকান্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পাছতেই ফাদিল হৈছে তাৰ কু-কৰ্মৰ ইটোৰ পাছত সিটোৰ তথ্য ৷ আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, হোটেল বিলাস ইনৰ পট্টা আৰু পৰিচালনাক লৈ হোৱা বিবাদৰ ফলত এই গুলীচালনা সংঘটিত হৈছে । ভৰালী পৰিয়ালৰ এই হোটেলখন গগৈক লীজত দিয়া হৈছিল । কিন্তু হেলেনা ভৰালীৰ পৰিয়ালৰ লোকে সদৰী কৰা অনুসৰি বিগত এবছৰত তেওঁ হোটেলৰ ভাৰাৰ ধন আদায় দিয়া নাছিল ৷
ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণীচিগাৰ ৰাইজে কৰা অভিযোগ অনুসৰি, গগৈৰ বিৰুদ্ধে ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাৰে গ্ৰাহকক ভুৱা ঠিকনা দি বহু বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰে অভিযোগ আছে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মাটিৰ দালালি, বিভিন্ন ঠাইত মাটি কিনা-বেচা কৰাৰো অভিযোগ আছে ৷
ইফালে যোৰহাটতো আছে ঘনকান্তৰ বিৰুদ্ধে আন এক অভিযোগ ৷ ঘনকান্তই ২০২৪ চনত পশ্চিম যোৰহাটৰ চাৰিঙীয়া বাপুজী পথত এটা ঘৰ ভাৰালৈ লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘৰটো কিনাৰ বাবে মাধুৰ্য গোস্বামী সৈতে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল, প্ৰথমতে চাৰি লাখ টকাত ঘৰটো গৰাকী মাধুৰ্য গোস্বামীক দিছিল ঘনকান্ত গগৈয়ে ৷
ঘনকান্তই সেই বাসগৃহ ক্ৰয় কৰিম বুলি কথা দিছিল, কিন্তু ঘৰটো নিকিনা দেখি ঘৰৰ মালিকে ভাৰা বিচৰাত ঘনকান্তই ভয়-ভাবুকিহে দিছিল আৰু মাধুৰ্য গোস্বামীৰ ঘৰৰ সকলোকে হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিল ৷