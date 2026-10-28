ঘাতক ঘনকান্তক জিম্মাত ৰাখি কি কৰিব, কি নকৰিব আৰক্ষীয়ে ? আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা

ঘাতক ঘনকান্তক জিম্মাত ৰাখি কি কৰিব, কি নকৰিব আৰক্ষীয়ে ? আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা
৭ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ হোটেল বিলাস ইনত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক । বান্ধি দিলে কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা ।
Published : October 28, 2026 at 7:54 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 'হোটেল বিলাস ইন'ত সংঘটিত হোৱা ৫ জনকৈ লোকৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে । সোমবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত গগৈক বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে পল্টনবজাৰ থানাত অবিৰতভাৱে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।
মঙলবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ দিম্পি তালুকদাৰৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত আদালতে অভিযুক্তক ৭ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
ইফালে, অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক জিম্মাত ৰখা, জেৰা কৰা আৰু তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি অভিযান চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আদালতে তদন্তকাৰী গোটক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি-
- অভিযুক্ত গগৈক লগত লৈ কোনো তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ বাবে অভিযান চলাবলৈ গ'লে উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়তকৈ তলৰ পদমৰ্যদাৰ কোনো বিষয়াক নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰিব ।
- সূৰ্যাস্তৰ পিছত বা সূৰ্যোদয়ৰ পূৰ্বে যদি অভিযুক্তক লৈ কোনো স্থানলৈ যাবলগীয়া হয়, তেন্তে উপযুক্ত আৰক্ষী পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ।
- আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ সময়ত অভিযুক্তৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিক নিৰ্যাতন চলাব নোৱাৰিব ।
- তেওঁক পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন খাদ্য, খোৱাপানী আৰু প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে ।
- জিম্মাত থকাৰ সময়ত অভিযুক্তই যদি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা চলায়, তেন্তে তাৰ বাবে উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী পোনপটীয়াকৈ দায়বদ্ধ হ'ব ।
- প্ৰতি ২৪ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অভিযুক্তৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে জিম্মাৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছত জেৰাৰ সম্পূৰ্ণ ৰেজিষ্টাৰ প্ৰতিলিপি আদালতত দাখিল কৰিবলৈ তদন্তকাৰী বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
- তদন্তৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিলে আৰক্ষীয়ে
ইফালে হোটেল বিলাস ইনত সোমবাৰে নিশা হোৱা নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । তদন্তৰ বাবে মঙলবাৰে এক বিশেষ তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছিল । বুধবাৰে এছআইটিৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত তদন্তৰ বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে কয়, "এছআইটিৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে । বৈঠকত তদন্ত কেনেদৰে হ'ব তাৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল । তদন্তত সকলো দিশ চোৱা হ'ব । ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে ।"
আনহাতে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক আৰক্ষী সোমবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰিছিল । আদালতে গগৈক সাতদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, মহানগৰীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰিছে ।
STORY | Guwahati hotel shooting: Accused remanded to 7-day police custody A court on Tuesday remanded Ghanakanta Gogoi, accused of gunning down five people and injuring another at a hotel here, to seven days of police custody, a lawyer said. READ: https://t.co/EZig5adNui https://t.co/bbojoPU8S0— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ গভীৰতালৈ গৈ ইয়াৰ এক পুংখানুপুংখ, বৈজ্ঞানিক আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্ত নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে ছজনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰিছে । মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনক দলৰ মুৰব্বী হিচাপে লৈ গঠিত এই বিশেষ তদন্তকাৰী গোটত থকা আন সদস্য হৈছে উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত(মধ্য) সম্ভৱী মিশ্ৰ, উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (অপৰাধ), ড৹ দেবজিৎ নাথ, অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য) ভিকু আচুমি, পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুলেশজ্যোতি ভূঞা, উপ-পৰিদৰ্শক অবিনাশ দাস ৷