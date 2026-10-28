ETV Bharat / state

ঘাতক ঘনকান্তক জিম্মাত ৰাখি কি কৰিব, কি নকৰিব আৰক্ষীয়ে ? আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা

৭ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ হোটেল বিলাস ইনত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক । বান্ধি দিলে কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা ।

Guwahati Hotel Murder Case: Court Warns Police Over Accused's Safety During 7-Day Remand
অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক জেৰা, জিম্মাত ৰখাৰ সন্দৰ্ভত আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 'হোটেল বিলাস ইন'ত সংঘটিত হোৱা ৫ জনকৈ লোকৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে । সোমবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত গগৈক বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে পল্টনবজাৰ থানাত অবিৰতভাৱে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।

মঙলবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ দিম্পি তালুকদাৰৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত আদালতে অভিযুক্তক ৭ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

Guwahati Hotel Murder Case: Court Warns Police Over Accused's Safety During 7-Day Remand
ঘনকান্ত গগৈক জেৰা, জিম্মাত ৰখাৰ সন্দৰ্ভত আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam GFX)

ইফালে, অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক জিম্মাত ৰখা, জেৰা কৰা আৰু তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি অভিযান চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আদালতে তদন্তকাৰী গোটক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি-

  1. অভিযুক্ত গগৈক লগত লৈ কোনো তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ বাবে অভিযান চলাবলৈ গ'লে উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়তকৈ তলৰ পদমৰ্যদাৰ কোনো বিষয়াক নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰিব ।
  2. সূৰ্যাস্তৰ পিছত বা সূৰ্যোদয়ৰ পূৰ্বে যদি অভিযুক্তক লৈ কোনো স্থানলৈ যাবলগীয়া হয়, তেন্তে উপযুক্ত আৰক্ষী পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ।
  3. আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ সময়ত অভিযুক্তৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিক নিৰ্যাতন চলাব নোৱাৰিব ।
  4. তেওঁক পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন খাদ্য, খোৱাপানী আৰু প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে ।
  5. জিম্মাত থকাৰ সময়ত অভিযুক্তই যদি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা চলায়, তেন্তে তাৰ বাবে উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী পোনপটীয়াকৈ দায়বদ্ধ হ'ব ।
  6. প্ৰতি ২৪ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অভিযুক্তৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে জিম্মাৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছত জেৰাৰ সম্পূৰ্ণ ৰেজিষ্টাৰ প্ৰতিলিপি আদালতত দাখিল কৰিবলৈ তদন্তকাৰী বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
  • তদন্তৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিলে আৰক্ষীয়ে

ইফালে হোটেল বিলাস ইনত সোমবাৰে নিশা হোৱা নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । তদন্তৰ বাবে মঙলবাৰে এক বিশেষ তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছিল ।‌ বুধবাৰে এছআইটিৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত তদন্তৰ বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰা হয় ।

বিশেষ তদন্তকাৰী গোট গঠন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে কয়, "এছআইটিৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে । বৈঠকত তদন্ত কেনেদৰে হ'ব তাৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল । তদন্তত সকলো দিশ চোৱা হ'ব । ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে ।"

আনহাতে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক আৰক্ষী সোমবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰিছিল । আদালতে গগৈক সাতদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, মহানগৰীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰিছে ।

সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ গভীৰতালৈ গৈ ইয়াৰ এক পুংখানুপুংখ, বৈজ্ঞানিক আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্ত নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে ছজনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰিছে । মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনক দলৰ মুৰব্বী হিচাপে লৈ গঠিত এই বিশেষ তদন্তকাৰী গোটত থকা আন সদস্য হৈছে উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত(মধ্য) সম্ভৱী মিশ্ৰ, উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (অপৰাধ), ড৹ দেবজিৎ নাথ, অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য) ভিকু আচুমি, পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কুলেশজ্যোতি ভূঞা, উপ-পৰিদৰ্শক অবিনাশ দাস ৷

লগতে পঢ়ক: বিলাস বিভীষিকা : ঘাতক ঘনকান্তক ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু; কোনে ল’ব সিহঁতৰ দায়িত্ব ? এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো...

TAGGED:

GUWAHATI FIRING UPDATES
GUWAHATI HOTEL SHOOTING
হোটেল বিলাস ইন
গুৱাহাটীত গুলীচলনা
ঘনকান্ত গগৈ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.