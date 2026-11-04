ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুক ভগৱানৰ ন্যায় আখ্যা বৰপেটাৰ ভুক্তভোগী ভৰালী পৰিয়ালৰ

ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুক ভগৱানৰ ন্যায় আখ্যা বৰপেটাৰ ভুক্তভোগী ভৰালী পৰিয়ালৰ
'হোটেল বিলাস ইন' হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ শিৱসাগৰত মৃত্যুৰ প্ৰেক্ষাপটত বৰপেটাৰ ভৰালী পৰিয়ালে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে...
By PTI
Published : November 4, 2026 at 4:46 PM IST
বৰপেটা : গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । এই খবৰক লৈ হোটেল বিলাস ইন ঘটনাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালক সন্তুষ্ট দেখা গৈছে ।
বুধবাৰে পুৱা অভিযুক্ত ঘনকান্তৰ মৃত্যুক লৈ পৰিয়ালটোৱে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে । ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ সদস্যই এই ঘটনাক ভগৱানৰ ন্যায় বুলি অভিহিত কৰিছে । পৰিয়ালটোৰ মতে অভিযুক্ত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে ভৱিষ্যতে পৰিয়ালটোৰ বাকী সদস্যক লক্ষ্য কৰি ল'ব পাৰে বুলি আশংকাত আছিল ।
বৰপেটাৰ বাসগৃহত সাংবাদিকৰ আগত বিলাস ইন ঘটনাত নিহত ভূদেৱ ভৰালী আৰু হেলেনা ভৰালী বৃদ্ধা মাতৃয়ে কয়, "তেওঁলোকৰ আত্মাই এতিয়া শান্তি পাব । তেওঁলোকৰ পৰিয়াল হিচাপে আমিও কিছু শান্তি পাম । আমাক এই ন্যায় দিয়াৰ বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছো । ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছিল যে ন্যায় পাম ।" এই কঠিন সময়ছোৱাত পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় দিয়াৰ বাবে ভূদেৱ ভৰালীৰ কন্যাইও অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
তেওঁ কয়, "অসমৰ ৰাইজৰ সহায় আৰু সহানুভূতিৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ । এই দুখৰ সময়তো অভিযুক্তৰ মৃত্যুৰ খবৰে আমাক কিছু শান্তি দিছে । ভগৱানে আমাক ন্যায় দিছে ।" পৰিয়ালৰ আন এগৰাকী সদস্যই কয় যে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ জীয়াই থাকিলে বা পিছত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'লে তেওঁলোকক পুনৰ লক্ষ্য কৰিব পাৰে বুলি ভয় আছিল যদিও এতিয়া তেওঁলোকে সকাহ পাইছে ।
ইফালে হোটেল বিলাস ইন ঘটনাত আহত সত্যেন পাঠকৰ মাতৃয়ে কয় যে গগৈৰ মৃত্যুৰ লগে লগে তেওঁলোকে এতিয়া পুত্ৰৰ সুৰক্ষাক লৈ নিশ্চিন্ত হ'ব পাৰিছে । তেওঁ কয়, "মোৰ ল'ৰাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চিন্তিত আছিলো । এতিয়া গগৈৰ মৃত্যুৰ লগে লগে আমি বহু পৰিমাণে সকাহ পাইছো ।"
#WATCH | Sivasagar, Assam: On Hotel Bilas Inn shooting case, daughter of deceased Bhudev Bharali, Ankita Bharali says, "... We received the news this morning that the person who murdered my father, aunt, brother and sister-in-law has been killed. Despite our grief, this has brought our family some peace. I thank the people of Assam, the media, the Chief Minister and the police for their support and efforts... I urge the police to continue the investigation, identify anyone else involved and ensure they are brought to justice..."— ANI (@ANI) November 4, 2026
উল্লেখ্য যে বিলাস ইন হত্যাকাণ্ড মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক আন এটা গোচৰত শিৱসাগৰলৈ লৈ যোৱা অৱস্থাতে বুধবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে সেই সময়ত ঘনকান্ত আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি হৈছিল । এগৰাকী আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি ঘনকান্তই গুলীচালনাও কৰে । অৱশেষত আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে গুলীচালনা কৰে আৰু সেই গুলীচালনাত ঘনকান্ত ধৰাশায়ী হয় ।
ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা
এই ঘটনাৰ পিছতে ঘনকান্তৰ মৃতদেহ শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । প্ৰথম অৱস্থাত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল । কিন্তু হাস্পতালৰ অধীক্ষকে জনোৱা মতে শিৱসাগৰত ঘনকান্তৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা নহয় ।
তেওঁ জনোৱা মতে ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞ আৰু ৩ খন পৃথক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক উপস্থিত থাকিলেহে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব পৰা যাব । ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগে । সেয়ে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তহে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ ঘনকান্তৰ মৃতদেহ শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গতেই ৰখা হৈছে । তাৰ মাজতে ঘনকান্তৰ ভাতৃ শুভকান্ত গগৈ হাস্পতালত উপস্থিত হয় । তেওঁ ঘনকান্তৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰে । ভাতৃয়ে কয়, "চমজি লোৱাৰ কথাটো মৰণোত্তৰ কৰাৰ পিছত হে ক'ব পাৰিম । তেওঁৰ বুকুত গুলী লাগিছে । সৎকাৰ ঘৰতে হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক :
আৰক্ষীৰ আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টাত গুলীবিদ্ধ ঘনকান্ত, চিকিৎসালয় নৌপাওঁতেই মৃত্যু