ঘনকান্তক লগত লৈ হোটেল বিলাস ইনত গুলাচীলনাকাণ্ডৰ পুনৰ দৃশ্যায়ন আৰক্ষীৰ

ঘনকান্তক লগত লৈ হোটেল বিলাস ইনত গুলাচীলনাকাণ্ডৰ পুনৰ দৃশ্যায়ন আৰক্ষীৰ
আৰক্ষীয়ে একাধিক কেমেৰাৰ সহায়ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ভিডিঅ’গ্ৰাফী কৰে ।
By PTI
Published : November 2, 2026 at 2:07 PM IST
গুৱাহাটী : সমগ্ৰ দেশ কঁপাই যোৱা গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইন গুলাচীলনাকাণ্ডৰ আজি পুনৰ দৃশ্যায়ন কৰা হয় ৷ ৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এজন আহত হোৱা এই শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ডৰ 'ক্ৰাইম ছিন ৰিক্ৰিয়েচন'ৰ (crime-scene recreation) বাবে মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক সোমবাৰে পুৱা বৃহৎসংখ্যক আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত হোটেলখনলৈ আনি এই সমস্ত ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্যায়ন কৰা হয় ।
প্ৰথমতে তেওঁক হোটেলখনৰ ভিতৰৰ উক্ত স্থানলৈ লৈ যোৱা হয়, য’ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চাৰিজন ভুক্তভোগীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । লগতে হোটেলখনলৈ যোৱা সৰু পথটোলৈও নিয়া হয়, য’ত তেওঁ দুজন লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিল আৰু ছয়জন ভুক্তভোগীৰ মাজত মাত্ৰ এজনৰহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল ।
ঘনকান্ত গগৈয়ে পথটোৰ বিভিন্ন দিশৰ ফালে আঙুলিয়াই কিবা কোৱা দেখা যায় আৰু আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্যায়নৰ ভুক্তভোগীৰ 'ডেমী' (ভুক্তভোগীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা লোক) ব্যৱহাৰ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে একাধিক কেমেৰাৰ সহায়ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ভিডিঅ’গ্ৰাফী কৰে । আনহাতে, সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হয় আৰু কোনো ব্যক্তি বা সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক হোটেলখন বা পথটোৰ ওচৰলৈ যোৱাত বাধা দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ২৬ অক্টোবৰত হোটেলখনৰ মালিকপক্ষ আৰু লীজত লৈ চলাই থকা পক্ষৰ মাজত হোটেলখনৰ পৰিচালনাক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি হোটেলখনত সংঘটিত গুলীচালনা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে ৩৪ বছৰীয়া ঘনকান্ত গগৈ ।
ঘটনাৰ পিছতে হোটেলখন লীজত চলাই থকা ঘনকান্ত গগৈয়ে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা .৩২ ব’ৰ পিষ্টলসহ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
এই গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছআইটি) গঠন কৰিছে । আনহাতে, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৱে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাক পৰিকল্পিত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি অভিযুক্তক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ।
কিন্তু পিছত এছআইটিৰ ছয়জন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ ভিতৰত তিনিজনক বদলি কৰাৰ লগতে হোটেলখন অৱস্থিত গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আৰক্ষী জিলাৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াকো বদলি কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে এই মৰ্মান্তিক ঘটনাত নিহতকেইজনৰ ভিতৰত ভূদেৱ ভৰালী (৬৫), তেওঁৰ ভগ্নী হেলেনা ভৰালী (৫৮), পুত্ৰ দেৱৰ্ষি কাশ্যপ (৩৯) আৰু বোৱাৰী ৰিণিকা কাশ্যপ (৩০) একেটা পৰিয়ালৰ । আনহাতে, পৰিয়ালটোৰ এজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি নাৰায়ণ দাসৰো (৪৮) মৃত্যু ঘটিছিল । ইয়াৰ উপৰি গুলীচালনাত ভৰালী পৰিয়ালৰ এজন গাড়ীচালক সত্যেন্দ্ৰ পাঠকো (৪৩) আহত হয় ।
ঘটনাৰ পিছত জাৰি কৰা আৰক্ষীৰ বিবৃতি অনুসৰি, ভৰালী পৰিয়ালে অভিযুক্তৰ সৈতে ২০২৫ চনৰ ১০ ছেপ্টেম্বৰত ৫ বছৰৰ বাবে হোটেলখনৰ এক লীজ চুক্তি কৰিছিল । এই চুক্তি অনুসৰি ঘনকান্তই হোটেলখনৰ মালিক পক্ষক মাহিলি প্ৰায় ১.৮ লাখ টকা ভাৰা দিবলগীয়া হৈছিল ।
অভিযুক্তই হোটেল বিল্ডিংটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ চৌহদটোৰ ব্যৱহাৰ আৰু কিছুমান সুবিধা প্ৰদান সন্দৰ্ভত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হয় বুলি লগতে কয় ।
এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে ঘটনাৰ দিনা হোটেলখনত দুয়োপক্ষৰ এখন বৈঠকৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল । কিন্তু বৈঠক আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ই শাৰীৰিক আক্ৰমণত পৰিণত হয় । সেই সময়তে ঘনকান্ত গগৈয়ে ছয়জন লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা বুলি আৰক্ষীৰ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।