ঘনকান্ত গগৈৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন, ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

ঘনকান্ত গগৈৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন, ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া
ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তিনিখন প্ৰতিষ্ঠানৰ ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞৰ উপস্থিতিত ঘনকান্ত গগৈৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় ৷
By PTI
Published : November 5, 2026 at 11:00 PM IST
ডিব্ৰুগড়: আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইন কাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে ৷ বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.১০ বজাত শিৱসাগৰৰ ফুলপানী ছিগাত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলীবিদ্ধ হয় ঘনকান্ত গগৈ । পাছত চিকিৎসালয়ত তেওঁক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ৷
মঙলবাৰে হোটেল বিলাস ইন কাণ্ডৰ গোচৰত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পাছত ঘনকান্তক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । তাৰ পাছতেই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আন এটা গোচৰত কাৰাগাৰতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ঘনকান্তক নিশা শিৱসাগৰলৈ আনে । কিন্তু ঠিক ফুলপানী ছিগা পোৱাৰ সময়তেই প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লগা বুলি কৈ আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ কাঢ়ি গুলীচালনা কৰে ঘনকান্ত গগৈয়ে । ফলত আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে গুলীৰে প্ৰত্য়ুত্তৰ দিয়াত ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু ঘটে ।
VIDEO | Guwahati hotel firing: Sivasagar SSP Papori Chetia visits encounter site where prime accused Ghanakanta Gogoi was killed in a police encounter. #AssamNews #SivasagarEncounter (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/nRyTcmG2iy— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2026
ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তিনিখন প্ৰতিষ্ঠানৰ ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞৰ উপস্থিতিত ঘনকান্ত গগৈৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় ৷ তাৰ পাছত তেওঁৰ মৃতদেহ চমজাই দিয়া হয় পৰিয়ালৰ হাতত ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই কথা সদৰী কৰিছে ৷
‘‘এইটো আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ এক ঘটনা ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি, এনেধৰণৰ গোচৰত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক ৷ যিখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰোৱা হয়, সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে তিনিখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞৰ উপস্থিতিত এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷’’ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই সংবাদ সংস্থা পিটিআইক জানিবলৈ দিয়ে ৷
সেই অনুসৰিয়েই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃক্ষই তিনিখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ ফৰেনছিক বিশেষজ্ঞৰ উপস্থিতি এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জনায় ৷
‘‘ কালিয়েই মৃতদেহটো ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছিল যদিও বিশেষজ্ঞৰ সৈতে সমন্বয় আৰু তেওঁলোকৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাত যথেষ্ট সময় লাগিছিল ৷ যাৰ ফলত পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাত পলম হৈছিল ৷’’ বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ তিনি ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলিছিল আৰু সকলো পৰীক্ষা যাৱতীয় কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ কয় ।
জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পৰীক্ষাৰ অন্তত মৃতদেহটো ফৰেনছিক মেডিচিন বিভাগৰ পৰা উলিয়াই আনি সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:১০ বজাত পৰিয়ালৰ সদস্যক গতাই দিয়া হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে মৃতদেহ লৈ নিজৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হয় ।’’ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহত ঘনকান্তৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে ৷
যোৱা ২৬ অক্টোবৰৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধমনী স্বৰূপ জিএছ ৰোডৰ বৰা চাৰ্ভিচ এলেকাত থকা হোটেল বিলাস ইনতৰ মালিকৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল উক্ত হোটেলখন লীজত লৈ পৰিচালনা কৰি থকা ঘনকান্ত গগৈৰ ৷ চুক্তি অনুসৰি ধন অনাদায় কৰাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্ক হয় আৰু তাৰ মাজতেই ঘনকান্তই লগত লৈ যোৱা মাৰণাস্ত্ৰৰে গুলীচালনা কৰে ৷ ছজনকৈ লোক এই ঘটনাত গুলীবিদ্ধ হয় ৷ পাছত ভূদেৱ ভৰালী, হেলেনা ভৰালী, দেৱৰ্শি কাশ্যপ, ৰিণিকা কাশ্যপ আৰু নাৰায়ণ দাসৰ মৃত্যু ঘটে ৷
এই ঘটনাত আহত হয় ভৰালী পৰিয়ালৰ গাড়ী চালক সত্যেন্দ্ৰ পাঠক ৷ তেওঁক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসা প্ৰদানৰ অন্তত মঙলবাৰে পুৱা অব্যাহতি প্ৰদান কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক:
আৰক্ষীৰ আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টাত চলা গুলীত মৃত্যু ঘনকান্ত গগৈৰ, ভৰালী পৰিয়ালৰ সুখ প্ৰকাশ
অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু; কোনে ল’ব সিহঁতৰ দায়িত্ব ? এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো...