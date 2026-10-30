ঘনে ঘনে ওলাইছে ৪২০ ঘনৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ কাহিনী : কলিয়াবৰত কিনা স্কুটীৰ এটা কিস্তিও আদায় নিদিলে

ঘনে ঘনে ওলাইছে ৪২০ ঘনৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ কাহিনী : কলিয়াবৰত কিনা স্কুটীৰ এটা কিস্তিও আদায় নিদিলে
কলিয়াবৰৰ নলতলীৰ ৰত্ন বাণী টিভিএছৰ পৰা ঘনকান্ত গগৈয়ে ক্ৰয় কৰিছিল টিভিএছ জুপিটাৰ । ঘনৰ বাবে চাকৰিয়েই গ'ল ফাইনেঞ্চ কোম্পানীৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ ৷
Published : October 30, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 1:11 PM IST
কলিয়াবৰ: গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ ঠগ-প্ৰৱঞ্চনাৰ কাহিনী কলিয়াবৰতো পোহৰলৈ আহিছে । কলিয়াবৰৰ নলতলীৰ 'ৰত্ন বাণী টিভিএছ' নামৰ টিভিএছ কোম্পানীৰ দুচকীয়া বাহন বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঘনকান্তই এখন স্কুটী ক্ৰয় কৰিছিল ।
যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত ২০ হাজাৰ টকা আগধন জমা দি টিভিএছ ফাইনেঞ্চৰ পৰা টিভিএছ জুপিটাৰখন ক্ৰয় কৰাৰ পাছত এটকাও কিস্তি পৰিশোধ নকৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
'প্ৰেছ' নামাংকিত এখন চাৰিচকীয়া বাহনত এদিন সন্ধিয়া সপৰিয়ালে আহি কলিয়াবৰৰ নলতলীৰ ৰত্ন বাণী টিভিএছ ডীলাৰৰ পৰা তেজপুৰৰ ঠিকনাৰে ক্ৰয় কৰিছিল দুচকীয়া বাহনখন । য'ত তেওঁ লটাৰীযোগে লাভ কৰিছিল এটা ৱাশ্বিং মেচিনো । বাহনখনৰ ছাৰ্ভিচিঙো কৰিছিল প্ৰৱঞ্চক ঘনকান্তই । কিন্তু তাৰ পিছত ঘনকান্তই দেখুৱালে নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপ ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বাৰম্বাৰ ফোন কৰিও যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে । এই ঘনকান্তই এটকাও পৰিশোধ নকৰাত টিভিএছ ফাইনেঞ্চৰ এজন যুৱকে চাকৰিও হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল ।
স্কুটী কিনিবলৈ ঘনকান্ত গগৈ আহিছিল সপৰিয়ালে
ঘনকান্তই জুপিটাৰ ক্ৰয় কৰা ঘটনাটোৰ বিষয়ে টিভিএছ ডীলাৰৰ প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে কয়, "ঘনকান্ত গগৈ এদিন সন্ধিয়া সময়ত আহিছিল । তেওঁ গাড়ীখন অলপ দূৰৈত ৰখাই পৰিয়ালসহ আমাৰ ইয়ালৈ আহে । তেওঁ আহি আমাৰ টিভিএছ ডীলাৰত কয় যে পৰিবাৰৰ কাৰণে স্কুটী এখন লাগে । আমি তেওঁ কোন নাজানো । তেওঁ এজন গ্ৰাহক হিচাপে আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে । তেওঁ আহি ক'লে যে স্কুটীখন ডাউন পে'মেণ্টত ল'ম ।"
প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে লগতে আৰু কয়, "আমাৰ টিভিএছ ফাইনেঞ্চাৰ আছে । কিমান ডাউন পেমেণ্ট কৰিব এইখিনি তেওঁ ফাইনেঞ্চৰ লগত কথা-বতৰা পাতিলে । তাৰ পিছত তেওঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কাম কৰিলে । ঠিকনা, নথি-পত্ৰ আদি দি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কাম কৰিলে । ঠিকনা তেজপুৰ, শোণিতপুৰৰ দেখুৱালে ।"
আধাৰ কাৰ্ড আছিল তেজপুৰৰ ঠিকনাৰ
লগতে তেওঁ কয়, "ঘনকান্ত গগৈৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ ঠিকনাটো আছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ । তেওঁ ওচৰৰে মানুহ, শোণিতপুৰ আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় । সেই ঠিকনাতে ফাইনেঞ্চো হৈ যাব । ফাইনেঞ্চাৰে ফাইনেঞ্চো কৰিলে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ এখন টিভিএছ জুপিটাৰ ল'লে । আমি জুপিটাৰখন তেওঁক ডেলিভাৰী দিলোঁ ।"
দুচকীয়া বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন গুৱাহাটীৰ
তেওঁ লগতে কয়, "কাম-কাজ হৈ গ'ল । তেওঁ তেতিয়াই ক'লে যে তেওঁৰ স্কুটীৰ নম্বৰটো গুৱাহাটীৰ পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব । মই ক'লো হৈ যাব, আমাৰো গুৱাহাটীৰ পঞ্জীয়ন হয় । আমিতো বেলেগ একো ভবা নাই, গুৱাহাটীৰ নম্বৰ তেওঁক কৰি দিলোঁ ।"
স্কুটীৰ লগত পোৱা কুপনত লাভ কৰিছিল ৱাশ্বিং মেচিন
আনহাতে, উপহাৰ লাভ কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে কয়, "সেইখিনি সময়ত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আমাৰ এখন লটাৰী খেল চলি আছিল । আমি গাড়ীৰ নথি-পত্ৰৰ লগত লটাৰী কুপন এখনো বিনামূলীয়াকৈ দিছোঁ । দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা কপাল, তেওঁ যিখন স্কুটী নিছিল তাৰ লগত দিয়া লটাৰী কুপনত এটা ৱাশ্বিং মেচিনো পালে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰথমতে ৱাশ্বিং মেচিনটো পোৱাত আমাৰ ভাল লাগিছিল, কাৰণ আমাৰ ডীলাৰৰ এজন গ্ৰাহকে ৱাশ্বিং মেচিন এটা পাইছে । আমাৰ ডীলাৰৰ কাৰণে এটা এডভাণ্টেজ । তেওঁক ফোনো কৰা হ'ল । ফোন কৰাৰ পিছত কেইদিনমান দেৰিকৈ তেওঁ আহি আমাৰ পৰা ৱাশ্বিং মেচিনটো চমজি ল'লে । লগতে টিভিএছৰ ফাইনেঞ্চতো লটাৰীযোগে 'নেক্ বেণ্ড' এডাল পালে ।"
এমাহৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো ছাৰ্ভিচিং, নিদিলে এমাহৰো কিস্তি
ইফালে কিস্তি পৰিশোধ নকৰা সন্দৰ্ভত ডীলাৰৰ প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে কয়, "এবাৰ আহি তেওঁ ছাৰ্ভিচিং এটাও কৰিলে । প্ৰথম মাহৰ ভিতৰতে ছাৰ্ভিচিং কৰিছে । ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ পিছত ঘনকান্ত গগৈক আমাৰ ফাইনেঞ্চৰ ল'ৰাই ইয়াৰ পৰা ফোন কৰি থাকে, ফোনটো নধৰে । কাৰণ তেওঁ স্কুটীৰ ইএমআই দিয়া নাছিল । কিন্তু তেওঁ এবাৰো ইএমআই নিদিলেই ।"
চাকৰি গ'ল টিভিএছ ফাইনেঞ্চৰ কৰ্মচাৰীৰ
তেওঁ লগতে কয়, "টিভিএছ ক্ৰেডিটৰ যিজন ফাইনেঞ্চাৰ ল'ৰা আছিল তেওঁ নিজৰ জেপৰ পৰা ফাণ্ডিং কৰিবলগীয়া হ'ল । কাৰণ আজিকালি নিয়ম অনুসৰি দুই-তিনিটা ইনষ্টলমেণ্ট গ্ৰাহকে আদায় নিদিলে নিজে ফাণ্ডিং কৰিবই লাগিব । গতিকে তেওঁ নিজৰ জেপৰ পৰা ফাণ্ডিং কৰিলে । পিছত ল'ৰাজনৰ চাকৰি গ' ল । কাৰণ টিভিএছৰ নিয়ম অনুসৰি গ্ৰাহকে কিস্তি আদায় নিদিলে যিয়ে ফাইনেঞ্চৰ বিষয়টো চোৱাচিতা কৰে তেওঁ কোম্পানীক পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব । ৮-১০ হাজাৰ টকাত কাম কৰা ল'ৰা এজনে গগৈৰ ইনষ্টলমেণ্ট ৪-৫ হাজাৰ টকা প্ৰত্যেক মাহত কেনেকৈ দিয়ে ? তেনেকৈয়ে ঘনকান্ত গগৈৰ কাৰণে ল'ৰাজনৰ চাকৰি গ'ল ।"
'প্ৰেছ' লিখা বাহনত আহিছিল ঘনকান্ত
উল্লেখ্য যে ঘনকান্তৰ গাড়ীত লগোৱা আছিল 'প্ৰেছ' ষ্টীকাৰ । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "তেওঁৰ গাড়ীখনত 'প্ৰেছ' লিখা আছিল । আমি প্ৰথমতে গম নাপাওঁ । যেতিয়া তেওঁ গাড়ীখন উলিয়াই লৈ গৈছে তেতিয়াহে দেখিছোঁ যে গাড়ীখনৰ বেক ছাইডত 'প্ৰেছ' লিখা আছে । গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আমাৰ ফালে ৰাখিছিল । আমি গাড়ী চোৱা নাই, গগৈ যোৱাৰ পিছতহে দেখিছোঁ । স্কুটী নিয়াৰ পিছতো আমি তেওঁক 'প্ৰেছ'ৰ মানুহ বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ । তেওঁ যি ভদ্ৰলোকৰ নিচিনা চেহেৰা লৈ আহিছিল, সেইজনৰ আজি যিটো চেহেৰা দেখিছোঁ, ক'বলৈ আমাৰ ভাষা নাই ।"
কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে
প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে কয়, "এইজন মানুহকতো আমি মানুহ বুলি ক'বই নোৱৰা হলোঁ । এজন বদমাচ । আমি প্ৰথমতে দেখোঁতে এজন ভদ্রলোকৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিল । আজি তেওঁৰ আচল স্বৰূপটো দেখা পালোঁ যে তেখেত এজন অসুৰ । এটা পৰিয়াল শেষ কৰি পেলালে । সেইজনৰ বিষয়ে ভালকৈ ক'বলৈ আমাৰ ভাষাই নাই । বেয়াকৈ ক'বলৈও আমাৰ শব্দ কমি গৈছে । আমি এটাই বিচাৰোঁ যে ঘনকান্ত গগৈৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে ।"