ETV Bharat / state

হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ড: অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

ঘনকান্ত গগৈৰ মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ সমাপ্ত হোৱাত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল ৷

HOTEL BILAS INN MURDER CASE
ঘনকান্ত গগৈক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2026 at 12:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচস্থিত হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক মঙলবাৰে আদালতে ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

৩ নৱেম্বৰত গগৈক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব । ঘনকান্ত গগৈক ২৭ অক্টোবৰত আদালতে ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

TAGGED:

HOTEL BILAS INN MURDER CASE
গুৱাহাটী হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ড
ন্যায়িক জিম্মালৈ ঘনকান্ত গগৈ
গুৱাহাটীত গুলীচালনা ঘটনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.