হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ড: অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ড: অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
ঘনকান্ত গগৈৰ মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ সমাপ্ত হোৱাত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল ৷
ঘনকান্ত গগৈক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (ETV Bharat)
Published : November 3, 2026 at 12:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচস্থিত হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক মঙলবাৰে আদালতে ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
৩ নৱেম্বৰত গগৈক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব । ঘনকান্ত গগৈক ২৭ অক্টোবৰত আদালতে ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
মঙলবাৰে ঘনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ সমাপ্ত হোৱাত পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আৰু আদালতে তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।