আৰক্ষীৰ আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টাত গুলিবিদ্ধ ঘনকান্ত, চিকিৎসালয় নৌপাওঁতেই মৃত্যু
আৰক্ষীৰ গুলী লগাৰ পিছতে ঘনকান্তক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
Published : November 4, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 7:44 AM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেল বিলাস ইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ আৰু নাই ৷ অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু হয় ৷ পাঁচজনকৈ নিৰীহক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘনকান্তৰ অসম আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় ৷ শিৱসাগৰৰ ফুলপানীচিগাত আৰক্ষীৰ গুলীত ঘনকান্ত গগৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল । চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত ঘনকান্তৰ মৃত্যু হয় ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰাই ঘনকান্ত গগৈক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আন এক গোচৰৰ তদন্তৰ খাতিৰত শিৱসাগৰ থানালৈ নিছিল । আদবাটতে আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শক দেৱাশীষ শৰ্মাৰ পৰা পিষ্টল কাঢ়ি লৈ গুলীচালনা কৰি ঘনকান্তই পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি আন এক অভিযোগ পোৱা গৈছে ।
#WATCH | Sivasagar, Assam: Ghanakanta Gogoi, allegedly involved in the shooting deaths of five people in Guwahati, dies after being injured in a police firing incident in Sivasagar. SSP Papori Chetia says, "While transporting one wanted accused of Sivasagar Police Station... he requested for a nature's call and then in this area he was taken out of the vehicle for that. Because he is a trained professional shooter, so he tried to snatch the service pistol of our officer who is an investigating officer also. And during that scuffle, three rounds of bullets have been fired... and to prevent further assault, one of the PSO had to fire back from his service weapon and in that the accused was also injured and when he was brought to the hospital he was declared dead..." (03.11)— ANI (@ANI) November 4, 2026
আৰক্ষীয়েও এই কথাত গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ আৰক্ষীৰ গুলী লগাৰ পিছতে ঘনকান্তক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ২৬ অক্টোবৰৰ নিশা হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ঘনকান্তক আটক কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছৰটো দিনত অভিযুক্ত গগৈক পল্টন বজাৰ থানাত সোধা-পোছাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ চিজেএম আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল ৷ আদালতে তেওঁক ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
এই ৭ দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ঘনকান্তৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ শেষ হোৱাত পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ৷ তাৰপিছত আদালতে তেওঁক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
অধিক তথ্যৰ অপেক্ষাত...
লগতে পঢ়ক: বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে চিকেনছ্ নেকত হ’ব আণ্ডাৰ গ্ৰাউণ্ড টানেল অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী