ETV Bharat / state

আৰক্ষীৰ আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টাত গুলিবিদ্ধ ঘনকান্ত, চিকিৎসালয় নৌপাওঁতেই মৃত্যু

আৰক্ষীৰ গুলী লগাৰ পিছতে ঘনকান্তক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷

GHANKANTA GOGOI KILLED
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 7:39 AM IST

|

Updated : November 4, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেল বিলাস ইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈ আৰু নাই ৷ অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু হয় ৷ পাঁচজনকৈ নিৰীহক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘনকান্তৰ অসম আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় ৷ শিৱসাগৰৰ ফুলপানীচিগাত আৰক্ষীৰ গুলীত ঘনকান্ত গগৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল । চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত ঘনকান্তৰ মৃত্যু হয় ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰাই ঘনকান্ত গগৈক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আন এক গোচৰৰ তদন্তৰ খাতিৰত শিৱসাগৰ থানালৈ নিছিল । আদবাটতে আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শক দেৱাশীষ শৰ্মাৰ পৰা পিষ্টল কাঢ়ি লৈ গুলীচালনা কৰি ঘনকান্তই পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি আন এক অভিযোগ পোৱা গৈছে ।

আৰক্ষীয়েও এই কথাত গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ আৰক্ষীৰ গুলী লগাৰ পিছতে ঘনকান্তক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ২৬ অক্টোবৰৰ নিশা হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ঘনকান্তক আটক কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছৰটো দিনত অভিযুক্ত গগৈক পল্টন বজাৰ থানাত সোধা-পোছাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ চিজেএম আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল ৷ আদালতে তেওঁক ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

এই ৭ দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ঘনকান্তৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ শেষ হোৱাত পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ৷ তাৰপিছত আদালতে তেওঁক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

অধিক তথ্যৰ অপেক্ষাত...

লগতে পঢ়ক: বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে চিকেনছ্ নেকত হ’ব আণ্ডাৰ গ্ৰাউণ্ড টানেল অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী

Last Updated : November 4, 2026 at 7:44 AM IST

TAGGED:

অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ
ঘনকান্ত গগৈ
হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ড
ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু
HOTEL BILAS INN MURDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.