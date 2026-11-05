পোহৰৰ চাকিগছি জ্বলাবলৈ নেহা কুমাৰীয়ে সাজু কৰিছে হস্তনিৰ্মিত মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড

পোহৰৰ চাকিগছি জ্বলাবলৈ নেহা কুমাৰীয়ে সাজু কৰিছে হস্তনিৰ্মিত মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড
আজৰি সময়ত 'পাইপ ক্লীনাৰ'ৰ সহায়ত নান্দনিক হস্তনিৰ্মিত মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে এগৰাকী মহিলা । হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহে বজাৰত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে ।
Published : November 5, 2026 at 5:57 PM IST
গুৱাহাটী: পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো তিনিদিন বাকী । দীপাৱলী উপলক্ষে ঘৰখন কেনেকৈ সজাব, কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰি তাৰবাবে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে । সেয়ে মহানগৰীৰ বজাৰসমূহত এতিয়া গ্ৰাহকে চাকি আলোকসজ্জা বিচাৰি ভিৰ কৰিছে ।
এই উৎসৱৰ বতৰতে বহু থলুৱা শিল্পী আৰু মহিলাই নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰে তৈয়াৰী হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী বজাৰলৈ উলিয়াই দি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।
ঠিক তেনেদৰে, এইবাৰ দীপাৱলীত ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মণিপুৰীবস্তিৰ এগৰাকী গৃহিনী সক্ষম হৈছে। তেওঁ হৈছে নেহা কুমাৰী ।
নিজৰ সৃষ্টিশীল চিন্তাৰে তেওঁ এইবাৰ দীপাৱলীৰ বাবে বিশেষভাৱে নান্দনিক মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড সাজি উলিয়াইছে । বজাৰৰ প্লাষ্টিক বা কৃত্ৰিম সামগ্ৰীৰ ভিৰৰ মাজত নেহা কুমাৰীৰ এই হস্তনিৰ্মিত পদুমফুল আৰ্হিত মমবাতিৰ ষ্টেণ্ডবোৰে এতিয়া গ্ৰাহকৰ মাজত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰা দেখা গৈছে ।
ইটিভি ভাৰতত উপস্থিত হৈ নেহা কুমাৰীয়ে দীপাৱলী উপলক্ষে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰে । তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ গ্ৰাহকে কিদৰে আদৰি লৈছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"গ্ৰাহকৰ পৰা খুবেই ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ । এই সামগ্ৰীসমূহ মই ম'বাইলত ভিডিঅ' চাই চাই 'পাইপ ক্লীনাৰ'ৰ সহায়ত বনাইছোঁ । দিপাৱলীৰ বাবে প্ৰায় ১০০ মমবাতি ষ্টেণ্ডো বনাইছোঁ ।"
এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিমানদিন লাগে, কি কি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"এইবোৰ বনাওতে মোৰ প্ৰায় ১৫ দিনমান সময় লাগিছিল । বৰ্তমান এই কেণ্ডেল ষ্টেণ্ডবোৰ বৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে । ইয়াৰ উপৰিও দিপাৱলীৰ বিশেষ 'শুভ লাভ'ৰ লগতে ঘৰৰ দুৱাৰমুখত সজোৱা সামগ্ৰীও মই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ । এইবোৰ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে এবছৰৰ পৰা ডেৰ বছৰলৈ ভালে থাকিব । এই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য মাত্ৰ ১০০ টকাৰ পৰা ৩০০ টকাৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ।"
পূৰ্বৰে পৰা ফুলৰ বুকে আৰু লেম্প ষ্টেণ্ড বনাই অহা নেহাই এইবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে বিশেষভাৱে প্ৰায় ১০০ টা মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড তৈয়াৰ কৰিছিল । অতি আনন্দৰ কথা যে, উৎসৱৰ মূল দিনটো অহালৈ কেইটামান দিন বাকী থাকোতেই ইতিমধ্যে তেওঁৰ সৰহসংখ্যক মমবাতিৰ ষ্টেণ্ডে বিক্ৰী হৈ শেষ হৈছে । গ্ৰাহকৰ এনে বিপুল সঁহাৰিয়ে তেওঁক ভৱিষ্যতে আৰু এখোজ আগুৱাই যাবলৈ উৎসাহিত কৰি তুলিছে ।
উল্লেখ্য যে , নেহা কুমাৰীৰ এই সফলতা কেৱল ব্যৱসায়িক দিশতে সীমাবদ্ধ নহয়, ই সমাজৰ আন বহু নাৰীৰ বাবেও এক ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা । মাত্ৰ এবছৰীয়া এটি সন্তানৰ মাতৃ নেহাই ঘৰখনৰ আৰু সন্তানৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন লোৱাৰ পিছতো যি আজৰি সময় পায়, সেই সময়খিনিক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে । সন্তানৰ চোৱা-চিতা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আজৰি পৰত ঘৰতে ধুনীয়া ধুনীয়া হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি তেওঁ আজি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।