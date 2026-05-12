উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দলত্যাগ-বিৰোধী আইন প্ৰয়োগৰ ক্ষমতা বাতিল ন্য়ায়ালয়ৰ

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দলত্যাগ-বিৰোধী আইন প্ৰয়োগৰ ক্ষমতা বাতিল ন্য়ায়ালয়ৰ
উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ৪২ সংখ্যক সংশোধনী আইনৰ অধীনত সংযোজিত নিয়ম ১৮এ প্ৰণয়নৰ অধিকাৰ নাছিল পৰিষদৰ ।
Published : May 12, 2026 at 11:38 AM IST
হাফলং: গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দলত্যাগ-বিৰোধী আইন প্ৰয়োগৰ ক্ষমতা বাতিল কৰিছে । আদালতে এই সন্দৰ্ভত এটা গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কয় যে ২০১৭ চনত উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ৪২ সংখ্যক সংশোধনী আইনৰ অধীনত সংযোজিত নিয়ম ১৮এ প্ৰণয়নৰ অধিকাৰ পৰিষদৰ নাছিল ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আশুতোষ কুমাৰ আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰীৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে ৰায় প্ৰদান কৰি কয় যে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতাৰ ভিতৰত দলত্যাগ-বিৰোধী আইন অন্তৰ্ভুক্ত নহয় । আদালতে কয় যে এই বিষয়টো সংবিধানৰ দশম অনুসূচীৰ অধীনতহে অন্তৰ্ভুক্ত ।
দলত্যাগ-বিৰোধী আইন :
১৯৮৫ চনত ভাৰতীয় সংবিধানত দশম অনুচ্ছেদ হিচাপে সংযোজন কৰা হৈছিল দলত্যাগ-বিৰোধী আইন । সংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভা দুয়োটাতে ব্যাপক দল বাগৰা কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দলত্যাগ-বিৰোধী আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । ২০০২ চনত সংবিধান কাৰ্যকৰীকৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগে দলত্যাগ বিৰোধী আইন বলৱৎ কৰে ।
কোন বিষয়ত আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে ?
আদালতে উল্লেখ কৰে যে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ পূৰ্ণাংগ বিধানসভা নহয় আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ নথকা বিষয়ত আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে । সেইবাবে দলত্যাগ-বিৰোধী আইন সংবিধান বিৰোধী আৰু ক্ষমতাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা বুলি ঘোষণা কৰা হয় ।
ডিমা হাছাও জিলাৰ চাৰিগৰাকী ব্য়ক্তিয়ে এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল । তেওঁলোকে পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ দলত্যাগৰ ভিত্তিত অযোগ্য ঘোষণা কৰা আইন সংযোজন কৰা সংশোধনীক প্ৰত্য়াহবান জনাইছিল । উক্ত ৰায়ত আদালতে আৰু উল্লেখ কৰে যে এই ধৰণৰ আইন সংযোজন কৰিব লাগিলে সংসদীয় ব্যৱস্থা আৰু সংসদৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন ।
