ETV Bharat / state

বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ গৌহাটী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ

আদালতে কয় যে পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু ইয়াৰ উন্নয়ন তথা বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষিত কৰাটো ৰাজ্যৰ এক সাংবিধানিক দায়িত্ব । বেদখলকাৰীক ৩০ দিনৰ সময় ৷

Guwahati High Court
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : June 10, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান । নিজৰ ৰায়দানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহক বেদখলমুক্ত কৰা আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্বৰ কথা পুনৰ দোহাৰে । লগতে ন্যায়ালয়ে অভিযুক্ত বেদখলকাৰীক বনাঞ্চলৰ ভূমি খালী কৰিবৰ বাবে ৩০ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে ।

ন্যায়াধীশ দেৱাশিস বৰুৱাৰ একক ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে লুটুমাই আৰু বৰপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলকে ধৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত অভিযোগ উত্থাপন হোৱা বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৰা কেইবাখনো আবেদনৰ ওপৰত ৰায়দান কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়ে ।

আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণ, "পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু ইয়াৰ উন্নয়ন তথা বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষিত কৰাটো ৰাজ্যৰ এক সাংবিধানিক দায়িত্ব ।"

আদালতে আবেদনকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী আঁতৰাই নি বিকল্প ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে ৩০ দিনৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰে । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ, জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু বন বিষয়াসকলক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি আবেদনকাৰীসকলে দখলীকৃত ভূমি খালী নকৰে, তেন্তে তেওঁলোকক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

আনহাতে, ৩০ দিনৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছত আবেদনকাৰী আৰু অন্যান্য বেদখলকাৰীৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ আদালতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ (এপিডিচিএল) পৰিচালন সঞ্চালকক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

আদালতে নিজৰ আদেশত কয় যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি কোনো অনা বনাঞ্চলিক কাম যেনে স্কুল, চিকিৎসালয়, অংগনৱাড়ী, সুলভ মূল্যৰ দোকান, পথ, বৈদ্যুতিক আৰু টেলিফোন লাইন আৰু সামূহিক কেন্দ্ৰ আদিৰ বাবে তেতিয়ালৈকে সলনি কৰিব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈকে আইন অনুসৰি এইবোৰৰ বাবে অনুমোদন লাভ নকৰে । ৰায়দানত চিনাক্ত কৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত বৰ্তমান থকা সা-সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত উপযুক্ত পদক্ষেপ ল’বলৈ অসমৰ মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে আদালতে মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ দিয়ে যে বেদখলমুক্ত কৰা ভূমি যাতে কোনো অনা বনাঞ্চলৰ কামত ব্যৱহাৰ নহয় আৰু বন বিভাগে সেইবোৰত পুনৰ বনানিকৰণ ব্যৱস্থা ফলপ্ৰসূভাৱে গ্ৰহণ কৰে ।

এই গোচৰটো হোজাই আৰু নগাঁও জিলাৰ গাঁৱে-ভূঞে বাস কৰা ৮৯ গৰাকী আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা লেখ আবেদনৰ সৈতে জড়িত । আবেদনকাৰীসকলে দাবী কৰে যে তেওঁলোকে ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ জ্ঞাতসাৰে আৰু অনুমতি সাপেক্ষে এই অঞ্চলসমূহত বাস কৰি আহিছে । লগতে তেওঁলোকৰ দাবীৰ সমৰ্থনত আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ পৰিচয়-পত্ৰ, ৰেচন কাৰ্ড, জব কাৰ্ডৰ দৰে নথি-পত্ৰও দাখিল কৰে ।

আবেদন অনুসৰি, নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ সংমণ্ডল বন বিষয়াই ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত জাননী জাৰি কৰি লুটুমাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি থকা বাসিন্দাসকলক উক্ত ভূমি খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পিছত আবেদনকাৰীসকলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে, য'ত প্ৰথমে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক 'স্পিকিং অৰ্ডাৰ' বা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আপত্তি বা অনুৰোধ সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।

এই ৰায় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অসমৰ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা পৰংগম গোস্বামীয়ে কয় যে আদালতে ৰাজ্যৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি অনা বনাঞ্চলিক কামৰ বাবে সলনি কৰিব নোৱাৰিব বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :১১ খন জিলাক সামৰি চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পৰিবহণ ব্যৱস্থা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি
লগতে পঢ়ক :অসম-ইউৰোপ অংশীদাৰিত্বত ৰাজ্যত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা : গুৱাহাটীত ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি

TAGGED:

GUWAHATI HIGH COURT
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM GOVT EVICTION DRIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.