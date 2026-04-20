কৃত্ৰিম বানত পুনৰ ডুবিল গুৱাহাটী;সোমবাৰে বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান
কৃত্ৰিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী । প্ৰায় প্ৰতিটো অঞ্চলে প্ৰভাৱিত । মালিগাঁৱত এগৰাকী যুৱতী সন্ধানহীন ।
Published : April 20, 2026 at 7:43 AM IST
গুৱাহাটী : উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা হোৱা অবিৰত বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অঞ্চলে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে । বেলতলা, হাতীগাওঁ, ৰুক্মিণী গাওঁ, পাঞ্জাবাৰী, ছয়মাইল, গণেশগুৰি, কাহিলীপাৰা, জু-ৰোড, চানমাৰি, গান্ধীবস্তি, আমবাৰী, জি এছ ৰোড, মালিগাঁও, যোৰাবাটকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । একপ্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী ।
ইয়াৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে এক জৰুৰী আদেশ জাৰি কৰি ২০ এপ্ৰিলত (সোমবাৰ) সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে । জৰুৰী নিৰ্দেশনাত প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে যে ১৯ এপ্ৰিলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পানী জমা হৈ জনজীৱন ব্যাহত কৰিছে । এই পৰিস্থিতিত শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক তথা কৰ্মচাৰীৰ সুৰক্ষাৰ কথা বিবেচনা কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাৰ ভিতৰত থকা সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান সোমবাৰে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
কামৰূপ মহানগৰ জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ তথা জিলা আয়ুক্তই এই আদেশ জাৰি কৰি নাগৰিকসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে অতি দৰকাৰী নহ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাযাবলৈও পৰামৰ্শ দিছে । ইফালে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলবোৰত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলিও জনোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে সন্ধিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে হোৱা কৃত্ৰিম বানত মহানগৰবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথত যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে । বহু লোক কৰ্মস্থলীতে দুপৰ নিশালৈ আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় । তাৰ মাজতে মালিগাঁৱত এগৰাকী যুৱতীও সন্ধানহীন হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । খবৰ অনুসৰি কৃত্ৰিম বানৰ মাজত গৈ অৱস্থাত উন্মুক্ত নলাত সোমাই যায় যুৱতীগৰাকী । এছডিআৰএফ আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
