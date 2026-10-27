হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে ছজনীয়া এছআইটি গঠন

হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে ছজনীয়া এছআইটি গঠন
ঘটনাটোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ পুংখানুপুংখ, বৈজ্ঞানিক আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্ত নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰা হৈছে ।
Published : October 27, 2026 at 5:06 PM IST
গুৱাহাটী: মহানগৰীৰ লাচিত নগৰস্থিত হোটেল বিলাস ইনত সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অনুসন্ধানৰ বাবে বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে ঘটনাটোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ পুংখানুপুংখ, বৈজ্ঞানিক আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্ত নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰা হৈছে ।
বিশেষ তদন্তকাৰী দলটোক নেতৃত্ব দিব যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে ৷ দলটোত থকা আৰক্ষী বিষয়াসকল হৈছে—
- অংকুৰ জৈন, যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত, গুৱাহাটী – দলৰ মুৰব্বী
- সম্ভৱী মিশ্ৰ, উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য), গুৱাহাটী – সদস্য
- ডঃ দেবজিৎ নাথ, উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (অপৰাধ), গুৱাহাটী – সদস্য
- ভিকু আচুমি, অতিৰিক্ত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মধ্য), গুৱাহাটী – সদস্য
- পৰিদৰ্শক কুলেশজ্যোতি ভূঞা, ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানা – সদস্য
- উপ-পৰিদৰ্শক অবিনাশ দাস, পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানা – সদস্য
এই বিশেষ তদন্তকাৰী দলটোৱে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ফৰেনছিক সাক্ষ্য-প্ৰমাণ পৰীক্ষা, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু অন্যান্য সাক্ষীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ, গুলীচালনাৰ পূৰ্বে সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি আৰু ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আন সকলো প্ৰাসংগিক দিশ সামৰি বিস্তৃত তদন্ত চলাব । ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ ঘটনাক্ৰম আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত সকলো পৰিস্থিতি তথা তথ্য উদ্ঘাটনৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত আছে ।
News Alert! Six-member SIT formed to probe Guwahati hotel firing; joint police commissioner to lead team: Assam Police. https://t.co/QZKs2liqrC— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল গুলীচলনা
বিলাস ইনত সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৯ বজাত সংঘটিত হৈছিল এই গুলীচালনাৰ ঘটনা । পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাই কেইবাজাঁই গুলীচালনা হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰে । খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে হোটেলখনৰ অভ্যৰ্থনা কক্ষত চাৰিজন লোকক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ।
STORY | 5 people shot dead at Guwahati hotel in dispute between property owner, leaseholder: Police Five people were allegedly shot dead at a hotel in Guwahati on Monday night in a dispute between the owner of the property and its leaseholder, police said. The incident happened around 9 pm at Hotel Bilas Inn, opposite Bora Service on the arterial GS Road, about 2 km from the Assam Police headquarters, they said. "An unfortunate firing incident took place today. Six persons sustained gunshot wounds, of whom five succumbed to the injuries. One person is undergoing treatment," Police Commissioner Partha Sarathi Mahanta told reporters outside the hotel. He said the accused, identified as Ghanakanta Gogoi -- the leaseholder of the property, was apprehended within one hour of the incident in the Paltan Bazar area. "The weapon used in the incident, a .32-bore licensed pistol, has been seized. Interrogation is underway, and preliminary investigation suggests that the incident stemmed from a property dispute related to the lease agreement of the hotel," Mahanta said. READ: https://t.co/R98T7HSojw— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
আনহাতে, হোটেললৈ যোৱা সংযোগী পথত দুজন লোকক আহত অৱস্থাত পোৱা যায় । আহত দুয়োজনকে ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়লৈ (GMCH) প্ৰেৰণ কৰা হয় । চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁলোকৰ এজনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু ঘটে । এই ঘটনাত মুঠ পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আন এজন বৰ্তমানেও গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
নিহত ব্যক্তিসকল
- ভূদেৱ ভৰালী (৬৫ বছৰ)
- হেলেনা ভৰালী (৫৮ বছৰ)
- দেৱৰ্ষি কাশ্যপ (৩৯ বছৰ)
- ৰিণিকা কাশ্যপ (৩০ বছৰ)
- নাৰায়ণ দাস (৪৮ বছৰ)
আনহাতে, সত্যেন্দ্ৰ পাঠক নামৰ ব্যক্তিগৰাকী বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
উল্লেখ্য যে এই গুলীচালনাৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে ঘনকান্ত গগৈ । তেওঁৰ মূল বাসস্থান ডিব্ৰুগড় যদিও তেওঁ পৰিয়াল সহিতে সাউকুছিত বাস কৰে । ঘনকান্ত গগৈয়ে নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিষ্টলেৰে ছজনক গুলীচালনা কৰে । ইয়াৰে পাঁচজনৰ মৃত্যু হয় আৰু এজন আহত হয় ।
Guwahati, Assam: Commissioner of Police Partha Sarathi Mahanta says, "It appears that the incident stemmed from a dispute, a property dispute related to the lease agreement of Hotel Bilas inn. Six people sustained gunshot injuries, and five of them have succumbed to their injuries, while one individual is currently undergoing treatment. The perpetrator behind the incident... Has been apprehended, and the weapon used in the crime has been seized. A full scientific investigation will be conducted, and the forensic teams have already arrived at the scene..."— IANS (@ians_india) October 26, 2026
প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য মতে, হোটেল বিলাস ইনৰ ভাড়াচুক্তি আৰু পৰিচালনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ পৰিণতিত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । ২০২৫ চনৰ ১০ ছেপ্টেম্বৰত হোটেলখনৰ মালিকসকলে অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ সৈতে পাঁচ বছৰীয়া এখন ভাড়াচুক্তি সম্পাদন কৰিছিল । চুক্তি অনুসৰি হোটেলখনৰ মাহিলি ভাড়া আছিল ১ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা ।
অভিযুক্তই হোটেলখনৰ মেৰামতি আৰু নৱীকৰণৰ কাম সম্পন্ন কৰাৰ পাছত হোটেলৰ চৌহদ ব্যৱহাৰ আৰু কেতবোৰ সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থাক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হয় । এই বিবাদ নিষ্পত্তিৰ উদ্দেশ্যে ২৬ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে হোটেলখনত এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । কিন্তু বৈঠকখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু পৰিস্থিতি শাৰীৰিক সংঘৰ্ষত পৰিণত হয় । ইয়াৰ পাছতেই অভিযুক্তই ছয়জন ব্যক্তিৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ উপস্থিতিৰ খবৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা এলেকাত পোৱা হয় আৰু তেওঁক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ অনা হয় । ঘটনাত ব্যৱহৃত পিষ্টলটোও জব্দ কৰা হৈছে ।
VIDEO | Assam: Five people were allegedly shot dead at a hotel in Guwahati on Monday night in a dispute between the owner of the property and its leaseholder. The incident happened at Hotel Bilas Inn, opposite Bora Service on the arterial GS Road. Latest visuals from the incident spot. #GuwahatiNews #GuwahatiFiring (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
ঘটনাস্থলী সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ (CID) আৰু ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ (FSL) দলৰ সহায়ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ঘটনাস্থলী পৰীক্ষা আৰু সাক্ষ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হয় ।
ঘটনাস্থলীৰ পৰা পইণ্ট ৩২ কেলিবাৰৰ পিষ্টলৰ কেইবাটাও ব্যৱহৃত খালী কাৰ্টিজ আৰু সজীৱ কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । বৰ্তমান তদন্তকাৰী বিষয়াই অভিযুক্তক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক:
হোটেল বিলাস ইনত গুলীচালনা : গুলীবিদ্ধ সত্যেন পাঠকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ
ঘাতকৰ গুলীয়ে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত কৰা হেলেনা ভৰালী কোন আছিল ?
ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত