অৰুণাচলৰ চিয়াং নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল গুৱাহাটী: প্ৰতিবাদকাৰীৰ মুক্তি আৰু প্ৰকল্প বাতিলৰ দাবী
গুৱাহাটীত অৰুণাচলৰ প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰকল্প বাতিল আৰু ধৃত সতীৰ্থসকলৰ মুক্তিৰ দাবী জনায় ।
Published : October 30, 2026 at 10:09 PM IST
গুৱাহাটী: অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰ জুই এতিয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমলৈকো তীব্ৰতৰভাৱে বিয়পি পৰিছে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ নেহেৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত একাংশ সচেতন নাগৰিকে প্ৰস্তাৱিত ‘আপাৰ চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প’ৰ বিৰুদ্ধে এক জংগী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
অৰুণাচলৰ চিয়াং নদীত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা এই বৃহৎ বান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সচেতন নাগৰিক, পৰিৱেশ কৰ্মী আৰু দল-সংগঠন একত্ৰিত হয় । প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি সমবেত হোৱা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতত প্লে'কাৰ্ড আৰু বেনাৰ লৈ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । তেওঁলোকে 'চিয়াং নদীবান্ধ বাতিল কৰক', 'প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ অভিযান বন্ধ কৰক' আৰু 'অৰুণাচলত আটক কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক' আদি বিভিন্ন চৰকাৰবিৰোধী শ্ল’গানেৰে ৰাজপথ কঁপাই তোলে ।
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা সুব্ৰত তালুকদাৰে কয়, "অৰুণাচলত নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা গণ-সংগ্ৰামলৈ অসমৰ ৰাইজৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে । স্থানীয় ৰাইজৰ সন্মতি নোহোৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা এনে বৃহৎ প্ৰকল্পসমূহ চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে ।"
অৰুণাচল চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বিনাচৰ্তে মুক্তিৰ দাবী জনাই তেওঁ কয় যে অহা সপ্তাহত উকিয়ামত নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে এখন বিশাল প্ৰতিবাদী সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
আনহাতে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাইনী মহন্তই চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নীতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, ‘‘চৰকাৰৰ ওচৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য বিদ্যুৎতকৈ বহু কম । মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰি কেৱল বিদ্যুৎ উৎপাদনতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । চিয়াং নদীক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে কৰা আন্দোলনক চৰকাৰে বৰ্বৰতাৰে দমন কৰিব খুজিছে ।’’ এই প্ৰতিবাদে স্পষ্ট কৰি দিছে যে অনাগত দিনত আপাৰ চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিবাদৰ জুই অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিব ।