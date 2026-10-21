দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা, মণ্ডপ আৰু আলোকসজ্জাৰ নামত পশ্চিম বংগৰ শিল্পী-ব্যৱসায়ীলৈ কোটি কোটি টকা
গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজাৰ কোটি কোটি টকা গ’ল পশ্চিম বংগলৈ । থলুৱাৰ বজাৰতকৈ বহিঃৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অত্য়াধিক...কুলগীতা সাউদৰ প্ৰতিবেদন
Published : October 21, 2026 at 6:29 PM IST
গুৱাহাটী: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বিজয়া দশমীৰ দিনটোত শেষ হৈছে । এটা বৰ্ষৰ বাবে মৰ্ত্যৰ পৰা দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাই বিদায় ল’লে, দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ লগে লগে মহানগৰীৰ দুৰ্গোৎসৱৰ উছাহ-উদ্দীপনা ম্লান পৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক দিশ পোহৰলৈ আহিছে।
এই অৰ্থনীতিৰ কথা শুনিলে বা পঢ়িলে কিজানি আপোনালোক আচৰিত নহৈ নোৱাৰে ! আপোনালোকে জানেনে যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰাই চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিম বংগৰ ব্যৱসায়ী আৰু শিল্পীসকলৰ হাতলৈ কোটি কোটি টকা ওলাই গৈছে ।
পূজা মণ্ডপ, মূৰ্তি, সা-সজ্জা আৰু বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ নামত এই বিপুল পৰিমাণৰ ধন ব্যয় হৈছে । মহানগৰীৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ পূজা কমিটীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
ধৰ্মীয় উৎসৱৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক কাৰ্য-কলাপৰ এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে ৷ সেয়া বিভিন্ন উৎসৱৰ পৰিৱেশত ইতিমধ্যে প্ৰতিফলিত হৈছে । বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজা বা এই উৎসৱৰ সময়ত মা দেৱীৰ প্ৰতিমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, পূজা মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, কাৰু-কাৰ্য সকলোতে অৰ্থনৈতিক দিশটো জড়িত হৈ আহিছে ।
থীমভিত্তিক পূজা মণ্ডপ, প্ৰতিমাৰ পয়োভৰৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত পূজা কমিটীসমূহৰ বাজেট যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । স্থানীয় শিল্পীৰ কৌশলৰ অভাৱত অসমৰ দুৰ্গা পূজাৰ কমিটীবোৰ এতিয়াও বহিঃৰাজ্য মানে বংগৰ পেণ্ডেল শিল্পীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ৷
গুৱাহাটীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা কমিটিসমূহে থিমভিত্তিক (এটা বিষয় লৈ তৈয়াৰ হোৱা পেণ্ডেল/ৰভাঘৰ) মণ্ডপ আৰু ব্যতিক্ৰমী মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে পশ্চিম বংগৰ নামী-দামী শিল্পীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি অহা হৈছে । ইয়াৰ বাবে বিপুল পৰিমাণৰ ধন পোনপটীয়াকৈ পশ্চিম বংগৰ শিল্পীসকলৰ হাতলৈ গৈ আছে।
অলোকসজ্জাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মা দেৱীৰ দূৰ্গাৰ মূল মণ্ডপ বা পেণ্ডেলৰ আশে পাশে হোৱা বিশেষ কাৰ্য-কলাপবোৰৰ এতিয়াও বংগৰ শিল্পীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ পূজাৰ আন এক আকৰ্ষণ হ’ল আলোকসজ্জা । পশ্চিম বংগৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ পৰা অহা বৈদ্যুতিক সজ্জাৰ ব্যৱসায়ীসকলে গুৱাহাটীত ডাঙৰ ডাঙৰ চুক্তি লাভ কৰে ।
গুৱাহাটীত ৬০০ খন পূজা, কোটি টকাৰ বাজেট
গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবাৰ প্ৰায় ৬০০ খন সৰু-বৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । এখনতকৈ আনখন পূজা মণ্ডপ অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ পূজা কমিটিসমূহে লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছে। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এই ধনৰ অধিকাংশই বহিঃৰাজ্যলৈ ওলাই গৈছে, যাৰ ফলত থলুৱা শিল্পীসকল লাভান্বিত হোৱাৰ বিপৰীতে পশ্চিম বংগৰ ব্যৱসায়ীসকল লাভৱান হৈছে । মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজাৰ কেৱল আলোকসজ্জাতে গড়ে ৬ ৰ পৰা ৮ লাখ টকাকৈ ব্যয় হৈছে ।
গুৱাহাটী কেইখনমান বৃহৎ পূজা কমিটীৰ ব্যয়
- আঠগাঁও দুৰ্গা পূজা কমিটী:
পূজা কমিটীখনৰ এইবাৰৰ পূজাৰ মুঠ বাজেট আছিল ৬০ লাখ টকা । ইয়াৰে মণ্ডপৰ কিছু কাৰিকৰী নিৰ্মাণ আৰু বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ বাবত কলকাতাৰ ব্যৱসায়ীক ১৪ লাখ টকাতকৈ অধিক ধন আদায় দিছে ।
- পাণ্ডু ৰেষ্টকেম্প কালীবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা :
থাইলেণ্ডৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত মণ্ডপ সজাই তোলা এইখন পাণ্ডু ৰেষ্টকেম্প কালীবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীখনৰ এইবাৰৰ বাজেট আছিল ৬০ লাখ টকা । তেওঁলোকে আলোকসজ্জা, পূজা মণ্ডপ আৰু মূৰ্তিৰ সকলো কাম কলকাতাৰ শিল্পীৰ দ্বাৰা কৰোৱাইছিল । ফলত বাজেটৰ সিংহভাগ লাখ লাখ টকা পশ্চিম বংগৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ হাতলৈ গৈছে ।
- জয়হিন্দ ক্লাৱ:
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত এইবাৰ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা জয়হিন্দ ক্লাৱ পূজা কমিটীৰ বাজেট আছিল প্ৰায় ৪০ লাখ টকা । মণ্ডপ আৰু আলোকসজ্জা সকলো পশ্চিম বংগৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এই কমিটিখনৰ পৰাও কেইবা লাখ টকা বহিঃৰাজ্যলৈ ওলাই যায় ।
- গীতানগৰ দুৰ্গা পূজা কমিটী:
এইবাৰ ৩০ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে পূজাৰ আয়োজন কৰা এই কমিটীৰ প্ৰায় ৮ লাখ টকা ব্যয় হৈছে কেৱল আলোকসজ্জাত । এই কামৰ অধিকাংশ কলকাতাৰ ব্যৱসায়ীক প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
- ভাস্কৰ নগৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্লাৱ:
এই ক্লাৱৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা পূজাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল বিশাল ৩৫ ফুট উচ্চতাৰ দুৰ্গা মূৰ্তি । কলকাতাৰ পৰা অহা বিশেষ শিল্পীৰ দলে নিৰ্মাণ কৰা এই মূৰ্তিটোৰ নামতেই কেৱল ৩ লাখতকৈ অধিক টকা ব্যয় হৈছে ।
- পশ্চিম বংগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ কাৰণ
পশ্চিম বংগৰ পৰা কিয় বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা আৰু শিল্পী অনা হয়, সেই সন্দৰ্ভত কেইবাখনো পূজা কমিটীৰ সৈতে কথা পতাত তেওঁলোকে কয়, "গুৱাহাটীত পশ্চিম বংগৰ দৰে উন্নত মানৰ আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা পোৱা নাযায় । তদুপৰি, থলুৱা বজাৰৰ তুলনাত তাত কম খৰচতে এনে সামগ্ৰী আৰু ডিজাইন উপলব্ধ হয় ।"
অগ্ৰিম ধন লৈ কলকাতাৰ শিল্পীৰ পলায়ন: বিপাঙত পূজা কমিটি
ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীত দুই এটা ঠগ-প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ৷ এই ঘটনাবোৰে পুনঃ বহিঃৰাজ্য়ৰ শিল্পীৰ ওপৰত থকা নিৰ্ভৰশীলতাৰ ঋণাত্মক দিশ উন্মোচিত কৰিছে বুলি নাম প্ৰকাশিত অনিচ্ছুক স্বয়ং পূজা কমিটীৰ সদস্য়ই ইটিভিক জনাইছে ৷
বহিঃৰাজ্যৰ শিল্পীৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ গৈ এইবাৰ কলিকতাৰ শিল্পীক মণ্ডপ বনাবলৈ দি কেইবাখনো পূজা কমিটি চৰম বিপাঙত পৰিবলগীয়া হয় । গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও আৰু নয়নতৰা পূজা কমিটীয়ে কলিকতীয়া শিল্পীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে ৷ জনৈক কলিকতাৰ মণ্ডপ শিল্পীয়ে দুখন পূজা কমিটিৰ পৰা অগ্ৰিম ধন লৈ পূজাৰ মণ্ডপৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আধাতেই সামৰি পলায়ন কৰাৰ দৰে ঘটনা স্বয়ং ইটিভিতেই প্ৰকাশ পাইছিল ।
উল্লেখ্য যে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱটোৰ জৰিয়তে থলুৱা অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ থল আছিল যদিও প্ৰযুক্তি, আধুনিক সজ্জা আৰু সঠিক ব্যৱস্থাপনাৰ অভাৱত ৰাজ্যৰ কোটি কোটি টকা প্ৰতি বছৰেই বহিঃৰাজ্যলৈ ওলাই যায় ।
পিছপৰি ৰৈছে নেকি থলুৱা শিল্পীসকল ?
বৰ্তমান সময়ত দুৰ্গা পূজা কেৱল ধৰ্মীয় উৎসৱ হৈ থকা নাই, এয়া এক বৃহৎ থীমভিত্তিক কলা প্ৰদৰ্শনীত পৰিণত হৈছে । কলকাতাৰ শিল্পীসকলে ফাইবাৰ গ্লাছ, প্লাষ্টাৰ অব পেৰিছ আৰু আধুনিক লাইটিঙৰ যি ব্যাপক ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ সৈতে থলুৱা শিল্পীসকলে প্ৰতিযোগিতা কৰাত কঠিন হৈ পৰে । লগতে বৃহৎ মণ্ডপ সাজিবলৈ যি আধুনিক প্ৰযুক্তি, যন্ত্ৰপাতি আৰু আগধনৰ প্ৰয়োজন হয়, অসমৰ বেছিভাগ থলুৱা শিল্পীৰে সেই আৰ্থিক সামৰ্থ নাথাকে ।
আনহাতে ডাঙৰ বাজেটৰ পূজা কমিটিসমূহে প্ৰচাৰ আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে 'কলকাতাৰ শিল্পী' বুলি বিজ্ঞাপন দিবলৈ বেছি ভাল পায়, যাৰ ফলত থলুৱা শিল্পীসকল যোগ্য হোৱা সত্তেও বঞ্চিত হয়।
অৱশ্যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰে বহু পূজা কমিটীয়ে অসমৰ থলুৱা বাঁহ, বেঁত আৰু খাগৰি ব্যৱহাৰ কৰি চতিয়া, বৰপেটা বা নলবাৰীৰ শিল্পীৰ দ্বাৰা মণ্ডপ সজাই তুলিছে । যাৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও স্থানীয় শিল্পীসকল লাভান্বিত হৈছে । একেদৰে নগাঁও, যোৰহাট, বোকাখাট আদি একাধিক স্থানত অসমৰ শিল্পীসকলক আগস্থান দিয়া হৈছে ।