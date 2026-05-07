ETV Bharat / state

কিমান যে স্মৃতি... ! দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাস খালী কৰিবলৈ আহি আৱেগিক পৰাজিত জননেতা

দিছপুৰৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাসগৃহ কিছুদিনৰ পাছত বিজেপি বিধায়ক পুলক গোঁহাইৰ নতুন ঠিকনা হ’ব ৷ জয়ী হোৱা দলৰ বহু ন-বিধায়কেৰে ভৰি পৰিব বিধায়ক আৱাসসমূহ ৷

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 5:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এটা-দুটা নাইবা তিনি-চাৰিটা কাৰ্যকাল একো একোটা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দিছপুৰলৈ অহা একাংশ জনপ্ৰতিনিধিয়ে এতিয়া বহু আৱেগ-অনুভূতি লৈ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসগৃহ এৰিবলগীয়া হৈছে । কাৰণ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ লগে লগে দিছপুৰৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাস খালী কৰিবলগীয়া হৈছে ।

প্ৰৱেশ ঘটিব নতুন বিধায়কৰ । ইতিমধ্যে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত টিকট নোপোৱা প্ৰায় সংখ্যক বিধায়কেই দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাস খালী কৰিছে । এইবাৰ নিৰ্বাচনত শাসক আৰু বিৰোধীৰ বহুকেইজন বিধায়ক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল । সেইসকলৰ বেছি সংখ্যকেই চৰকাৰী আৱাস খালী কৰাৰ পিছত এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা সদ্যপ্ৰাক্তন বিধায়কসকলে চৰকাৰী বিধায়ক আৱাস এৰিছে ৷

দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত আৱেগিক পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা অন্যতম এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হৈছে তিনিবাৰকৈ নাজিৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা তথা বিৰোধী দলপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থকা দেৱব্ৰত শইকীয়া । সুদীৰ্ঘ ১৫ বছৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত থকা দেৱব্ৰত শইকীয়াই বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰ এৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

ইতিমধ্যে যাৱতীয় সা-সামগ্ৰী লৈ বিধায়ক আৱাস এৰিবলৈ সাজু দেৱব্ৰত শইকীয়া । বৃহস্পতিবাৰে বহু সামগ্ৰী নিজৰ ঘৰলৈ নিয়া হয় যদিও সকলো সামগ্ৰী নিবলৈ দুদিনমান লাগিব বুলি এগৰাকী ঘৰুৱা কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ঘৰৰ বয়বস্তু গোটাই থকা সময়ত ঘৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মাতৃ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্রী হেমপ্ৰভা শইকীয়া আছিল যদিও কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

অৱশ্যে সমস্ত পৰিৱেশটো যথেষ্ট আৱেগিক আছিল । চৰকাৰী আৱাস হ'লেও সুদীৰ্ঘ সময় কটোৱা ঘৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁলোকৰ বহু আৱেগ-অনুভূতি আৰু স্মৃতি ।

Guwahati Dispur MLA hostel
দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাস (ETV Bharat Assam)

ঠিক তেনেদৰে নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ প্ৰাক্তন হৈ পৰা প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে চৰকাৰী বিধায়ক আৱাস এৰিব লাগিব । ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতেই কেইবাগৰাকী সদ্যপ্ৰাক্তন বিধায়কে সা-সামগ্ৰী লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইফালে পৰাজিত বিধায়কে আৱাস খালী কৰাৰ পূৰ্বেই নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কে পচন্দৰ ঘৰত নিজৰ নাম লগাইছে । দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসত দেখা গ'ল তিনিচুকীয়াৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিজেপি বিধায়ক পুলক গোঁহাইৰ নাম । সেইদৰে ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীৰ আৱাসত বিলাসীপাৰাৰ জীৱেশ ৰয়ৰ নাম দেখা গ'ল ।

Guwahati Dispur MLA hostel
দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাস (ETV Bharat Assam)

এনেদৰে এতিয়া টিকট নাপাই নাইবা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ চৰকাৰী আৱাস এৰিবলগীয়া প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ঘৰৰ সন্মুখত নৱ-নিৰ্বাচিত বহু বিধায়কৰ নাম লিখা দেখা গৈছে । বিধায়ক হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বেই পচন্দৰ বিধায়ক আৱাস লোৱাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে একাংশ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক ।

লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ১৭ গৰাকীকৈ বিধায়কে পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলগীয়া হ'ল । বিশেষকৈ বিজেপিৰ ছুনামিত এইবাৰ বিৰোধী উটিভাহি গ'ল । নাজিৰাত কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শ‍ইকীয়া, বৰক্ষেত্ৰীত দিগন্ত বর্মন, হাজো-শুৱালকুছিত নন্দিতা দাস পৰাজিত হ'ল ।

Guwahati Dispur MLA hostel
দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাস (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে শিৱসাগৰত অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা, ৰূপহীহাটত এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইছলাম, ভৱানীপুৰ-সৰভোগত চি পি এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, মন্দিয়াত এ আই ইউ ডি এফৰ ৰফিকুল ইছলাম, চেঙাত এ আই ইউ ডি এফৰ আশ্রাফুল হুছেইন, গৌৰীপুৰত এ আই ইউ ডি এফৰ মিজানুৰ ৰহমান, গোৱালপাৰা পূৱত ৰাইজৰ দলৰ হৈ অৱতীৰ্ণ হোৱা কংগ্ৰেছী আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ, আলগাপুৰ-কাটলিচেৰাত অগপৰ হৈ আৰু নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত নমা এ আই ইউ ডি এফৰ দুই বিধায়ক ক্রমে জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু নিজামউদ্দিন চৌধুৰীৰ লগতে এ আই ইউ ডি এফৰ কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক চুজামউদ্দিন লস্কৰ, জোনাইত অগপৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এ আই ইউ ডি এফৰ কৰিম উদ্দিন বৰভূঞা পৰাজিত হ'ল ।

Guwahati Dispur MLA hostel
দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত আৱেগিক পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

ইফালে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত হৈ হাফলঙত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছা আৰু কোকৰাঝাৰত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ইউ পি পি এলৰ লৰেন্স ইছলাৰীও পৰাজিত হয় । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ১৯ খন আসন লাভ কৰিলে আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত ১০ খন আসন হেৰুৱালে ।

সেইদৰে যোৱাবাৰ ৬খন আসন থকা ইউ পি পি এলৰ এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অস্তিত্ব নাথাকিল । আনহাতে ১০খন আসন লাভ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফ দলে । সেইদৰে এইবাৰ মাত্ৰ দুখন আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল এ আই ইউ ডি এফ । ২০২১ত এ আই ইউ ডি এফ দলে ১৬খন আসন লাভ কৰিছিল যদিও এইবাৰ একপ্ৰকাৰ ধূলিসাৎ হ'ল এ আই ইউ ডি এফ দল ।

Guwahati Dispur MLA hostel
পৰাজিত হৈ আৱাস এৰাৰ প্ৰস্তুতি, নতুনৰ প্ৰৱেশৰ তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)

ইফালে ৰাইজৰ দলে এইবাৰ দুখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে মন্দিয়াত শ্বেৰমান আলীয়ে এইবাৰ জয় লাভ কৰিলে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকল একপ্ৰকাৰ ধূলিসাৎ হৈ পৰিল । যাৰ বাবে এতিয়া পৰাজিত বিধায়কসকলে আবেগিক হৈ দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসৰ সা-সুবিধা এৰি যাবলগীয়া হৈছে ।

ইফালে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৪৫ গৰাকী নতুন বিধায়ক জয়ী হৈ আহিছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ২৬গৰাকী বিজেপিৰ, বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ৯ গৰাকী আৰু ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী আছে ।

আনহাতে, বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপৰ ছয়গৰাকী প্রার্থী প্ৰথমবাৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে । সেইদৰে বিজেপিৰ মিত্রদল বি পি এফৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰথমবাৰৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা এইসকল বিধায়ক এতিয়া দিছপুৰৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসৰ নতুন আৱাসী হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা বিধানসভালৈ...অপ্ৰতিৰোধ্য ৰমাকান্ত দেউৰী

লগতে পঢ়ক : নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কৰ আটাইতকৈ ধনী কোন, মেট্ৰিক পাছ কিমানজন ?

TAGGED:

দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাস
বিধায়ক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত
দেৱব্ৰত শইকীয়া
চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসগৃহ
GUWAHATI DISPUR MLA HOSTEL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.