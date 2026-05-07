কিমান যে স্মৃতি... ! দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাস খালী কৰিবলৈ আহি আৱেগিক পৰাজিত জননেতা
দিছপুৰৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাসগৃহ কিছুদিনৰ পাছত বিজেপি বিধায়ক পুলক গোঁহাইৰ নতুন ঠিকনা হ’ব ৷ জয়ী হোৱা দলৰ বহু ন-বিধায়কেৰে ভৰি পৰিব বিধায়ক আৱাসসমূহ ৷
Published : May 7, 2026 at 5:30 PM IST
গুৱাহাটী: এটা-দুটা নাইবা তিনি-চাৰিটা কাৰ্যকাল একো একোটা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দিছপুৰলৈ অহা একাংশ জনপ্ৰতিনিধিয়ে এতিয়া বহু আৱেগ-অনুভূতি লৈ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসগৃহ এৰিবলগীয়া হৈছে । কাৰণ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ লগে লগে দিছপুৰৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাস খালী কৰিবলগীয়া হৈছে ।
প্ৰৱেশ ঘটিব নতুন বিধায়কৰ । ইতিমধ্যে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত টিকট নোপোৱা প্ৰায় সংখ্যক বিধায়কেই দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাস খালী কৰিছে । এইবাৰ নিৰ্বাচনত শাসক আৰু বিৰোধীৰ বহুকেইজন বিধায়ক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল । সেইসকলৰ বেছি সংখ্যকেই চৰকাৰী আৱাস খালী কৰাৰ পিছত এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা সদ্যপ্ৰাক্তন বিধায়কসকলে চৰকাৰী বিধায়ক আৱাস এৰিছে ৷
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা অন্যতম এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হৈছে তিনিবাৰকৈ নাজিৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা তথা বিৰোধী দলপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থকা দেৱব্ৰত শইকীয়া । সুদীৰ্ঘ ১৫ বছৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত থকা দেৱব্ৰত শইকীয়াই বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰ এৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ইতিমধ্যে যাৱতীয় সা-সামগ্ৰী লৈ বিধায়ক আৱাস এৰিবলৈ সাজু দেৱব্ৰত শইকীয়া । বৃহস্পতিবাৰে বহু সামগ্ৰী নিজৰ ঘৰলৈ নিয়া হয় যদিও সকলো সামগ্ৰী নিবলৈ দুদিনমান লাগিব বুলি এগৰাকী ঘৰুৱা কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ঘৰৰ বয়বস্তু গোটাই থকা সময়ত ঘৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মাতৃ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্রী হেমপ্ৰভা শইকীয়া আছিল যদিও কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।
অৱশ্যে সমস্ত পৰিৱেশটো যথেষ্ট আৱেগিক আছিল । চৰকাৰী আৱাস হ'লেও সুদীৰ্ঘ সময় কটোৱা ঘৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁলোকৰ বহু আৱেগ-অনুভূতি আৰু স্মৃতি ।
ঠিক তেনেদৰে নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ প্ৰাক্তন হৈ পৰা প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে চৰকাৰী বিধায়ক আৱাস এৰিব লাগিব । ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতেই কেইবাগৰাকী সদ্যপ্ৰাক্তন বিধায়কে সা-সামগ্ৰী লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে পৰাজিত বিধায়কে আৱাস খালী কৰাৰ পূৰ্বেই নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কে পচন্দৰ ঘৰত নিজৰ নাম লগাইছে । দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসত দেখা গ'ল তিনিচুকীয়াৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিজেপি বিধায়ক পুলক গোঁহাইৰ নাম । সেইদৰে ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীৰ আৱাসত বিলাসীপাৰাৰ জীৱেশ ৰয়ৰ নাম দেখা গ'ল ।
এনেদৰে এতিয়া টিকট নাপাই নাইবা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ চৰকাৰী আৱাস এৰিবলগীয়া প্ৰাক্তন বিধায়কৰ ঘৰৰ সন্মুখত নৱ-নিৰ্বাচিত বহু বিধায়কৰ নাম লিখা দেখা গৈছে । বিধায়ক হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বেই পচন্দৰ বিধায়ক আৱাস লোৱাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে একাংশ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক ।
লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ১৭ গৰাকীকৈ বিধায়কে পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলগীয়া হ'ল । বিশেষকৈ বিজেপিৰ ছুনামিত এইবাৰ বিৰোধী উটিভাহি গ'ল । নাজিৰাত কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া, বৰক্ষেত্ৰীত দিগন্ত বর্মন, হাজো-শুৱালকুছিত নন্দিতা দাস পৰাজিত হ'ল ।
সেইদৰে শিৱসাগৰত অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা, ৰূপহীহাটত এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইছলাম, ভৱানীপুৰ-সৰভোগত চি পি এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, মন্দিয়াত এ আই ইউ ডি এফৰ ৰফিকুল ইছলাম, চেঙাত এ আই ইউ ডি এফৰ আশ্রাফুল হুছেইন, গৌৰীপুৰত এ আই ইউ ডি এফৰ মিজানুৰ ৰহমান, গোৱালপাৰা পূৱত ৰাইজৰ দলৰ হৈ অৱতীৰ্ণ হোৱা কংগ্ৰেছী আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ, আলগাপুৰ-কাটলিচেৰাত অগপৰ হৈ আৰু নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত নমা এ আই ইউ ডি এফৰ দুই বিধায়ক ক্রমে জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু নিজামউদ্দিন চৌধুৰীৰ লগতে এ আই ইউ ডি এফৰ কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক চুজামউদ্দিন লস্কৰ, জোনাইত অগপৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এ আই ইউ ডি এফৰ কৰিম উদ্দিন বৰভূঞা পৰাজিত হ'ল ।
ইফালে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত হৈ হাফলঙত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছা আৰু কোকৰাঝাৰত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ইউ পি পি এলৰ লৰেন্স ইছলাৰীও পৰাজিত হয় । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ১৯ খন আসন লাভ কৰিলে আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত ১০ খন আসন হেৰুৱালে ।
সেইদৰে যোৱাবাৰ ৬খন আসন থকা ইউ পি পি এলৰ এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অস্তিত্ব নাথাকিল । আনহাতে ১০খন আসন লাভ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফ দলে । সেইদৰে এইবাৰ মাত্ৰ দুখন আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল এ আই ইউ ডি এফ । ২০২১ত এ আই ইউ ডি এফ দলে ১৬খন আসন লাভ কৰিছিল যদিও এইবাৰ একপ্ৰকাৰ ধূলিসাৎ হ'ল এ আই ইউ ডি এফ দল ।
ইফালে ৰাইজৰ দলে এইবাৰ দুখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে মন্দিয়াত শ্বেৰমান আলীয়ে এইবাৰ জয় লাভ কৰিলে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকল একপ্ৰকাৰ ধূলিসাৎ হৈ পৰিল । যাৰ বাবে এতিয়া পৰাজিত বিধায়কসকলে আবেগিক হৈ দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসৰ সা-সুবিধা এৰি যাবলগীয়া হৈছে ।
ইফালে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৪৫ গৰাকী নতুন বিধায়ক জয়ী হৈ আহিছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ২৬গৰাকী বিজেপিৰ, বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ৯ গৰাকী আৰু ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী আছে ।
আনহাতে, বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপৰ ছয়গৰাকী প্রার্থী প্ৰথমবাৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে । সেইদৰে বিজেপিৰ মিত্রদল বি পি এফৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰথমবাৰৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা এইসকল বিধায়ক এতিয়া দিছপুৰৰ চৰকাৰী বিধায়ক আৱাসৰ নতুন আৱাসী হ'ব ।