গুৱাহাটীৰ চাইবাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰত আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্ক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা, ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
আৰক্ষীৰ তদন্তই আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্কক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে; তদন্তকাৰীয়ে ধনৰ উৎস আৰু হিতাধিকাৰী চিনাক্ত কৰিব পাৰে । গৌতম দেবৰয়ৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : October 22, 2026 at 10:48 PM IST
নতুন দিল্লী: অসমৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ মেজেষ্টী মেন’ৰত কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে অভিযান চলাই ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাই অসমত চাইবাৰ অপৰাধৰ বিষয়টোত নতুন মাত্ৰা সংযোজন কৰিছে ৷ কেৱল ভুক্তভোগীক লক্ষ্য কৰি নহয়, সন্দেহযুক্ত জালিয়াতিৰ উপাৰ্জন স্থানান্তৰ আৰু সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰতো অসমক ঘাটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে ।
তদন্তকাৰীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে ধৃত ব্যক্তিকেইজন আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত আছিল । ইয়াৰে পাঁচজন পূৰ্বৰ চাইবাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰত পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে ষষ্ঠজন ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰ জিলাৰ বাসিন্দা চফকত আনছাৰীয়ে স্থানীয় মধ্যস্থতাকাৰীৰ পৰা নগদ ধন আৰু সোণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অসমলৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
ইটিভি ভাৰতক এই সন্দৰ্ভত সচেতন এজন বিষয়াই কয়, ‘‘তদন্ত এতিয়াও চলি আছে, আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এই অভিযোগ কৰা অভিযানৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই । কিন্তু অভিযানৰ সময়ত জব্দ কৰা প্ৰমাণে এনে নেটৱৰ্কে কেনেকৈ স্থানীয় যোগাযোগৰ লোকক নিযুক্তি দিয়ে, ধন স্থানান্তৰ কৰে আৰু সম্ভাৱ্যভাৱে ডিজিটেল জালিয়াতিৰ উপাৰ্জনক কেনেকৈ ভৌতিক সম্পত্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।’’
To face the challenges of rising cases of Cyber Crime in the country, we need to be prepared and maintain a high level of coordination among all the law enforcement agencies of various states. #cybersecurity #NEIndia #cybercrimeprevention https://t.co/mTG8TNfnUk— DGP Assam (@DGPAssamPolice) September 2, 2021
কামৰূপ জিলাৰ বকো-ছয়গাঁও অঞ্চলৰ নগৰবেৰাত আৰক্ষীৰ এটা দলে এই অভিযান চলায় । ঘটনাৰ পিছতে ঝাৰখণ্ড আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত একেলগে কাম কৰি আছে । আটকাধীন আন কেইজন হ’ল টুপমাৰীৰ আছিক মাহবুব আলোম, ৰংগেশ্বৰীৰ কলাত্মক ইছলাম, টুপমাৰীৰ জাহিদুল ইছলাম, হাতীগাঁৱৰ ভেটাপাৰাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞা আৰু দক্ষিণ ৰঙাপানীৰ জোমিৰ মল্ল ।
অভিযানৰ সময়ত জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে ১২টা চেল ফোন, কেইবাটাও এটিএম কাৰ্ড, দুটা নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা সোণৰ আঙুঠি আৰু ইয়াৰ ক্ৰয়ৰ ৰচিদ, এখন হুণ্ডাই আই২০ গাড়ী, এখন পালছাৰ এনএছ৪০০ মটৰ চাইকেল আৰু কেইবাখনো পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড ।
অভিযানৰ প্ৰায় দুদিন পূৰ্বে ক্ৰয় কৰা সোণৰ আঙুঠিবোৰ তদন্তৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ কিয়নো কৰ্তৃপক্ষই ৰচিদ, পেমেণ্টৰ ৰেকৰ্ড আৰু সন্দেহযুক্ত চাইবাৰ জালিয়াতিৰ ধনৰ সৈতে সম্ভাৱ্য সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰি আছে ।
আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোকৰ সৈতে জড়িত বাৰ্তালাপ, ভইচ মেছেজ আৰু অন্যান্য ডিজিটেল যোগাযোগৰ তথ্য় লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সন্দেহযুক্ত নেটৱৰ্কৰ বিত্তীয় লেনদেন পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে QR ক’ড, বেংকিঙৰ বিৱৰণ আৰু পেমেণ্টৰ তথ্যও পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
প্ৰখ্যাত চাইবাৰ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞ কোঁৱৰ বিক্ৰম সিঙে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয় যে চাইবাৰ অপৰাধৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ভুক্তভোগীসকলৰ ওপৰত তাৎক্ষণিক আৰ্থিক লোকচানৰ বাহিৰলৈ গৈছে ।
কোঁৱৰ বিক্ৰম সিঙে কয়, ‘‘শ শ কিলোমিটাৰ দূৰত বহি থকা এজন ব্যক্তিক ছলনা কৰি টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব পাৰে, আনহাতে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা একাউণ্ট, ইয়াক চম্ভালি থকা মধ্যস্থতাকাৰী আৰু উপাৰ্জন সংগ্ৰহ কৰা লোকসকল কেইবাখনো ৰাজ্যত বিয়পি পৰিব পাৰে । ভুক্তভোগীয়ে কি হৈছে সেই কথা উপলব্ধি কৰাৰ সময়লৈকে হয়তো ধনখিনি একাধিক একাউণ্টৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে বা নগদ ধন বা মূল্যৱান সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।’’
Cyber Criminals are on the lookout of gullible targets. If you have fallen prey to a cyber crime, help is available. Report immediately on Cyber Crime Portal: https://t.co/Mi4w8QgVBo #ThinkSafetyFirst https://t.co/1KwjJOxhtX— Assam Police (@assampolice) September 4, 2021
স্থানীয় মধ্যস্থতাকাৰী জড়িত হ’লে মূল জালিয়াতি অন্য ঠাইত সংগঠিত হ’লেও অসমৰ অপৰাধীসকল তদন্তৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে বুলিও তেওঁ কয় । সিঙে লগতে কয় যে যিসকল লোকে জানি-বুজি সন্দেহজনক লেনদেনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে অপৰাধমূলক দায়বদ্ধতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, আনহাতে যিসকল একাউণ্টধাৰীৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে তেওঁলোকো নিৰীক্ষণৰ অধীনলৈ আহিব পাৰে ।
অৰ্থনৈতিক পৰিণতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি সিঙে কয়, ‘‘পৰিয়ালসমূহে নিজৰ সঞ্চয় হেৰুৱাব পাৰে, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু ভুক্তভোগীসকলে ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে স্থানান্তৰ কৰা ধন আদায় কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব পাৰে । পৰিচয় নথিপত্ৰ আৰু বেংক একাউণ্টৰ অপব্যৱহাৰে নিৰীহ লোকসকলৰ বাবে অতিৰিক্ত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ সবিশেষ অনিয়মেৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।’’
সিঙৰ মতে, গুৱাহাটী গোচৰটোৱে চাইবাৰ অপৰাধৰ তদন্তত বিত্তীয় ফৰেনছিকৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱাটোও উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । তেওঁ কয় যে মোবাইল ফোন বা বেংক কাৰ্ডে এটা লীড দিব পাৰে, কিন্তু তদন্তকাৰীয়ে ডিজিটেল প্ৰমাণসমূহক বেংক ৰেকৰ্ড, পেমেণ্ট ট্ৰেইল, যোগাযোগ আৰু চিনাক্তকৰণযোগ্য ভুক্তভোগীৰ সৈতে সংযোগ কৰি কথিত অভিযানটোৱে কেনেদৰে কাম কৰিছিল সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব ।
বিষয়টোৰ বিষয়ে অৱগত এজন বিষয়াই কয়, “তদন্তকাৰীয়ে এতিয়াও ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা আৰু চাইফন অফ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা মুঠ ধনৰাশি নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই, কিয়নো আৰক্ষীয়ে বেংকিং ৰেকৰ্ড, ডিজিটেল যোগাযোগ আৰু সন্দেহযুক্ত আন্তঃৰাজ্যিক সংযোগ পৰীক্ষা কৰি নেটৱৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসৰ নিৰ্ণয় কৰে ।”
অৱশ্যে সিঙে কয় যে তদন্তকাৰীৰ বাবে বৃহত্তৰ পৰীক্ষা হ’ব সন্দেহযুক্ত উপাৰ্জনৰ উৎস চিনাক্ত কৰা, তেওঁলোকৰ গতিবিধি অনুসন্ধান কৰা, প্ৰতিজন অভিযুক্তৰ ভূমিকা নিৰ্ণয় কৰা আৰু আন সহযোগীয়ে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা কাম কৰিছিল নে নাই সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা । ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰই (I4C) কৰা বিশ্লেষণৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ধৃত ব্যক্তিসকল আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত আছিল ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰই জনসাধাৰণৰ সতৰ্কতা সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে মানুহে কেতিয়াও অজ্ঞাত ফোন কৰা লোকৰ সৈতে এককালীন পাছৱৰ্ড, বেংকিং প্ৰমাণপত্ৰ বা স্পৰ্শকাতৰ পৰিচয়ৰ বিৱৰণ শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, আৰু তেওঁলোকে আনক তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি ধন লাভ বা স্থানান্তৰ কৰিবলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ’ব লাগে ।
ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰই পৰামৰ্শ দিয়ে যে যিকোনো ব্যক্তিয়ে অনলাইনত প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিলে তৎক্ষণাত ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ অপৰাধ হেল্পলাইন ১৯৩০ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ অপৰাধ প্ৰতিবেদন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই কাণ্ডৰ খবৰ দিব লাগে ।
লগতে পঢ়ক: ষ্টেট বেংকত আপোনাৰো একাউণ্ট আছে নেকি ? সাৱধান, ডাৰ্ক ৱেবত ফাদিল ৩,৮৯৭ জন গ্ৰাহকৰ ব্যক্তিগত তথ্য