পৱন খেৰাৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰোৱানা জাৰি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ

পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে একাধিক পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশী সম্পত্তি থকা বুলি অভিযোগ কৰিছিল ।

Published : April 20, 2026 at 12:02 AM IST

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই অপৰাধ শাখাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰোৱানা জাৰি কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে কৰা আবেদন খাৰিজ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে । খেড়াই তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাশিত জামিনৰ বাবে আবেদন কৰাৰ এদিন পূৰ্বে যোৱা ৭ এপ্ৰিলত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰিছিল ।

মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰতিলিপি দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰা হয় । মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে কয় যে তদন্তকাৰী বিষয়াই (আইঅ’) জামিনবিহীন পৰোৱানা জাৰি কৰাৰ বাবে উল্লেখ কৰা ভিত্তিসমূহ 'কেৱল অনুমান আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু ৰেকৰ্ডত থকা কোনো সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নহয়" ।

আদেশত কোৱা হৈছে, “তদুপৰি যিহেতু গোচৰটো জ্ঞাত আৰু অপৰাধটো জামিনবিহীন, সেয়েহে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি তদন্তৰ উদ্দেশ্যে প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচিত হ’লে বিএনএছএছৰ ৩৫ নং ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষমতা ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ হাতত আছে ।”

মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে কয়, “উপৰোক্ত কথাবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পৰ্যায়ত জামিনবিহীন পৰোৱানা জাৰি কৰাৰ অনুৰোধ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি আৰু সেয়েহে নাকচ কৰা হৈছে ।”

খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী অপৰাধ শাখা আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১৭৫ (নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত মিছা বক্তব্য দিয়া) আৰু ৩১৮ ধাৰা (প্ৰতাৰণা)কে ধৰি বিভিন্ন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই যোৱা ৬ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী আৰু তেওঁৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিত জড়িত আন সকলোৰে বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । খেড়াই ৫ এপ্ৰিলত নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ পাছত গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ একাধিক পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশী সম্পত্তি থকা বুলি অভিযোগ কৰি ৯ এপ্ৰিলত অসমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা নিৰ্বাচনী শপতনামাত এইবোৰ ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল বুলি দাবী কৰিছিল । ইফালে খেড়াৰ এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই সেইদিনা নিশাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পানবজাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

