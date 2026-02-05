অপৰাধৰ ৰম্যভূমি গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ : গ্ৰেপ্তাৰ কাৰাধ্যক্ষ

অপৰাধৰ ৰম্যভূমি গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ : গ্ৰেপ্তাৰ কাৰাধ্যক্ষ
কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলা অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক ।
Published : February 5, 2026 at 7:53 PM IST
গুৱাহাটী: কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অপৰাধমূলক তথা অনৈতিক কাৰ্যকলাপ হোৱাটো নতুন ঘটনা নহয় । তেনে এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত । গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলি আছে অবাধ দুৰ্নীতি-অনিয়ম ।
খোদ কাৰাধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে কয়দীক বিলাসিতাৰ বাবে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন অবৈধ সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যি অভিযোগৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক ।
কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলা অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক । কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবাধ সৰবৰাহ চলোৱাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছিল । আনকি একাংশ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত ৰাজআতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ আছিল । সম্প্ৰতি বৰাক সোধা-পোছা চলাই আছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ।
উল্লেখ্য যে দেৱকমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগৰ তালিকা যথেষ্ট দীঘলীয়া । এবছৰ পূৰ্বে দেৱকমল বৰাই কাৰাধ্যক্ষ হিচাপে যোগদান কৰিছিল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ আছিল লখিমপুৰ কাৰাগাৰত । কিন্তু যোগদানৰ এটা বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁ বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।
২০২১ চনৰ পৰা পৰিণীতা বৰা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধ্যক্ষা হিচাপে দায়িত্বত আছে । পৰিণীতা বৰা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ লগতে শদিয়া জে'লৰো দায়িত্বত আছে । বুধবাৰে শদিয়া জে'লৰ পৰাই দিনৰ ভাগত পলায়ন কৰিছিল চাৰিজন কয়দীয়ে । অৱশ্যে তাৰে তিনিজন কয়দীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষী ।
ইফালে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম আৰু অনৈতিক কাৰ্যৰ ক্ষেত্রত বহু আৰক্ষীও জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । বুধবাৰে কয়দীক নিষিদ্ধ গাঞ্জা যোগান ধৰাৰ অভিযোগত দুজন জোৱান গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল । কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বুধবাৰে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ।
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নিচাযুক্ত গাঞ্জা যোগান ধৰাৰ অভিযোগত দুই আৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই জোৱানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নিচাযুক্ত সামগ্ৰী । বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জেৰাত দুই জোৱানৰ স্বীকাৰোক্তিত পোহৰলৈ আহিছিল বহু বিস্ফোৰক তথ্য ।
উল্লেখ্য যে কাৰাগাৰ অধীক্ষক প্ৰবীণ কুমাৰ হাজৰিকাই পহিলা ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিতে বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ৪৭/২৬ নম্বৰৰ গোচৰত সন্নিবিষ্ট কৰিছে BNS ৰ 199, 250, 308 ধাৰা । চৰকাৰী শীৰ্ষ বিষয়া হৈ আইন উলংঘা, আনক ব্যৱহাৰ কৰি ধন ঘটা, অভিযুক্ত-অপৰাধীক সুবিধা দি অপৰাধ লুকুওৱা, ভয়-ভাবুকিৰে অবাধে ধন ঘটা অপৰাধত এতিয়া অভিযুক্ত কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰা ।
কাৰাধ্যক্ষৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাৰাগাৰৰ ভিতৰত জুৱা, গাঞ্জা ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহাৰ উপৰি বিলাতী সুৰাৰ পৰা বিলাসিতাৰ পণ্যলৈকে যোগান ধৰাৰ অভিযোগ আছে । টকা দিলে চিগাৰেট, গাঞ্জা, ড্ৰাগছ যোগান ধৰা হয় । তদন্তত সকলো ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই আটক কৰা হৈছিল বিষয়াজনক । বুধবাৰৰ নিশা জেৰা কৰাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ধৃত দেৱকমল বৰাক বৃহস্পতিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই আৰু অধিক জেৰাৰ বাবে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত লৈছে ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কংকন বৰা আৰু দেৱজিত দাসৰে দেৱকমল বৰাৰ ডিজিটেল ধনৰ লেনদেনৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে । টকা দিলেই ছীমকাৰ্ডসহ ম’বাইল হেণ্ডছেট, বিচনাৰ পৰা কয়দী-হাজোতীয়ে পাইছিল মালিচৰ সুবিধা । কয়দীক ধৰিছিল সুৰা যোগান । আইন উলংঘা কৰি কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাই কয়দী-হাজোতীক ধনৰ বিনিময়ত বিলাসী জীৱনৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছিল ৷ কাৰাবন্দীক নিয়ন্ত্রণ কৰা কাৰাধ্যক্ষ এতিয়া নিজেই কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ব লাগিব ।
উল্লেখ্য যে কাৰাগাৰ হৈছে অপৰাধীৰ শুদ্ধিকৰণ, উপলব্ধি আৰু সমাজলৈ পুনৰ উভতি আহিবলৈ দিয়া এক সুযোগ । কিন্তু কাৰাগাৰ অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হোৱাটো অত্যন্ত চিন্তনীয় বিষয় ৷
