কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত গৰু ফাৰ্ম ! দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ কৰা অপূৰ্বৰ ফাৰ্মত এতিয়া ৯০টা গৰু

কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত গৰু ফাৰ্ম ! দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ কৰা অপূৰ্বৰ ফাৰ্মত এতিয়া ৯০টা গৰু
বিশুদ্ধ গাখীৰ উৎপাদন, নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক গৰু পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অপূৰ্ব ৰয়ে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত কুলগীতা সাউদৰ প্ৰতিবেদন...
Published : September 30, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 3:13 PM IST
গুৱাহাটী : ব্যস্ততাময় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সাধাৰণতে শুনা যায় গাড়ীৰ হৰ্ণৰ শব্দ, লগতে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আৰু ব্যস্ত জীৱনৰ নানা দৃশ্যই চকুত পৰে । কিন্তু তাৰ মাজতে লুকাই আছে এখন ব্যতিক্ৰমী গৰুৰ ফাৰ্ম । ভাস্কৰ নগৰৰ বাসিন্দা অপূৰ্ব ৰয়ে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত গীৰ গাই পালন কৰি নিজৰ সপোনৰ এখন ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছে ।
- দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মত বৰ্তমান গৰুৰ সংখ্যা ৯০ লৈ বৃদ্ধি
২০২২ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মাত্ৰ দুজনী গীৰ গায়েৰে অপূৰ্ব ৰয়ে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । উদ্দেশ্য আছিল নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে বিশুদ্ধ গাখীৰ যোগান ধৰা । গুজৰাটলৈ গৈ দুজনী গীৰ গাই ক্ৰয় কৰি অসমলৈ অনাৰ পাছতেই তেওঁ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । লাহে লাহে গুজৰাটৰ পৰা অনা এই গৰুৰ সংখ্যা ১৬ টালৈ বৃদ্ধি হ’ল ।
বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰৰ ফাৰ্মত প্ৰায় ৪০জনী গৰু আছে । সোণাপুৰতো আছে তেওঁৰ আন এখন ফাৰ্ম । দুয়োখন ফাৰ্ম মিলাই বৰ্তমান গৰুৰ সংখ্যা প্ৰায় ৯০জনী হৈছেগৈ ।
বিশুদ্ধ গাখীৰ উৎপাদনৰ লগতে নিৱনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক গৰু পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁ এই গৰুৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিল বুলি কয় ৷ ইটিভি ভাৰত আগত অপূৰ্ব ৰয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান বজাৰত বিশুদ্ধ গাখীৰ পোৱাটো সহজ নহয় । সেয়েহে বিশুদ্ধ গাখীৰ উৎপাদনৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকলক গৰু পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক উদাহৰণ দাঙি ধৰাই এই কামৰ মূল উদ্দেশ্য । তদুপৰি ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিলেও সৰুৰে পৰাই গৰুৰ প্ৰতি মোৰ মৰম আছিল । যাৰ বাবে এই কাম কৰিবলৈ মই আৰম্ভ কৰিলো ৷’’
- প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৫০ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন
অপূৰ্ব ৰয়ে তেওঁ এই ফাৰ্মৰ পৰা দৈনিক কিমান গাখীৰ বা গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত হয়, সেই সন্দৰ্ভতো ইটিভি ভাৰতৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য় কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰায় ৪ লাখ টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিনিয়োগেৰে আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মখনত এতিয়া প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৫০ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয় । প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ ১২০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হয় । আনহাতে ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত ঘীৰ মূল্য প্ৰতি কিলোত প্ৰায় ৫,০০০ টকা আৰু পনীৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১,০০০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হয় । এই দুয়োটা সামগ্ৰীৰো যথেষ্ট চাহিদা আছে ৷ কিন্তু ফাৰ্মৰ গাখীৰৰ চাহিদা ইমানেই বেছি যে পনীৰ আৰু ঘী প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবেও পৰ্যাপ্ত গাখীৰ ৰৈ নাযায় ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘ফাৰ্মখনত প্ৰায় ৮০ শতাংশই গীৰ জাতৰ গৰু আছে । ইয়াৰ লগতে দুজনীমান চাহিৱাল জাতৰ গৰুও আছে । একোজনী গৰুৱে দৈনিক সৰ্বাধিক প্ৰায় ১৫ লিটাৰ পৰ্যন্ত গাখীৰ দিয়ে ।’’
গৰুৰ খাদ্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘গৰুবোৰৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ যত্ন লোৱা হয় । প্ৰতিজনী গৰুক দৈনিক প্ৰায় ১০ কিলোগ্ৰাম দানা দিয়াৰ লগতে খেৰো যোগান ধৰা হয় । পুৱা আৰু গধূলি দুবাৰকৈ দানা দিয়া হয় । বৰ্তমান ফাৰ্মখনৰ বাবে দানা গুজৰাটৰ পৰা অনা হয় ।’’
- গৰু পালন কৰাটো কিমান সহজ ?
গুৱাহাটীৰ দৰে এখন ব্যস্ততাময় চহৰত গৰু পালনত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰে ৷ কাৰণ গৰুৰ গোৱৰ, গো-মুত্ৰ বা চাফ চিকুনৰ লগতে গোন্ধৰ বাবেও বহু বাধা আহি পৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত গো-ব্যৱসায়ী অপূৰ্ব ৰয়ে কয়, ‘‘গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত গৰু পালন কৰাটো সহজ নহয় । স্থানৰ অভাৱৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আছে । তথাপিও ওচৰ-চুবুৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবে বৰ্তমানেও ফাৰ্মখন চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছো । অহা বছৰ সোণাপুৰলৈ ফাৰ্মখন স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছো ৷’’
- গুজৰাটৰ পৰা অসমলৈ গৰু অনাত পোৱা বাধা
গৰুৰ ব্যৱসায় কৰাটো সহজ নহয় ৷ লালন-পালন বা গোশালাৰ পূৰ্বৰ কাম হৈছে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৰুবোৰ সৰবৰাহ কৰাটো ৷ এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ এই যাত্ৰাত প্ৰশাসনিক আৰু পৰিবহণজনিত সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছিলো । গুজৰাটৰ পৰা গৰু অসমলৈ অনাৰ সময়ত সকলো নথি-পত্ৰ থকাৰ পাছতো এবাৰ পশ্চিমবংগত আৰক্ষীয়ে গৰুবোৰ চাৰিদিনলৈ জব্দ কৰি ৰাখিছিল । পাছত আদালতৰ কাষ চাপি গৰুসমূহ মোকলাই আনিছিলো । সেই সময়তে জব্দ হৈ থকা গৰুসমূহৰ মাজৰে এজনী গৰুৱে পোৱালী জন্ম দিছিল । বৰ্তমান সেই পোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ গাখীৰ দি আছে ।’’
- নিবনুৱাক সংস্থাপন
কেৱল গো-পালন কৰাই নহয়, এই ব্য়ৱসায়ীগৰাকীয়ে কেবাজনকো কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ৷ অপূৰ্ব ৰয়ে উল্লেখ কৰা মতে, বৰ্তমান তেওঁৰ সৈতে ফাৰ্মখনত মুঠ ছজন গো-সেৱক জড়িত হৈ আছে । মহানগৰীৰ হাতীগাঁও, আদাবাৰী, বিৰুবাৰীকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গাখীৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহক তেওঁৰ ফাৰ্মলৈ আহে ৷
- ফাৰ্মৰ গৰু বিক্ৰী নকৰে
এই ফাৰ্মখনৰ আন এক বিশেষ দিশ হৈছে - গৰুবোৰ কোনো কাৰণতে অপূৰ্ব ৰয়ে বিক্ৰী নকৰে । বিশেষকৈ দমৰা গৰুবোৰো যিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকে, সিমান দিনলৈকে তেওঁ ফাৰ্মতে ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য, গৰুবোৰ যাতে কোনো বেয়া মানুহৰ হাতত নপৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰথম দুটা বছৰত ফাৰ্মখন চলাই নিয়াত যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল । তৃতীয় বছৰৰ পৰা কিছু সকাহ লাভ কৰিছো । অহা এপ্ৰিলৰ পৰা ফাৰ্মখনে লাভৰ মুখ দেখিব বুলি আশা কৰিছো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানলৈ চৰকাৰৰ পৰা কোনো বিশেষ সুবিধা লাভ কৰা নাই । কিন্তু ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।"
উল্লেখ্য যে, দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰাৰ ফলত আজি প্ৰায় ৯০ গৰুলৈ বৃদ্ধি পাইছে । মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত গঢ় লৈ উঠা এই ফাৰ্মখন এতিয়া কেৱল এটা ব্যৱসায়িক উদ্যোগ নহয়, অপূৰ্ব ৰয়ৰ বাবে ই গৰুৰ প্ৰতি থকা মৰম, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ ।