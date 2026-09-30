ETV Bharat / state

কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত গৰু ফাৰ্ম ! দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ কৰা অপূৰ্বৰ ফাৰ্মত এতিয়া ৯০টা গৰু

বিশুদ্ধ গাখীৰ উৎপাদন, নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক গৰু পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অপূৰ্ব ৰয়ে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত কুলগীতা সাউদৰ প্ৰতিবেদন...

GIR COWS FARM IN GUWAHATI
গুৱাহাটীত গৰু ফাৰ্ম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 3:03 PM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 3:13 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ব্যস্ততাময় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সাধাৰণতে শুনা যায় গাড়ীৰ হৰ্ণৰ শব্দ, লগতে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আৰু ব্যস্ত জীৱনৰ নানা দৃশ্যই চকুত পৰে । কিন্তু তাৰ মাজতে লুকাই আছে এখন ব্যতিক্ৰমী গৰুৰ ফাৰ্ম । ভাস্কৰ নগৰৰ বাসিন্দা অপূৰ্ব ৰয়ে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত গীৰ গাই পালন কৰি নিজৰ সপোনৰ এখন ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছে ।

  • দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মত বৰ্তমান গৰুৰ সংখ্যা ৯০ লৈ বৃদ্ধি

২০২২ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মাত্ৰ দুজনী গীৰ গায়েৰে অপূৰ্ব ৰয়ে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । উদ্দেশ্য আছিল নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে বিশুদ্ধ গাখীৰ যোগান ধৰা । গুজৰাটলৈ গৈ দুজনী গীৰ গাই ক্ৰয় কৰি অসমলৈ অনাৰ পাছতেই তেওঁ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । লাহে লাহে গুজৰাটৰ পৰা অনা এই গৰুৰ সংখ্যা ১৬ টালৈ বৃদ্ধি হ’ল ।

বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰৰ ফাৰ্মত প্ৰায় ৪০জনী গৰু আছে । সোণাপুৰতো আছে তেওঁৰ আন এখন ফাৰ্ম । দুয়োখন ফাৰ্ম মিলাই বৰ্তমান গৰুৰ সংখ্যা প্ৰায় ৯০জনী হৈছেগৈ ।

বিশুদ্ধ গাখীৰ উৎপাদনৰ লগতে নিৱনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক গৰু পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁ এই গৰুৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিল বুলি কয় ৷ ইটিভি ভাৰত আগত অপূৰ্ব ৰয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান বজাৰত বিশুদ্ধ গাখীৰ পোৱাটো সহজ নহয় । সেয়েহে বিশুদ্ধ গাখীৰ উৎপাদনৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকলক গৰু পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক উদাহৰণ দাঙি ধৰাই এই কামৰ মূল উদ্দেশ্য । তদুপৰি ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিলেও সৰুৰে পৰাই গৰুৰ প্ৰতি মোৰ মৰম আছিল । যাৰ বাবে এই কাম কৰিবলৈ মই আৰম্ভ কৰিলো ৷’’

GIR COWS FARM IN GUWAHATI
প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৫০ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন (ETV Bharat Assam)
  • প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৫০ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন

অপূৰ্ব ৰয়ে তেওঁ এই ফাৰ্মৰ পৰা দৈনিক কিমান গাখীৰ বা গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত হয়, সেই সন্দৰ্ভতো ইটিভি ভাৰতৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য় কৰে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰায় ৪ লাখ টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিনিয়োগেৰে আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মখনত এতিয়া প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৫০ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয় । প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ ১২০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হয় । আনহাতে ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত ঘীৰ মূল্য প্ৰতি কিলোত প্ৰায় ৫,০০০ টকা আৰু পনীৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১,০০০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হয় । এই দুয়োটা সামগ্ৰীৰো যথেষ্ট চাহিদা আছে ৷ কিন্তু ফাৰ্মৰ গাখীৰৰ চাহিদা ইমানেই বেছি যে পনীৰ আৰু ঘী প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবেও পৰ্যাপ্ত গাখীৰ ৰৈ নাযায় ।’’

GIR COWS FARM IN GUWAHATI
দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মত বৰ্তমান গৰু সংখ্যা ৯০ লৈ বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘ফাৰ্মখনত প্ৰায় ৮০ শতাংশই গীৰ জাতৰ গৰু আছে । ইয়াৰ লগতে দুজনীমান চাহিৱাল জাতৰ গৰুও আছে । একোজনী গৰুৱে দৈনিক সৰ্বাধিক প্ৰায় ১৫ লিটাৰ পৰ্যন্ত গাখীৰ দিয়ে ।’’

গৰুৰ খাদ্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘গৰুবোৰৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ যত্ন লোৱা হয় । প্ৰতিজনী গৰুক দৈনিক প্ৰায় ১০ কিলোগ্ৰাম দানা দিয়াৰ লগতে খেৰো যোগান ধৰা হয় । পুৱা আৰু গধূলি দুবাৰকৈ দানা দিয়া হয় । বৰ্তমান ফাৰ্মখনৰ বাবে দানা গুজৰাটৰ পৰা অনা হয় ।’’

  • গৰু পালন কৰাটো কিমান সহজ ?

গুৱাহাটীৰ দৰে এখন ব্যস্ততাময় চহৰত গৰু পালনত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰে ৷ কাৰণ গৰুৰ গোৱৰ, গো-মুত্ৰ বা চাফ চিকুনৰ লগতে গোন্ধৰ বাবেও বহু বাধা আহি পৰে ৷

এই সন্দৰ্ভত গো-ব্যৱসায়ী অপূৰ্ব ৰয়ে কয়, ‘‘গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত গৰু পালন কৰাটো সহজ নহয় । স্থানৰ অভাৱৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আছে । তথাপিও ওচৰ-চুবুৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবে বৰ্তমানেও ফাৰ্মখন চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছো । অহা বছৰ সোণাপুৰলৈ ফাৰ্মখন স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছো ৷’’

GIR COWS FARM IN GUWAHATI
ফাৰ্মৰ গৰু বিক্ৰী নকৰে অপূৰ্ব ৰয়ে (ETV Bharat Assam)
  • গুজৰাটৰ পৰা অসমলৈ গৰু অনাত পোৱা বাধা

গৰুৰ ব্যৱসায় কৰাটো সহজ নহয় ৷ লালন-পালন বা গোশালাৰ পূৰ্বৰ কাম হৈছে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৰুবোৰ সৰবৰাহ কৰাটো ৷ এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ এই যাত্ৰাত প্ৰশাসনিক আৰু পৰিবহণজনিত সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছিলো । গুজৰাটৰ পৰা গৰু অসমলৈ অনাৰ সময়ত সকলো নথি-পত্ৰ থকাৰ পাছতো এবাৰ পশ্চিমবংগত আৰক্ষীয়ে গৰুবোৰ চাৰিদিনলৈ জব্দ কৰি ৰাখিছিল । পাছত আদালতৰ কাষ চাপি গৰুসমূহ মোকলাই আনিছিলো । সেই সময়তে জব্দ হৈ থকা গৰুসমূহৰ মাজৰে এজনী গৰুৱে পোৱালী জন্ম দিছিল । বৰ্তমান সেই পোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ গাখীৰ দি আছে ।’’

  • নিবনুৱাক সংস্থাপন

কেৱল গো-পালন কৰাই নহয়, এই ব্য়ৱসায়ীগৰাকীয়ে কেবাজনকো কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ৷ অপূৰ্ব ৰয়ে উল্লেখ কৰা মতে, বৰ্তমান তেওঁৰ সৈতে ফাৰ্মখনত মুঠ ছজন গো-সেৱক জড়িত হৈ আছে । মহানগৰীৰ হাতীগাঁও, আদাবাৰী, বিৰুবাৰীকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গাখীৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহক তেওঁৰ ফাৰ্মলৈ আহে ৷

  • ফাৰ্মৰ গৰু বিক্ৰী নকৰে

এই ফাৰ্মখনৰ আন এক বিশেষ দিশ হৈছে - গৰুবোৰ কোনো কাৰণতে অপূৰ্ব ৰয়ে বিক্ৰী নকৰে । বিশেষকৈ দমৰা গৰুবোৰো যিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকে, সিমান দিনলৈকে তেওঁ ফাৰ্মতে ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য, গৰুবোৰ যাতে কোনো বেয়া মানুহৰ হাতত নপৰে ।

GIR COWS FARM IN GUWAHATI
গুৱাহাটীত গৰু ফাৰ্ম (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰথম দুটা বছৰত ফাৰ্মখন চলাই নিয়াত যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল । তৃতীয় বছৰৰ পৰা কিছু সকাহ লাভ কৰিছো । অহা এপ্ৰিলৰ পৰা ফাৰ্মখনে লাভৰ মুখ দেখিব বুলি আশা কৰিছো ।’’

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানলৈ চৰকাৰৰ পৰা কোনো বিশেষ সুবিধা লাভ কৰা নাই । কিন্তু ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।"

উল্লেখ্য যে, দুজনী গীৰ গাইৰে আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰাৰ ফলত আজি প্ৰায় ৯০ গৰুলৈ বৃদ্ধি পাইছে । মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত গঢ় লৈ উঠা এই ফাৰ্মখন এতিয়া কেৱল এটা ব্যৱসায়িক উদ্যোগ নহয়, অপূৰ্ব ৰয়ৰ বাবে ই গৰুৰ প্ৰতি থকা মৰম, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ ।

লগতে পঢ়ক : আৱৰ্জনাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰি স্বাৱলম্বী স্থাপনা পাত্ৰ; দেখুৱাইছে মহিলা সবলীকৰণৰ পথ

লগতে পঢ়ক : দেউৰী হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ জি আই টেগ: উৎফুল্লিত দেউৰী শিপিনী উদ্যেগীসকল

লগতে পঢ়ক : স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ

লগতে পঢ়ক : জীৱন সংগ্ৰাম: ২৯ বছৰে চিলাই মেচিনটোৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মাজুলীৰ যতিনৰ প্ৰেৰণাৰ কাহিনী

Last Updated : September 30, 2026 at 3:13 PM IST

TAGGED:

বিশুদ্ধ গাখীৰ উৎপাদন
গৰু পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী
গীৰ গাইৰ ফাৰ্ম
ব্যৱসায়ী অপূৰ্ব ৰয়
GIR COWS FARM IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.