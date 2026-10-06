দুৰ্গা পূজাৰ বাণিজ্য়িকিকৰণ: গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজাত টিকটৰ ব্যৱস্থা

দুৰ্গা পূজাৰ বাণিজ্য়িকিকৰণ: গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজাত টিকটৰ ব্যৱস্থা
BookMyShow-যোগে বুকিং কৰিব লাগিব পূজা চোৱাৰ সময় । ১৯৯ টকাৰ টিকটত বিশেষ পূজা ? বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ এইবাৰৰ আকৰ্ষণ পানীৰ মাজত সাগৰৰ নাগলোক।
Published : October 6, 2026 at 8:41 PM IST
গুৱাহাটী : যিমানে আমি আধুনিকতাৰ ফালে ধাৱমান হ’বলৈ ধৰিছো, সিমানে আমাৰ দৈনন্দিন সকলো ক্ষেত্ৰতে আধুকতাৰ পৰশ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ থকা-শোৱা-খোৱা আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে ৷ যিমানেই মানুহ অধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত সোমাই পৰিছে, সিমানেই যেন সকলো ফালে বাণিজ্য়িক চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ পৰিব ধৰিছে ৷ এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা উপভোক্তাৰ ৷
দৈনন্দিন ক্ষেত্ৰতে নহয়, উৎসৱৰ বতৰত বিশেশত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মণ্ডপে মণ্ডপে এই বাণিজ্য়ৰ ধাৰা প্ৰত্য়ক্ষ হয় ৷ পূজাৰ সময়ত বাণিজ্য়মুখী চিন্তা আধুনিক সমাজৰ এক অপৰিহাৰ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈ পৰিছে ।
আধ্যাত্মিকতা আৰু ভক্তিৰ এই পবিত্ৰ উৎসৱ এতিয়া কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, এয়া এক বিশাল অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক পৰিক্ৰমালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।
এতিয়াৰ কথা যদি ক’বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ’লে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ কথাই ক’ব পাৰি ৷ বিভিন্ন আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ, ভক্তক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ বিভিন্ন জাক-জমকতা, ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান পূজা কমিটীসমূহৰ মাজত 'আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তি' বা 'আটাইতকৈ ব্যয়বহুল পেণ্ডেল' বনোৱাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলে ।
ইয়াৰ ফলত উৎসৱৰ আধ্যাত্মিক আৰু পবিত্ৰ পৰিৱেশটো বহু পৰিমাণে ম্লান হৈ পৰিছে বুলি স্বয়ং ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অনুভৱ কৰে ৷
দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত অত্য়াধিক ভক্তৰ উপস্থিতি থকা তেনে এখন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ কথা এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ৷ সেয়া হ’ল সকলোৰে পৰিচিত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি ৷
প্ৰত্যেকবাৰেই গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজাত বিশেষ আকৰ্ষণ থকা এখন পূজা হৈছে বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি । পূজাৰ কেওদিনত লাখ লাখ লোকৰ সমাগম ঘটা এইখন পূজাস্থলীত এইবাৰ দৰ্শনৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
- টিকটৰ মূল্য হৈছে ১৯৯ টকা
পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ অভাৱনীয় সমাগম হোৱা বিষ্ণুপুৰৰ এইখন পূজাস্থলীত এইবাৰ বিশেষ দৰ্শনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । দৰ্শনৰ বাবে সাধাৰণ শাৰীৰ লগতে টিকট লোৱা সকলৰ বাবে বিশেষ শাৰী থাকিব । ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব'ৰ যোগেদি টিকটকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে টিকটো বিক্ৰী হৈছে । এই টিকটৰ মূল্য হৈছে ১৯৯ টকা । টিকট থকা সকলৰ বাবে পৃথক শাৰীৰ ব্যৱস্থা থাকিব ।
- পানীৰ মাজত নাগলোক
এইবাৰ বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পূজাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈছে নাগলোক । পানীৰ মাজত এই নাগলোক থাকিব । নাৱত উঠি দৰ্শনাৰ্থীয়ে এই নাগলোক উপভোগ কৰিব পাৰিব । অৱশ্যে ব্ৰীজ বা দলঙৰ যোগেদিও পূজাপ্ৰেমী ৰাইজে নাগলোকৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।
মহাৰজত জয়ন্তীত ভৰি দিয়া এইখন পূজাৰ এইবাৰৰ বাজেট হৈছে প্ৰায় ৮০ লাখ টকা । পূজাখনৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে নাগলোক আৰু এই নাগলোকৰ বাবে মুঠ বাজেটৰ আধা প্ৰায় ৪০ লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে প্ৰতিবছৰে এইখন পূজা বিশেষভাৱে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে । সুন্দৰ পূজা মণ্ডপ বা কাৰিকৰী কৌশলেৰে প্ৰতিবছৰেই এইখন পূজাই ৰাইজৰ মন জয় কৰি আহিছে । অসমৰ দুৰ্গা পূজাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিকটৰ ব্যৱস্থা হোৱা এইখন পূজাৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
- আয়োজকৰ মন্তব্য
এই সন্দৰ্ভত বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱাশীষ দাসে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "এইবাৰ আমাৰ পূজাৰ বিশেষত্ব হৈছে যে দৰ্শনাৰ্থীসকলে আমাৰ পূজা নাৱেৰে চাব লাগিব । আমাৰ পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে নাগলোক । নাগলোকৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই পূজা মণ্ডপ ।’’
দেৱাশীষ দাসে আৰু কয়, ‘‘মণ্ডপৰ চাৰিওফালে পানী থাকিব । নাৱেৰে গুহাত প্ৰৱেশ কৰি নাগলোক উপভোগ কৰিব পাৰিব । আনহাতে এখন দলঙৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে খোজকাঢ়ি সকলোৱে নাগলোক চাব পাৰে । অত্যাধিক ভিৰ হ'লে দলঙৰ যোগেদি চাব পাৰিব । আমাৰ পূজাৰ বাজেট ৮০ লাখ টকা । নাগলোক নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্রত প্ৰায় ৪০ লাখ টকা ব্যয় হ'ব । আমাৰ এই থীম বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ তত্বাৱধানত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ।"
টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ভিৰৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে বহু লোকে আমাক বিশেষ এটা সুবিধা তথা ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কয় । তাৰ বাবে আমি এইবাৰ এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছো । এইবাৰ বুক মাই শ্ব'ৰ যোগেদি টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । ১৯৯ টকাত টিকট কাটি আমাৰ পূজা চাব পাৰিব । ইয়াৰ বাবে সাধাৰণ শাৰীৰ উপৰি টিকট থকা সকলৰ বাবে বিশেষ শাৰী থাকিব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘টিকটৰ যোগেদি দুপৰীয়াৰ পৰা নিশালৈ দৈনিক সহস্ৰাধিক লোকে আমাৰ পূজা উপভোগ কৰিব পাৰিব । ইতিমধ্যে টিকট বিক্ৰী হৈ আছে । দহ বছৰৰ ওপৰৰ বয়সৰ বাবে টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবেহে টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । টিকট নাথাকিলেও আগৰ দৰেই আমাৰ পূজা সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।"
জনসমাগৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আগৰ বছৰসমূহত আমাৰ ইয়াত দৈনিক প্ৰায় ডেৰ লাখ লোকে দৰ্শন কৰিছিল । এইবাৰ আমাৰ ইয়াত দৈনিক দুই লাখ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অনলাইনযোগে দৈনিক সহস্ৰাধিক লোকে দৰ্শন কৰিব । আমি ইয়াত নাগলোক দৰ্শনৰ বাবে পানীত ৭-৮ খন নাও চলিব আৰু এখন নাৱত ১০ ৰ পৰা ১২ জন লোক উঠিব পাৰিব ।’’
দেৱাশীষ দাসে কয়, ‘‘নাৱত উঠি পাঁচ-ছয় মিনিটৰ ভিতৰত নাগলোকৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিব পাৰিব । ভিৰ যিহেতু বহুত হয় তাৰ বাবে নাৱত উঠি চাবলৈ হ'লে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব । টিকট নকটা লোকেও নাৱত উঠি চাব পাৰিব । ভিৰৰ ওপৰত সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব । আনহাতে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । নাগলোকৰ গুহাৰ চাৰিওফালে দুইৰ পৰা আঢ়ৈ ফুট পানী থাকিব । তাতে নাও চলিব । নাওবোৰ আইৰণ ষ্ট্ৰাকচাৰত বনোৱা হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰনিক হ'ব । সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হ'ব । একোখন নাৱৰ বাবে এক লাখ টকাৰো অধিক ব্যয় হৈছে ।"
আনহাতে নাগলোক নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগত বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী পদ্মশ্ৰী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ পুত্র দীপ আহমেদে কয়, "নাগলোকৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো যদিও এনেদৰে দাঙি ধৰা হোৱা নাছিল । ধৰিত্রী যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই নাগলোক আছিল ।’’
আহমেদে কয়, ‘‘এই পূজাস্থলীত আমি নাগলোকৰ এটা অংশ দেখুৱাব বিচাৰিছো । বাসুকী, শেষনাগ, কালিয়া আদি কাহিনীৰ অংশসমূহ অলপ অলপকৈ আমি ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো । গুহাটোত আমি সাধাৰণতে মানুহে নেদেখা পৰিৱেশ এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো । সমুদ্ৰ মন্থন, কালিয়া দমনৰ কাহিনী আমি ইয়াত দাঙি ধৰিম । বাহিৰৰ পৰা নাগলোকৰ এটা ভিউ থাকিব । নাগলোকৰ চৌদিশে পানী থাকিব আৰু নাৱত উঠি ভিতৰত প্ৰৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰিব ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰায় ৫ হাজাৰ বৰ্গ ফুট পানীৰ থাকিব । নাৱৰ উপৰি দলঙৰে দৰ্শন কৰিব পাৰিব । নাগলোকৰ এটা পৰিৱেশ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ইয়াত পানীৰ মাজত পাতাল লোকৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব বুলি আমি আশা কৰিছো । ইয়াৰ ভিতৰ ভাগত দিনৰ পৰিৱেশ আৰু নিশাৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট পৃথক হ'ব । চালেহে সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ।"